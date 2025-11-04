Po mokamos konsultacijos teks mokėti už viską?

Vilnietį Saulių sutinkame prie poliklinikos. Vyras atviras – numatytos net kelios procedūros, tačiau teks laukti.
„Operacijos, pavyzdžiui, čia košmaras, žinokit. Manęs laukia trys operacijos, tai čia pusę metų. Mano draugei buvo onkologinis atvejis. Po pusmetį, po aštuonis mėnesius laukti, tai per tą laiką galima ir numirti“, – sakė Saulius.
Išgirdęs, kiek reikės laukti, vyras pasidomėjo, ar įmanoma greičiau.
„Per dvi savaites, bet kainuos 500 eurų. Čia konkrečiai menisko operacijai“, – teigė vilnietis.
Nusprendė laukti ir sukandęs dantis kentėti. Tačiau bent jau žino, kad paslaugą gaus nemokamai.
Būtent paslaugų apmokėjimas dabar yra galvos skausmas ir pačioms įstaigoms.
„Visos gydymo įstaigos gavo šį aplinkraštį – išaiškinimą dėl mokamų konsultacijų. Tikėtina, kad situacija pablogės, ypač pacientams,“ – kalbėjo šeimos gydytojų profesinės sąjungos valdybos pirmininkė Alma Astafjeva.
Informacijos įstaigos sulaukė iš Ligonių kasos.
„Pagal išaiškinimą, jei pacientas kreipiasi mokamai, visi tyrimai taip pat turėtų būti mokami. Šioje vietoje medikų bendruomenėje kyla tikrai daug diskusijų“, – tikino A. Astafjeva.
„Mums keista ir nesuprantama, kodėl Sveikatos apsaugos ministerija ir Ligonių kasos pradėjo taikyti naujas praktikas“, – teigė Privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos prezidentas Laimutis Paškevičius.
„Iš esmės, žmogus yra išmetamas iš PSDF sistemos“, – tvirtino Lietuvos medikų sąjūdžio vadovė Auristida Gerliakienė.
Trumpai tariant, anot pašnekovų, jei už specialisto konsultaciją susimokėjote, už viską, ką gydytojas paskirs, taip pat teks mokėti.
„Jeigu reikės ir chirurginės operacijos, kuri gali kainuoti 10 tūkst. eurų, ar onkologinės ligos gydymo, kuris taip pat gali kainuoti 10 tūkst. eurų…“, – sakė L. Paškevičius.
„Tai sukelia sumaištį tarp gydytojų, nes kyla klausimas, ar jie toliau gali siųsti pacientus kompensuojamoms diagnostinėms paslaugoms, ar toliau gali siųsti į tretinio lygio konsultacijas“, – kalbėjo „Affidea Lietuva“ veiklos valdymo direktorė Daiva Adomaitienė.
„Buvo paleista žinutė, jog ministerija kažkokį pakeitimą daro. Aš noriu pabrėžti, kad nieko naujo nevyksta,“ – tvirtino Sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis.
Medikai ir įstaigos sumaištyje, o ministerija ir Ligonių kasa sako, kad tokia tvarka galioja jau nuo praėjusių metų.
„Didžioji dalis sistemos – viešasis sektorius – yra sudariusi sutartis su Ligonių kasom. Kita dalis – privatus sektorius – taip pat turi sutartis. Mažoji dalis privačių įstaigų tokių sutarčių neturi. Tad kalbame tik apie šią mažąją dalį“, – aiškino S. Krunkaitis.
„Čia nėra kalbama apie tas gydymo įstaigas, kurios neturi sutarčių, kalbama apie tas, kurios jas turi – tiek privačias, tiek viešąsias įstaigas“, – teigė L. Paškevičius.
Mokamos konsultacijos atsiranda dėl viršytų kvotų.
„Jeigu viceministras sako, kad jokių pakeitimų nėra, tuo tarpu gydymo įstaigos gauna naujienlaiškius iš Ligonių kasų ir turi paklusti naujai tvarkai – vadinasi, tai institucinis nesusikalbėjimas“, – pabrėžė A. Gerliakienė
Nors ministerija kalba tik apie mažą dalį privačių įstaigų, Ligonių kasa kalba ir apie viešąsias konsultacijas.
„Po mokamos kardiologo konsultacijos, nepriklausomai nuo to, ar ji suteikta viešojoje, ar privačioje įstaigoje, negali būti išrašomas Ligonių kasų apmokamas tyrimas arba sekanti konsultacija“, – aiškino Valstybinės ligonių kasos direktorius Gytis Bendorius.
Panašu, kad kairė nežino, ką daro dešinė. Tačiau, anot privačių įstaigų, jos jau dabar kenčia.
Ligonių kasos pradėjo taikyti baudas gydymo įstaigoms, kurios pacientams, sumokėjusiems už konsultaciją, paskyrė nemokamas paslaugas.
Jei po privačios konsultacijos pacientas už paskirtą tyrimą mokėti nenori, jam reikia grįžti pas savo šeimos gydytoją.
„Tikėtina, kad pacientų kelias pailgės. Jie grįš pakartotinai, o tai reiškia – labiau apkraus šeimos gydytojus, pasiimdami papildomus siuntimus“, – kalbėjo A. Astafjeva.
Medikų sąjūdis įžvelgia norą apriboti paslaugų prieinamumą pas privačius specialistus.
