Po akibrokšto Prezidentūra ragina ieškoti būdų, kaip didinti finansavimą sveikatos apsaugai

Pasak prezidento patarėjos asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimams prof. Sonatos Jarmalaitės, valstybė turėtų investuoti tiek į ligų prevenciją, tiek jį jų gydymą ir didinti sveikatos paslaugų prieinamumą.
Portalui S. Jarmalaitė teigė, kad Europos Komisijos rekomendacijose jau keli metai iš eilės skamba priminimas Lietuvai daugiau dėmesio ir lėšų skirti ligų prevencijai.
„Lietuvoje prevencijos priemonėmis išvengiamas mirtingumas yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Negalime pasidžiaugti ir sveikatos priežiūros priemonėmis išvengiamo mirtingumo rodikliais“, – teigė ji.
Pasak prezidento patarėjos, nors prevencinės programos yra vienas iš efektyviausių būdų užkirsti kelią ligoms ir taupyti sveikatos sistemos lėšas, Lietuvoje jose dalyvauja vos pusė tikslinės populiacijos.
Anot S. Jarmalaitės, nuo ateinančių metų šalies mastu pradeda veikti atnaujinta krūties vėžio ankstyvos patikros programa, platesnėmis apimtimis kviesianti visas tikslinės grupės moteris. Atnaujintos ir kitos prevencinės patikros programos, o medikai yra parengę kitų ligų prevencijos programų siūlymų.
„Be to, šalyje gerokai šlubuoja pirminė ligų profilaktika – žalingų įpročių ribojimas, sveikatos raštingumo ugdymas. Europos švieslentėje Lietuva vis dar dega raudona spalva pagal alkoholio suvartojimą, rūkymą, asmenų su viršsvoriu procentą. Tikrai, netinkamas metas mažinti dėmesį ligų prevencijai“, – sakė Prezidentūros atstovė.
Ji akcentavo, kad privalu ieškoti būdų, kaip Lietuvoje didinti sveikatos apsaugos finansavimą, o ne mažinti lėšas ligų prevencijai ar jų inovatyviam gydymui.
„Investuoti reikia į abi sritis – ir ligų prevenciją, ir ligų gydymą. Ir, aišku, į sveikatos paslaugų prieinamumą. Liūdna, kad PSDF biudžetas 2026 m. kyla neženkliai, bet daugiau vilčių dedame dėl 2027 m., o lėšų taupymas prevencijos sąskaita nebūtų toliaregiškas žingsnis“, – Lrytui sakė prezidento patarėja S. Jarmalaitė.
Prezidentūra anksčiau viešai kritikavo siūlymus mažinti prevencinių programų finansavimą. Seime pristatant ateinančių metų PSDF biudžeto projektą, į 10 mln. finansavimo mažinimą prevencinėms programos prezidento patarėja sureagavo retoriniu klausimu: „Mes čia kur – į viduramžius grįžtame?“.
