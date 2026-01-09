Po pažado mirštančiam tėvui moteris atsikratė 90 kilogramų

Apie tai praneša „People“.
Visą gyvenimą Bridgette Moore nesėkmingai kovojo su per dideliu svoriu. Lemiamas faktorius rimtai susirūpinti sveikata buvo jos tėvo prašymas.
Jis sirgo kasos vėžiu ir prieš mirtį pareikalavo, kad dukra jam pažadėtų sulieknėti. Tuo metu Bridgette buvo 27-eri metai, ji kentėjo nuo diabeto.
„Tėvas specialiai man pasakė: „Bridgette, tapk sveika. Aš nenoriu, kad tu sirgtum taip, kaip aš. Padaryk viską, kad taptum sveika“.
Moteris teigia, kad ji tėvui pažadėjo tai padaryti.
Dabar B. Moore yra 40 metų. Ji didžiuojasi, kad sveria tik 85 kilogramus. Stipriai sulieknėti nebuvo lengva, moteriai teko atsikratyti net 90 kilogramų. Bridgette jėgų siekti rezultato suteikė tėvui duotas pažadas.
Moteris skaičiuodavo kalorijas, vėliau jai buvo atlikta skrandžio mažinimo operacija.
Dabar B. Moore sugeba tai, apie ką anksčiau tik svajodavo – leistis į žygius, lengvai tilpti į lėktuvo kėdę.
Bridgette planuoja ir toliau lieknėti. Ji stengiasi rodyti gerą pavyzdį savo septynerių metų dukrai Amiyah.
