Po hantaviruso protrūkio laive – skirtingi scenarijai

PSO: darbas nebaigtas
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas po evakuacijos iš kruizinio laivo, kuriame kilo kelių gyvybių pareikalavęs hantaviruso protrūkis, antradienį pareiškė, kad darbas, skirtas suvaldyti šį užkratą, „dar nebaigtas“.
Laivo „MV Hondius“ likimas sukėlė tarptautinį nerimą, nes per šio reto viruso, nuo kurio nėra skiepų ir kuriam nėra specifinio gydymo, protrūkį laive mirė trys keleiviai. Jiems nustatyta graužikų platinamo Andų viruso atmaina, kuri esant artimam kontaktui gali būti perduodama nuo žmogaus žmogui. Kiek iš viso keleivių susirgo šiuo nelemtu virusu, kol kas sunku pasakyti – manoma, kad simptomai dar gali pasireikšti.
„MV Hondius“ savo kelionę pradėjo Argentinoje balandžio 1 d., buvo išmetęs inkarą prie Žaliojo Kyšulio, o gegužės 6 d. išplaukė į Kanarų salas.
Vis dėlto sveikatos apsaugos pareigūnai pabrėžė, kad pasaulinis pavojus visuomenės sveikatai yra mažas, ir atmetė palyginimus su COVID-19 pandemijos pradžia.
„Nėra ženklų, kad matome didesnio protrūkio pradžią“, – Madride surengtoje spaudos konferencijoje pasakytus T. A. Ghebreyesuso žodžius cituoja AFP.
„Tačiau, žinoma, padėtis gali pasikeisti ir, atsižvelgiant į ilgą viruso inkubacinį laikotarpį, gali būti, kad artimiausiomis savaitėmis pamatysime daugiau atvejų“, – pažymėjo T. A. Ghebreyesusas.
JAV nebūtinai karantinuos
Laikantis griežčiausių taisyklių, sekmadienį ir pirmadienį iš Ispanijos Kanarų salų buvo išskraidinta daugiau kaip 120 „MV Hondius“ keleivių ir įgulos narių, o šalys ėmėsi skirtingų sveikatos apsaugos priemonių grįžtantiems evakuotiems asmenims.
Dauguma valstybių laikėsi PSO gairių, kurios apima 42 dienų karantiną ir nuolatinį aukštos rizikos kontaktų stebėjimą.
Tačiau JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC) laikinasis direktorius Jay Bhattacharya nurodė, kad keleiviai amerikiečiai nebūtinai bus karantinuojami ir ragino JAV visuomenę išsaugoti ramybę.
Neturintys simptomų laivo keleiviai iš JAV buvo parskraidinti į šią šalį ir nuvežti į specializuotą centrą Nebraskos valstijoje, tačiau ten planuota izoliuoti ne visus.
„Mes juos apklausime ir įvertinsime riziką... ar jie artimai kontaktavo su simptomų turėjusiais asmenimis“, – sekmadienį pasakytus J. Bhattacharya žodžius cituoja AFP.
Pasak jo, po šio vertinimo, atsižvelgiant į numatomą riziką, keleiviams turėjo būti leista „likti Nebraskoje, jei nori, arba, jei norės grįžti namo ir padėtis namuose tai leidžia, saugiai juos pargabenti namo, nekeliant rizikos pakeliui sutikti kitų žmonių.“
Bet kuriuo atveju keleiviai keletą savaičių bus stebimi sveikatos priežiūros institucijų, siekiant užtikrinti, kad jiems nepasireikštų simptomų, sakė J. Bhattacharya, kaip atsitiko su septyniais kitais amerikiečiais, kurie paliko laivą anksčiau.
Pasak JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrų, „žmonės paprastai yra užkrečiami tik tada, kai pasireiškia simptomai“.
J. Bhattacharya sakė, kad tas pats protokolas buvo taikomas 2018 m. kilus „būtent šio hantaviruso štamo“ protrūkiui, kuris buvo sėkmingai sustabdytas.
Atsakydamas į kritiką, kad JAV sveikatos institucijos nepakankamai informavo apie hantaviruso pavojų – praėjus šešeriems metams po COVID-19 pandemijos – jis sakė, kad šios situacijos nėra palyginamos.
„Jei grėsmės lygis būtų buvęs aukštesnis, mes, žinoma, būtume reagavę kitaip, – sakė J. Bhattacharya. – „Tai ne COVID-19. Neturėtume panikuoti, kai tam nėra pagrindo.“
Priminė rekomendacijas
„Tikiuosi, kad šalys laikysis mūsų teikiamų patarimų ir rekomendacijų“, – pirmadienį Madride teigė T. A. Ghebreyesusas, primindamas PSO rekomendacijas, pagal kurias visi laive buvę asmenys turėtų 42 dienas karantinuotis, be to, turėtų būti nuolat stebimi jų aukštos rizikos kontaktiniai asmenys.
