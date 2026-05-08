Po mirčių kruiziniame laive – įspėjimas dėl hantaviruso

Iš kruizinio laivo, kuriame prasidėjo hantaviruso protrūkis, buvo evakuoti du sergantys pacientai ir vienas galimai užsikrėtęs šia infekcija. Jie išskraidinti į Nyderlandus.
Tiesa, mokslininkai Argentinoje stengiasi išsiaiškinti, ar jų šalis nėra mirtino hantaviruso protrūkio šaltinis. Šalį, iš kurios kruizinis laivas išplaukė į Antarktidą, Pasaulio sveikatos organizacija nuolat įvardija kaip Lotynų Amerikoje labiausiai apimtą retos ligos. Nuo pernai birželio Argentinoje užregistruotas 101 užsikrėtimo hantavirusu atvejis – maždaug dvigubai daugiau nei per tą patį laikotarpį 2024 metais.
Bandoma nustatyti, kur šalyje keliavo užsikrėtę keleiviai, prieš įlipdami į su Nyderlandų vėliava plaukiojantį kruizinį lainerį Ušuajoje, pietų Argentinoje esančiame mieste. Sužinoję maršrutus, specialistai planuoja atsekti kontaktus, izoliuoti artimus asmenis ir aktyviai stebėti, kad užkirstų kelią tolesniam viruso plitimui.
„Hantaviruso atvejai yra atsitiktiniai, tačiau mirtingumas – aukštas. Andų padermė yra vienintelė žinoma hantaviruso atmaina, kuri gali būti perduodama nuo žmogaus žmogui“, – aiškino molekulinės biologijos specialistė Ayelén Iglesias.
Žmonės paprastai virusu užsikrečia per graužikų išmatas, šlapimą ar seiles. Tai, kad šalyje sparčiai daugėja užsikrėtimų, daugelis vietos visuomenės sveikatos ekspertų sieja su pastaruoju metu sparčiai besikeičiančiu klimatu.
„Kai žmogus užsikrečia šiuo virusu ir suserga plaučių liga, jis perduoda virusą per orą šalia esantiems žmonėms. Būtent taip nutiko laive, uždaroje aplinkoje, kurioje žmonės platino virusą“, – tikino infekcinių ligų specialistas Hugo Pizzis.
Tai ne kitas COVID-19, tačiau rimta infekcinė liga – ja užsikrėtę gali mirti.
Virusas pasiglemžė 14-mečio gyvybę. Iš pradžių jo tėvai manė, kad vaikas serga gripu, nes jam pakilo temperatūra ir prasidėjo kūno skausmai. Gydytojai išsiuntė vaiką namo, liepė gerti ibuprofeną ir ilsėtis, tačiau paauglio būklė blogėjo. Jis buvo išvežtas į intensyviosios terapijos skyrių. Deja, vaikas mirė praėjus vos dviem valandoms po to, kai jam buvo nustatytas hantavirusas.
„Jie pasakė, kad tai gali būti dengės karštinė, nes ji pasireiškia panašiai, tačiau simptomai buvo kitokie. Jie tiksliai nežinojo, kas tai yra ir niekas mums niekada tiksliai nepaaiškino, kuo jis sirgo“, – komentavo nuo hantaviruso mirusio paauglio motina Daisy Morinigo.
Pasaulio sveikatos organizacija savo ruožtu ramina visuomenę.
„Tai ne kitas COVID-19, tačiau rimta infekcinė liga – ja užsikrėtę gali mirti. Žmonės gali išsigąsti, todėl ankstyva, tiksli informacija yra labai svarbi. Svarbu pasakyti, kad dauguma žmonių niekada su tuo nesusidurs“, – tvirtino Pasaulio sveikatos organizacijos epidemiologė Maria Van Kerkhove.
Du kruizinio laivo keleiviai – olandai. Jie mirė nuo hantaviruso, o prieš įlipdami į laivą keliavo per Čilę, Urugvajų ir Argentiną. Laivas Ispanijos Tenerifės salą pasieks per tris dienas, o keleivių evakuacija prasidės nuo gegužės 11 d.
