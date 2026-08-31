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Plaukų stilistės Viktorijos Anikanovaitės teigimu, žiemą plaukai praranda natūralią drėgmę, todėl pavasarį svarbiausia ją sugrąžinti. Į kasdienę plaukų priežiūros rutiną reikėtų įtraukti intensyviai drėkinančių kaukių ar giliai kondicionuojančių priemonių. Jų sudėtyje turėtų būti hialurono rūgšties, argano aliejaus ar taukmedžio sviesto. Šios medžiagos padeda atkurti plaukų minkštumą, elastingumą ir apsaugo nuo lūžinėjimo.
„Šaltis ir sausas patalpų oras dažnai lemia galiukų skilinėjimą. Profesionalus kirpimas padės pašalinti pažeistus plaukų galiukus ir suteiks šukuosenai gyvybingumo. Reguliarus galiukų trumpinimas taip pat padeda išlaikyti formą ir apimtį, ypač kai didėja oro drėgmė“, – teigia V. Anikanovaitė.
Žiemą ant plaukų kaupiasi formavimo priemonių likučiai, kieto vandens nuosėdos ir aplinkos teršalai. Tad kartą per savaitę reikėtų naudoti giliai valantį (angl. clarifying) šampūną, kuris padės išvalyti galvos odą ir plaukus, atkurti jų lengvumą ir natūralų žvilgesį.
„Žinoma, saugokite plaukus nuo saulės ir drėgmės. Pavasarį daugiau laiko praleidžiame lauke. Ultravioletiniai spinduliai gali sausinti plaukus ir blukinti spalvą. Rinkitės priemones su UV apsauga arba naudokite nenuplaunamą kondicionierių su apsauginėmis savybėmis. Jeigu plaukai linkę pūstis, padės priemonės nuo drėgmės. Jos glotnina plauko kutikulę ir padeda išlaikyti šukuosenos formą“, – paaiškina plaukų stilistė.
V. Anikanovaitės teigimu, šiltojo sezono startas puikiai tinka ir įvaizdžiui atnaujinti: „Pavasaris – tinkamas metas atgaivinti plaukų spalvą ar išbandyti naują kirpimą. Net subtilūs pokyčiai, pavyzdžiui, tonavimo ar blizgesio suteikiančios procedūros, gali akivaizdžiai pagerinti plaukų išvaizdą. Jeigu dažote plaukus, verta rinktis švelnesnius šampūnus be sulfatų, nes jie padeda ilgiau išsaugoti spalvos intensyvumą.“
Individualūs pasirinkimai
Plaukų būklei didelę įtaką daro kasdieniai įpročiai, pavyzdžiui, jų trinkimas, šukuosenos formavimas. Net ir nedidelės klaidos gali silpninti plauko struktūrą, skatinti lūžinėjimą, pūtimąsi ar net retėjimą. Pasak plaukų stilistės, dažniausiai pakanka paprastų pokyčių, kad plaukai taptų stipresni ir sveikesni.
Pirmiausia reikia žinoti savo plaukų tipą. Tiesūs, banguoti, garbanoti, stori ar ploni – kiekvienam tipui reikalinga skirtinga priežiūra. Patariama rinktis priemones, skirtas individualiam plaukų tipui ir tuomet stebėti, kaip jie reaguoja. Netinkamos priemonės gali apsunkinti plaukus arba, priešingai, juos išsausinti.
„Plaukų trinkimo dažnumas priklauso nuo galvos odos riebumo ir plaukų struktūros. Jeigu plaukai tiesūs, o galvos oda riebi, gali tekti trinkti kasdien, o sausus, storus ar garbanotus plaukus – rečiau. Svarbiausia – stebėti galvos odos būklę. Dažna klaida – šampūno trynimas per visą plaukų ilgį. Rekomenduojama švelniai masažuoti galvos odą, o skalaujant leisti putoms nubėgti per plaukus. Taip pašalinami nešvarumai ir riebalų perteklius, tačiau plaukai neperdžiovinami“, – pataria V. Anikanovaitė.
Negalima pamiršti ir kondicionieriaus. Jis padeda atkurti drėgmę, glotnina ir palengvina šukavimą. Jeigu plaukai ploni ar tiesūs, pakanka tepti tik galiukus, o sausus ar garbanotus – per visą ilgį. Nereikėtų tepti kondicionieriaus ant skalpo, nes jis gali kimšti odos poras ir per daug apsunkinti plaukus nuo šaknų.
„Būkite švelnūs šlapiems plaukams. Tiesius plaukus patariama šukuoti šiek tiek pradžiūvusius, o garbanotus – dar drėgnus, prieš išskalaujant kondicionierių. Plaukus nusausinkite švelniai susukdami į rankšluostį ir jokiu būdu jų netrinkite“, – priduria plaukų stilistė.