„MV Hondius“ sukėlė diplomatinių iššūkių, nes įvairios šalys derėjosi dėl to, kas priims laivą ir gydys jo keleivius.
Žaliasis Kyšulys atsisakė priimti šį laivą, kuris liko išmetęs inkarą prie sostinės Prajos krantų, kai praėjusią savaitę oro transportu į Europą buvo evakuoti trys žmonės.
Galiausiai Ispanija leido laivui išmesti inkarą prie Kanarų salų, kad sekmadienį ir pirmadienį būtų galima evakuoti keleivius ir įgulą, tačiau tam aršiai priešinosi šio Atlanto vandenyno salyno regioninė Vyriausybė.
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas stojo ginti savo Vyriausybės politikos ir pareiškė, kad „pasauliui nereikia daugiau savanaudiškumo ar baimės. Jam reikia šalių, kurios demonstruoja solidarumą ir nori imtis iniciatyvos.“
Ieško visame pasaulyje
Hantaviruso paveikto kruizinio laivo „Hondius“ kapitonas Janas Dobrogowskis pirmadienį, kai buvo baigta likusių keleivių ir daugumos įgulos narių evakuacija, vaizdo žinute prabilo apie laive kilusią krizę. Jis padėkojo savo įgulai ir keleiviams už „kantrybę, discipliną ir draugiškumą“.
„Šios praėjusios savaitės buvo labai sunkios“, – DPA citavo iš Lenkijos kilusį kapitoną. Tačiau, pasak jo, žmonės sudėtingiausiomis sąlygomis pademonstravo „rūpestį, susitelkimą ir stiprybę“.
Jis teigė matęs, kad „žmonės gali pasitikėti vieni kitais, net jei pagalba nesuteikiama iš karto“. Visiems laive buvusiems žmonėms kapitonas palinkėjo saugiai sugrįžti namo.
Kadangi tarpinėse laivo stotelėse iš jo išlipo daugiau nei 30 keleivių ir įgulos narių, pareigūnai visame pasaulyje ieško galimų įtariamų atvejų.
Prancūzui pasireiškė simptomų
Prancūzijos ministras pirmininkas Sebastienas Lecornu pranešė, kad vienam iš penkių prancūzų, sekmadienį parskraidintų į Prancūziją iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, pasireiškė ligos simptomų.
„Vienam iš jų simptomai pasireiškė repatriacijos lėktuve, – parašė S. Lecornu „X“ tinkle. – Šie penki keleiviai buvo nedelsiant izoliuoti iki tol, kol bus priimtas sprendimas. Jie gauna medicininę pagalbą, jiems bus atlikti tyrimai ir medicininė apžiūra.“
Kaip praneša AFP, S. Lecornu sekmadienį taip pat paskelbė dekretą, leidžiantį taikyti atitinkamas izoliacijos priemones visuomenės apsaugai užtikrinti.
Lėktuvui, skraidinusiam penkis evakuotus kruizinio laivo keleivius, sekmadienį nusileidus oro uoste netoli Paryžiaus, netrukus šie keleiviai buvo perkelti į penkis greitosios pagalbos automobilius ir su policijos palyda nuvežti į ligoninę Paryžiuje.
Kokia rizika Lietuvoje?
Iš įrašų socialiniuose tinkluose matyti, kad ir Lietuvos visuomenė baiminasi, ar hantavirusas neims plisti taip sparčiai kaip COVID-19, ar nekils pasaulinė epidemija, juolab kad skiepų nuo šio viruso nėra. Tačiau virusologai ramina, kad hantavirusas taip lengvai kaip pandemiją sukėlęs koronavirusas neplinta.
„Žiniasklaidoje matome antraštes, jos mirga, viena skamba grėsmingiau už kitą. Tačiau šiuo metu mes kalbame apie aštuonis patvirtintus atvejus. Daugelis tų patvirtintų atvejų kontaktų yra sekami, dalis jų izoliuoti, visi yra testuojami. Tai čia, man atrodo, stebime gana įprastą hantaviruso protrūkį. Šiuo metu išskirti konkrečiai šio protrūkio nereikėtų. Suprantu žmonių susirūpinimą, bet daugiau čia įtariu žmonių įsijautrinimą dėl praėjusios COVID-19 pandemijos“, – LRT sakė virusologas, Vilniaus universiteto mokslininkas dr. Gytis Dudas.
Anot jo, nors tarp žmonių šis virusas plinta oru, vis dėlto tai nėra itin lengvai užkrečiama liga, tam reikia itin artimo kontakto su sergančiuoju.
