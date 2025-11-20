Plaučių vėžys: sprendimas, nuo kurio priklausys šimtai gyvybių

Pastebėti kuo anksčiau
Netrukus Lietuvoje gali startuoti ir ankstyvosios plaučių vėžio diagnostikos programa – sprendimas, nuo kurio priklausys šimtai gyvybių.
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos Pulmonologijos ir alergologijos centro vadovas prof. Edvardas Danila sako, kad vėžį būtina nustatyti kuo anksčiau, nes tik tada galima tikėtis gerų gydymo rezultatų ir pasveikti.
„Plaučių vėžys – labai didelė problema įvairiose šalyse. Jau eilę metų galvojama, kaip jį reikėtų aptikti. Kai kuriose šalyse jau yra parengtos plaučių vėžio aptikimo programos, kurių esmė – tirti labai stipriai rūkančius asmenis. Mūsų diagnostikos programa skiriasi tuo, kad tiriame ir nerūkančius žmones“, – sakė E. Danila.
Plaučių vėžiu serga vis daugiau nerūkančių asmenų. „Mūsų diagnostikos programa ieško ne tik plaučių vėžio. Tai mažų dozių kompiuterinės tomografijos tyrimas, kurio metu galima aptikti ne tik vėžio židinius, bet ir kitus pažeidimus, kurie gali būti plaučiuose, tarpuplautyje ar kituose organuose“, – pasakojo E. Danila.
Santaros klinikos Pulmonologijos ir alergologijos centro vadovo teigimu, Lietuvoje numatoma tirti 50–70 metų asmenis.
„Iš tikrųjų plaučių vėžiu serga įvairaus amžiaus žmonės, bet didžiausią sergančiųjų grupę sudaro vyresni asmenys“, – sakė E. Danila.
Tyrimo metu galima aptikti ne tik vėžio židinius, bet ir kitus pažeidimus.
Kompiuterinės tomografijos metodas yra ypač saugus – tyrimo metu naudojamos mažos kompiuterinės tomografijos spinduliuotės dozės.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
„Tyrimo metu gaunama apšvita siekia apie milisivertą, kai tuo tarpu gamtos įprastinė apšvita gali siekti keturis milisivertus, o rūkantis žmogus, per dieną surūkydamas įprastą pakelį cigarečių, gauna iki dešimt milisivertų per metus“, – skaičiavo specialistas.
Anot E. Danilos, bandomasis tyrimas jau atliktas – ištirta daugiau nei 1 tūkst. pacientų.
„Tyrimo metodas ne tik pasiteisino, bet ir viršijo mūsų lūkesčius. Nustebino žmonių noras dalyvauti tyrime. Nors JAV šis tyrimas nemokamas, jame dalyvauja tik apie šešiolika procentų visų kviečiamųjų, pas mus sutiko dalyvauti net 76 procentai visų pakviestųjų“, – sakė specialistas.
Anot E. Danilos, diagnostinio tyrimo metu buvo aptikta keturiolika židinių, kurie dabar yra stebimi, ir vienas plaučių vėžio atvejis. Iš šių nustatytų židinių net aštuoni žmonės buvo nerūkantys, o tik šeši – rūkantys.
Taip pat tiriamiesiems buvo rasta kitų organų ligų, kurios buvo kliniškai reikšmingos, tačiau žmonės net nenumanė jomis sergantys.
Kuo vėlesnė vėžio stadija, tuo mažiau gydymo galimybių.
Sustabdyti ligą – įmanoma
Nacionalinio vėžio instituto Chemoterapijos skyriaus vedėja Vaida Gedvilaitė teigė, kad šiuolaikiniai vėžio gydymo metodai taikomi ir Lietuvoje, tačiau ne visada pavyksta ligą suvaldyti.
„Kuo vėlesnė vėžio stadija, tuo mažiau gydymo galimybių. Tada siūlome medikamentinį gydymą, bet negalime pradėti spindulinės terapijos ar atlikti operacijos. Labai svarbu nustatyti ligą kuo anksčiau, kad galėtume ją kontroliuoti“, – sakė V. Gedvilaitė.
Anot specialistės, dažnai gydymui pasirenkama biologinė terapija, kuri padeda naikinti vėžio ląsteles ar šiek tiek pristabdo ligą.
„Biologinė terapija veikia imunines ląsteles, kad paciento imuninės ląstelės aktyviai pultų naviką ir jį sunaikintų. Ko galime tikėtis? Sumažinti sergamumą. Deja, ketvirtos stadijos plaučių vėžio, net pradėjus biologinę terapiją, mes neišgydysime, bet sustabdyti ligą ir ją kontroliuoti – įmanoma“, – sakė V. Gedvilaitė.
Nacionalinio vėžio instituto Chemoterapijos skyriaus vedėjos teigimu, pasaulyje siekiama plaučių vėžį diagnozuoti kuo anksčiau, kad gydymas būtų pradėtas kuo anksčiau.
„Šiandien yra galimybė ištirti genus DNR pagrindu. Tikimasi, kad nuo kitų metų bus kompensuojamas tyrimas RNR pagrindu, kuris leis dar tiksliau nustatyti vėžio atvejus“, – tikino specialistė.