Reikėtų riboti ir karščio poveikį. Dažnas džiovinimas, tiesinimas ar garbanojimas aukšta temperatūra silpnina plauko struktūrą. Naudojant karštus įrankius, reikėtų rinktis žemesnę temperatūrą ir naudoti termoapsaugą. Geriausia, žinoma, leisti plaukams kuo dažniau išdžiūti natūraliai.
„Kartais plaukams kenkia ne tik netinkamos priemonės, bet ir įprasti kasdieniai veiksmai. Ilgai išliekančios formavimo priemonės gali sausinti ir apsunkinti plaukus. Stipriai suveržtos šukuosenos (aukštos uodegos, kuodai, pynės) ilgainiui gali silpninti plaukų šaknis. Dažnas dažymas, cheminis šukavimas ar tiesinimas silpnina plauko struktūrą. Plaukams gali kenkti ir aplinkos veiksniai: saulė, chloruotas vanduo ar užterštas oras. Rekomenduojama plaukus išskalauti iškart po plaukimo baseine ir naudoti drėkinamąsias priemones. Sveiki plaukai – tai ne vienkartinė procedūra, o nuoseklios priežiūros rezultatas. Švelnus trinkimas, tinkamai parinktos priemonės ir atsargus formavimas gali padėti išvengti lūžinėjimo, išsausėjimo ar retėjimo. Dažnai pakanka paprastų kasdienių pokyčių, kad plaukai atrodytų stipresni, glotnesni ir gyvybingesni“, – teigia V. Anikanovaitė.
Šaldytuvo turinys
Plaukų būklė – tai ne tik grožio, bet ir bendros sveikatos atspindys. Jų augimo greitis, tankis ir stiprumas priklauso nuo daugelio veiksnių: amžiaus, genetikos, bendros sveikatos būklės, vartojamų vaistų, aplinkos poveikio. Vienas svarbiausių aspektų, kurį galima kontroliuoti, – mityba ir kasdieniai įpročiai.
„Apie plaukus dažnai galvojame kaip apie išorinį grožio elementą, tačiau jų stiprumas iš tiesų susijęs su gerokai gilesniais dalykais. Plauko folikulas – gyva, nuolat atsinaujinanti struktūra, kuriai reikia nuolatinio maistinių medžiagų tiekimo. Visa, ką valgome, vienaip ar kitaip atsispindi ir mūsų plaukuose. Kai organizmui trūksta tam tikrų medžiagų, plaukai tai parodo pirmieji. Jie gali augti lėčiau, tapti silpnesni ar pradėti labiau slinkti. Dažniausiai su plaukų silpnėjimu siejamas B grupės vitaminų (ypač B12 ir biotino), vitamino D, geležies, cinko, seleno, baltymų ir nepakeičiamųjų riebalų rūgščių trūkumas. Todėl subalansuota, įvairi mityba dažnai yra pirmasis ir svarbiausias žingsnis, kad plaukai būtų stipresni, gyvybingesni.
Kalbant paprastai, jei organizmui trūksta statybinių medžiagų, plaukams jų taip pat pritrūks“, – aiškina plaukų stilistė.
Plaukų augimą ir stiprumą gali palaikyti įvairūs maisto produktai. Pavyzdžiui, kiaušiniai (baltymai ir biotinas), uogos (vitaminas C ir antioksidantai), špinatai (geležis ir folio rūgštis), riebios žuvys, tokios kaip lašiša ar skumbrė (omega-3 ir vitaminas D), saldžiosios bulvės (beta karotenas), avokadai (vitaminas E ir sveikieji riebalai), riešutai ir sėklos (cinkas, selenas, B grupės vitaminai). Svarbūs yra ir ankštiniai augalai, sojos, mėsa. Visi šie produktai aprūpina organizmą baltymais ir mikroelementais, reikalingais plaukų struktūrai palaikyti. Vis dėlto, anot V. Anikanovaitės, svarbu suprasti, kad nėra vieno stebuklingo ingrediento – plaukų sveikatą lemia ne atskiras produktas, o bendra mitybos kokybė ir reguliarumas.
Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama grožiui iš vidaus. Šalia šampūnų, kaukių ir serumų atsirado papildų ir funkcinių medžiagų, skirtų plaukų būklei palaikyti. Kolagenas – gausiausias baltymas žmogaus kūne. Kadangi plauko folikulas maitinamas per kraują, baltymų pusiausvyra organizme turi tiesioginę įtaką ir plaukų kokybei. Kolageno peptidai (lengviau pasisavinama forma) dažnai minimi kaip galintys padėti palaikyti plaukų stiprumą, žvilgesį ir elastingumą.