Pasak G. Dudo, hantavirusų protrūkių būta ir anksčiau, tačiau šie virusai įprastai nėra labai lengvai užkrečiami.
„Vidutiniškai antrinių užsikrėtimų atvejų yra mažiau negu vienas, tad viena infekcija negali užkrėsti vidutiniškai daugiau negu vieno asmens“, – statistiką įvardijo ekspertas.
Pasak jo, pirminiai šio viruso užsikrėtimai įvyksta tada, kai yra tiesioginis kontaktas su graužikų kūno išskyromis: šlapimu, išmatomis ir pan.
G. Dudo teigimu, dabartinis atvejis išskirtinis tuo, kad protrūkis užfiksuotas kruiziniame laive, kuriame žmonės daugiau laiko praleidžia uždarose erdvėse, tad sąlygos užsikrėsti yra gerokai lengvesnės.
„Mes girdėjome, kad, pavyzdžiui, kruizinio laivo gydytojas užsikrėtė. Tai vėlgi, yra visa eilė aplinkybių, kurios pagerina perdavimą, tačiau populiacijos lygmeniu, bent jau istoriškai, mes nesame matę hantavirusų cirkuliavimo, kuris keltų kažkokį papildomą nerimą“, – akcentavo G. Dudas.
Mūsų valstybėje netiriama
Lietuvos virusologai pripažįsta, kad Lietuvoje iki šiol nebuvo atliekami tyrimai apie galimus susirgimus hantavirusu, tuo metu kaimyninės šalys tai tiria ir šios ligos atvejų nustato kasmet.
„2019–2023 m. vien estai yra pranešę apie 87 atvejus, latviai – apie 18, lenkai – apie 102. Lietuvoje iš esmės nuo 2011 iki 2023 m. mes raportuojame, kad neturime jokių hantaviruso atvejų“, – LRT teigė G. Dudas.
„Galimybė nustatyti virusą būtų tada, jei būtų atliekami tyrimai. […] Tačiau mes, kaip ir kitos Europos šalys, registruojame tik vieną viruso atmainą – su inkstų sindromu esančius pacientus. Tokių Lietuvoje kol kas nepasitaikė ir tokių susirgimo atvejų neregistruota. Tačiau Europoje jie registruojami. Turbūt pagrindinis skirtumas yra tas, kad tai, kas registruojama Europoje ir čia plinta, Amerikoje yra visai kita – kiti virusai, kita klinika ir kitokie registravimo skaičiai“, – LRT sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus laikinoji vedėja Greta Gargasienė.
Pasak jos, Lietuvoje nėra užregistruoto nė vieno žmogaus, užsikrėtusio hantavirusine infekcija.
„Tačiau mes nesame tokia vienintelė ES šalis. Tik kelios šalys registruoja – daugiausia Suomija ir Vokietija. Ten daugiausia diagnozuojama būtent hantavirusinės infekcijos formos, paplitusios Europoje, atvejų“, – teigė NVSC atstovė.
G. Gargasienė pripažino, kad Lietuva neturi ir testų, reikalingų nustatyti amerikietiškam hantaviruso variantui.
Aukščiausias mirštamumas
Laive „MV Hondius“ išplitusi Andų hantaviruso atmaina yra mirtingiausia – jos mirtingumas siekia 40 proc. Pasak G. Dudo, kalbant apie Europoje iki šiol plitusias dvi hantaviruso rūšis, vienos iš jų – Dobrava-Belgrado hantaviruso – mirtingumas siekia iki 12 proc., tačiau daug dažniau Europoje, ypač Šiaurės Europoje, aptinkamas Puumala hantavirusas, kurio mirtingumas tesiekia iki 0,4 proc.
Tuo metu COVID-19 ligos mirtingumas labai skyrėsi skirtingose amžiaus grupėse. „Pradedant nuo maždaug 50 metų amžiaus asmenų ir vyresnių, ties šia riba prasideda mirštamumas nuo COVID-19 ligos, kuris siekia 1 proc. ir tuomet nuolat auga su didėjančiu amžiumi“, – LRT sakė G. Dudas.
Andų hantavirusas išsiskiria ilgu inkubaciniu periodu, kuris tęsiasi iki šešių savaičių. Tačiau, pasak G. Gargasienės, užkrečiamumo laikotarpis nėra toks ilgas.
„Užkrečiamumas prasideda likus kelioms dienoms iki simptomų atsiradimo, o didžiausias užkrečiamumas yra tada, kai žmogus pasiekia simptominį periodą, turi simptomų. Tikrai nereikėtų atsekti šešių savaičių kontaktų, buvusių iki simptomų“, – visuomeniniam transliuotojui tvirtino ji.
