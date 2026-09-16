Po lietuvą sukrėtusio išprievartavimo – nauji siūlymai dėl sveikatos sutrikdymo

„Dabar galiojančiose taisyklėse įtvirtinta nuostata, kad žala sveikatai nustatoma vertinant tik poveikį kūnui: mėlynės, lūžiai, laikas, reikalingas gijimui ir t. t. Neatsižvelgiama į psichologinį poveikį, kurį padaro smurtautojo vykdomi veiksmai. Pavyzdžiui, po seksualinio užpuolimo kūnas gali sugyti gana greitai, tačiau psichologinė žala ir poveikis išlieka visą gyvenimą“, – pranešime cituotas L. Kukuraitis.
Ministro teigimu, seksualinę prievartą patyrusio žmogaus sveikatos sutrikdymo mastas neturėtų būti nustatomas vertinant vien fizinius kūno sužalojimus.
„Tikrai galima teigti, kad kaip visuomenė patobulėjome suprasdami psichinės sveikatos įtaką bendrai žmogaus būklei ir gyvenimo kokybei, tai turi atsispindėti ir teisės aktuose. Dabar galiojančią tvarką reikia peržiūrėti ir keisti nedelsiant“, – pabrėžė jis.
Sveikatos apsaugos ministerijos komandai pavesta peržiūrėti galiojančią tvarką, aptarti ją su ekspertais ir parengti siūlymus dėl galiojančios tvarkos keitimo.
Kaip skelbta, Panevėžio apygardos teismas šią savaitę paliko laisvėje prieš dvejus metus Anykščių rajone, labirintų parke, 15-metę moksleivę išžaginusį vyrą.
Pirmosios instancijos Utenos apylinkės teismas vyrą nuteisė trejų metų laisvės atėmimo bausme, jos vykdymą atidėjo dvejiems metams ir įpareigojo kaltinamąjį per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba mokytis, arba registruotis Užimtumo tarnyboje, šešių mėnesių laikotarpiu nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos dalyvauti elgesio pataisos programoje, šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi.
Bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nuteistasis įpareigotas dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose asmenims, padariusiems nusikalstamas veikas, kuriomis kėsinamasi į asmens gyvybę, sveikatą, laisvę, seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą, lygiateisiškumą ir sąžinės laisvę.
Vyras taip pat pripažintas kaltu dėl nepilnametės sveikatos sutrikdymo.
Nukentėjusiajai jis turės sumokėti 5 tūkst. eurų žalos atlyginimą.
Byloje buvo nagrinėjamas 2024 m. spalį nutikęs įvykis, kai nuteistasis, dirbdamas instruktoriumi-pagalbiniu darbininku siaubo pramogų parke ir apsirengęs klounu, paėmęs nepilnametei parko lankytojai už rankos, nusitempė ją į „Juostų labirintą“ ir ten išžagino.
Vyras savo kaltę neigė, tačiau jo kaltė įrodyta byloje surinktais įrodymais – jis panaudojo prieš nukentėjusiąją kaltinime nurodytą fizinį smurtą, sukeldamas jai nežymų sveikatos sutrikdymą.
Nusikaltimas prieš nepilnametę buvo įvykdytas per ekskursiją, kurios metu buvo surengta programa, per kurią vaikams reikėjo vaikščioti per labirintus, patirti gąsdinimus.
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