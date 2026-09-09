Po nesėkmingos varpos didinimo operacijos Tailande mirė influenceris

43-ejų Igho Ubiribo, turinio kūrėjas iš Nigerijos, gyvenantis Londone, mirė kovo 6 d., praėjus mažiau nei dienai po to, kai Tailando sostinėje Bankoke esančioje klinikoje jam buvo atliktos hialurono rūgšties varpos užpildo injekcijos, rodo teismo tyrimo įrašai, kuriuos gavo žurnalas „People“.
Vėliau Jungtinėje Karalystėje atlikto skrodimo metu jo plaučiuose buvo rasta medžiagos, atitinkančios varpos užpildą, ir padaryta išvada, kad procedūra sukėlė plaučių emboliją.
Anot Tailando sveikatos ministerijos, rugsėjo 7 d. šalies Sveikatos apsaugos paslaugų departamentui bei Maisto ir vaistų administracijai buvo nurodyta ištirti kliniką, kurioje I. Ubiribo buvo suleista užpildų.
Remiantis „People“ gautais tyrimo įrašais, I. Ubiribo pradėjo skųstis krūtinės skausmais ir kovo 5 d., praėjus kelioms valandoms po procedūros, susmuko. Jis buvo skubiai nugabentas į vietos ligoninę kompiuterinės tomografijos tyrimui, tačiau vyras prarado sąmonę dar nespėjęs gydytojams jo atlikti. I. Ubiribo buvo gaivinamas 101 minutę, bet kovo 6 d. 1.05 val. nakties vyras mirė.
Pasak Sveikatos apsaugos paslaugų departamento generalinio direktoriaus Phuwadeto Surakoto, neįvardintos klinikos vadovybė tvirtino, jog I. Ubiribo įstaigoje lankėsi nuo 2024 m. Iš viso jam buvo atliktos penkios varpos didinimo injekcijos. Klinikos vadovybė taip pat tikino, kad prieš kovo 5 d. numatytą injekciją gydytojas I. Ubiribo patarė procedūrą padalyti į du seansus, tačiau šis prašė injekciją atlikti per vieną seansą.
Klinika teigė, kad I. Ubiribo prieš kiekvieną vizitą pasirašydavo sutikimą dėl gydymo, o I. Ubiribo niekada nepranešė apie jokias su procedūromis susijusias problemas, pridūrė P. Surakotas.
Socialinių tinklų žvaigždės laidotuvės vyko Londone, jis buvo palaidotas auksiniame karste, rašo „Metro“.
I. Ubiribo instagrame turėjo daugiau nei 180 tūkst. sekėjų, socialiniuose tinkluose jis dalijosi savo prabangiu gyvenimu su žmona Dani Allen.
Hialurono rūgšties varpos užpildai gali kainuoti apie 8 tūkst. eurų ir paprastai veikia nuo šešių iki devynių mėnesių. Gydytojai įspėja apie tokios procedūros potencialiai pražūtingas komplikacijas.
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