Po gimdymo moteris jautė, kad kažkas negerai: tikroji priežastis paaiškėjo tik po metų

31-erių Zara Ishfaq sako, kad po pirmojo gimdymo metų metus kentėjo dėl sunkios traumos, kol galiausiai buvo nustatyta tikroji jos būklės priežastis ir skirtas gydymas.
2021 m. gruodį Londone gyvenanti buhalterė Whipps Cross ligoninėje pagimdė pirmąjį vaiką – sūnų Aarizą. Gimdymas truko tris dienas ir buvo itin sunkus. Kūdikio galva įstrigo gimdymo takuose, todėl medikams teko panaudoti akušerines žnyples.
Berniukas gimdymo metu nenukentėjo, tačiau Z. Ishfaq patyrė stiprų kraujavimą – moteris neteko maždaug dviejų litrų kraujo. Nepaisant komplikacijų, jos teigimu, po dviejų dienų ji buvo išleista iš ligoninės.
„Vienintelis būdas apibūdinti tokį ilgą gimdymą – traumuojantis. Net būdama pirmą kartą mama jaučiau, kad kažkas negerai. Buvo siaubinga, kai Aarizo galva įstrigo, ir aš tik tikėjausi, kad jam viskas bus gerai“, – portalui „MyLondon“ pasakojo moteris.
Pasak jos, nuo tada prasidėjo ilgas bandymas išsiaiškinti, kodėl savijauta negerėja.
Skausmas stiprėjo, tačiau moterį ramino
Dar to paties mėnesio pabaigoje per pogimdyminę apžiūrą Z. Ishfaq gydytojui pasakė jaučianti skausmą ir patinimą bei įtarianti infekciją.
Tačiau, jos teigimu, medikai patikino, kad būklė gerėja ir nerimauti nereikia.
2022 m. sausį per kitą patikrą moteris vėl skundėsi vis stiprėjančiu skausmu ir karščiavimu. Jai taip pat kėlė nerimą tai, kad žaizda tinkamai negijo.
Tačiau ir šį kartą, kaip pasakoja Z. Ishfaq, gydytojai ją ramino, kad matyti pagerėjimo požymių.
„Laikui bėgant simptomai tik stiprėjo. Kol mano draugės susitikdavo parke ir eidavo į užsiėmimus su kūdikiais, aš vos galėjau išeiti iš namų. Bandžiau tiesiog ištverti, tačiau situacija buvo siaubinga“, – prisiminė ji.
Atsirado žarnyno veiklos sutrikimų
Per kitus mėnesius moteris pastebėjo pasikeitusią žarnyno veiklą. Jai vis dažniau reikėjo eiti į tualetą, be to, atsirado išmatų nelaikymo problemų.
Z. Ishfaq teigimu, 2022 m. birželį gydytojai jai tik rekomendavo atlikti dubens dugno raumenų pratimus.
Praėjus metams po gimdymo, 2022 m. gruodį, per dar vieną apžiūrą moteris vėl išsakė susirūpinimą dėl visus metus besitęsusių simptomų.
Tuomet ji pagaliau buvo nukreipta pas specialistą, tačiau vizito teko laukti iki 2023 m. liepos.
Po daugybės mėnesių nežinios moteris išgirdo atsakymą – gimdymo metu ji buvo patyrusi tarpvietės plyšimą.
Pasak Z. Ishfaq, gydytojai iš pradžių nepakankamai įvertino traumos sunkumą, o dabar pažeidimams sutvarkyti jau reikėjo operacijos.
„Tam tikra prasme net apsidžiaugiau pagaliau gavusi diagnozę. Jaučiausi taip, tarsi pagaliau būtų patvirtinta, kad visa tai, ką išgyvenau, buvo tikra“, – sakė ji.
Operacijos laukė beveik dvejus su puse metų
Tarpvietės plyšimo operacija Z. Ishfaq buvo atlikta 2024 m. gegužę.
Tačiau net ir po jos dalis simptomų neišnyko, o vėliau sveikatos problemos apsunkino ir antrąjį nėštumą.
„Antrasis nėštumas dėl mano simptomų buvo labai sunkus. Kentėjau nuo hiperemezės – labai stipraus pykinimo ir vėmimo. Dėl patirtų traumų problemos buvo dar sunkesnės. Sirgau infekcijomis, o vienu metu išsivystė sepsis“, – pasakojo moteris.
Šiuo metu, nepaisant atliktos operacijos, Z. Ishfaq vis dar susiduria su žarnyno veiklos komplikacijomis ir jai reikalingas stomos maišelis.
„Po gimdymo iš stiprios, nepriklausomos ir atsparios moters tapau žmogumi, priklausomu nuo kitų“, – sakė ji.
Ligoninė pripažino klaidas
Whipps Cross ligoninę valdantis „Barts Health NHS Trust“ vėliau pripažino, kad Z. Ishfaq suteikta priežiūra neatitiko reikalaujamų standartų.
„Labai apgailestaujame, kad ponios Ishfaq priežiūra neatitiko aukštų standartų, kurių tikimės savo pacientams, ir dėl poveikio, kurį tai turėjo jai bei jos šeimai“, – teigiama ligoninės atstovo pranešime.
Pasak ligoninės, iš šio atvejo buvo pasimokyta, o organizacija toliau siekia gerinti akušerijos paslaugų kokybę ir saugumą.
Nori, kad moterų būtų klausomasi
Dabar Z. Ishfaq savo istorija dalijasi tikėdamasi atkreipti dėmesį į gimdymo traumų problemą ir paskatinti moteris rimtai vertinti savo kūno siunčiamus signalus.
„Jaučiuosi be galo laiminga ir dėkinga, kad turiu savo vaikus – jie nuostabūs. Tačiau tai, ką man teko išgyventi, mane visada skaudins“, – sakė moteris.
Pasak jos, gimdymo traumų pasekmės nėra vien fizinės.
„Tai ne tik fiziniai sužalojimai. Didžiulį poveikį daro ir psichologinė našta, kai suprastėja gyvenimo kokybė“, – teigė ji.
Z. Ishfaq įsitikinusi, kad per daug moterų kenčia be reikalo, todėl būtina ne tik gerinti gimdymo priežiūrą, bet ir atviriau kalbėti apie motinų patiriamas gimdymo traumas.
„Sprendimas prasideda nuo to, kad klausomasi moterų. Jei gimdymo traumos būtų atpažįstamos anksčiau, greičiau gydomos ir vertinamos rimtai, mažiau moterų metų metus gyventų su kančiomis, kurių buvo galima išvengti“, – sakė ji.
Naujausi komentarai