„Bėgant metams ar dėl intensyvaus gyvenimo ritmo plaukai gali plonėti, prarasti atsparumą ir blizgesį. Todėl nenuostabu, kad vidinio poveikio sprendimai tampa vis populiaresni. Vis dėlto verta išlikti realistais – papildai nėra magiškas sprendimas. Jie gali būti naudingi tuomet, kai organizmui iš tiesų trūksta tam tikrų medžiagų. Tačiau pagrindas visada išlieka tas pats – kokybiška mityba, pakankamai baltymų, gera bendra savijauta“, – sako V. Anikanovaitė.
Ji pabrėžia, kad stiprių plaukų paslaptis – ne įvairios plaukų priemonės, o tai, kas kasdien atsiduria lėkštėje: „Plaukų sveikata – ne priemonės vonios kambaryje, o maistas ir kasdieniai įpročiai. Subalansuota mityba, pakankamai baltymų ir mikroelementų, švelni priežiūra ir atsakingas požiūris į chemines ir termines procedūras – tai pagrindas, jei norime turėti stiprius, žvilgančius plaukus. Išorinės priemonės gali padėti, tačiau tik tinkama mityba sukuria ilgalaikį rezultatą.“
Saldžių sapnų įtaka
Miego trūkumas ir plaukų slinkimas – ar tai tik sutapimas? Ar esate pastebėję, kad po kelių bemiegių naktų šukose ar duše lieka daugiau plaukų nei įprastai? „Iš tiesų gali egzistuoti ryšys tarp miego trūkumo ir plaukų slinkimo. Miegas yra vienas svarbiausių bendros sveikatos ramsčių. Kai jo stinga, organizme prasideda įvairūs hormoniniai ir metaboliniai pokyčiai. Vienas jų – padidėjęs streso hormono kortizolio kiekis, kuris gali turėti įtakos ir plaukų augimo ciklui. Užsitęsęs stresas gali pradėti veikti ir plaukus. Jeigu neišsimiegame, organizmas tai labai greitai pajunta“, – paaiškina V. Anikanovaitė.
Plaukai auga ciklais – vienu metu dalis jų auga, dalis ilsisi, o dalis natūraliai iškrinta. Dažniausiai viskas vyksta subalansuotai ir net nepastebimai. Tačiau dėl ilgai besitęsiančio streso ar miego trūkumo gali pradėti slinkti daugiau nei įprastai plaukų: „Dažnai stipresnis slinkimas pastebimas ne iš karto, o po kelių mėnesių nuo įtempto laikotarpio. Tad, jeigu šiandien pastebite daugiau plaukų šukose, priežastis galėjo būti prieš du tris mėnesius.“
Anot V. Anikanovaitės, miego trūkumas gali sutrikdyti natūralų plaukų augimo ritmą: plaukai trumpiau auga, ilgiau būna ramybės stadijoje, daugiau jų iškrinta vienu metu. Jei stresas ir prastas miegas tampa nuolatiniais žmogaus palydovais, organizmui vis sunkiau atkurti prarastus plaukus, todėl ilgainiui jie gali atrodyti retesni.
„Tiesa, įprastai tai būna laikinas dalykas. Jeigu plaukų slinkimą sukėlė trumpas įtemptas laikotarpis, liga ar laikini miego sutrikimai, situacija dažnai susitvarko savaime, kai organizmas atsigauna. Tačiau, jeigu gyvename nuolat patirdami stresą ir miegame per mažai ilgą laiką, plaukai gali retėti palaipsniui. Tokiu atveju svarbu rūpintis ne tik padariniais, bet ir priežastimi. Miegas, reguliarus režimas, mažiau ekranų vakare, tamsus ir vėsesnis kambarys gali padaryti stebuklų. Paprasti kvėpavimo pratimai, pasivaikščiojimai, sportas ar net keliolika minučių tylos per dieną gali sumažinti įtampą. Plaukams, kaip minėjau, svarbūs baltymai, geležis, vitaminas D, cinkas, B grupės vitaminai. Kai kuriais atvejais gali padėti vietinio poveikio priemonės ar lazerinė terapija, tačiau jos turėtų būti papildomas, o ne pagrindinis sprendimas“, – sako plaukų stilistė.
Plaukų slinkimą gali lemti ir hormonų pokyčiai, skydliaukės sutrikimai, geležies trūkumas ar genetika. Jeigu plaukai intensyviai slenka kelis mėnesius, verta pasikonsultuoti su gydytoju.
„Miego trūkumas tikrai gali prisidėti prie plaukų slinkimo, ypač jei tai vyksta nuolat. Tačiau gera žinia yra ta, kad dažniausiai tai grįžtamas procesas. Kartais sprendimas – ne naujas serumas, o elementarus, bet dažnai pamirštas dalykas – kokybiškas miegas“, – teigia V. Anikanovaitė.
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