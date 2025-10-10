Po skrydžio įspėja vengti šio įpročio: stipriai sau pakenksite

Plačiau apie tai papasakojo gydytoja dermatovenerologė, odos klinikos įkūrėja Asta Dumbliauskienė.
– Ar tiesa, kad po skrydžio iš karto eiti į dušą nepatartina?
– Iš tikrųjų, skamba kaip nesąmonė, kad po skrydžio negalima praustis. Kaip ir kiekvienoje nesąmonėje galima truputį pakasti giliau ir pamėginti atrasti, kad tam tikros tiesos tame yra.
Skrydžio metu kabinoje yra tik apie 10-20 proc. oro drėgmės. Tai reiškia, kad oda sausėja, slėgis yra žemas, mes nejudame, limfa lėtėja. Po truputį tinstame, o jei dar alkoholio išgeriame ar kavytės – dar labiau dehidratuojame. Oda, žinoma, irgi dehidratuoja, tampa jautresnė. Jei esate visiškas riebiaodis – tai ne apie jus. Vis tik, jei turite sausą odą arba jei jau sergate egzema, dermatitu – po skrydžio oda būna stipriai pavargusi. Jei tokią odą tiesiai į karštą dušą ar į baseiną, aišku, kad jai tai nepatiks. Ji dar labiau išsausės. Bet tai nereiškia, kad neturime praustis, tačiau dušas turi būti švelnus, drungnas, vėsus.
– Tai ką tokiu atveju daryti? Tada tik po šaltu dušu praustis?
– Jei skrydis vyko 2 val., nieko nedaryti – jūs nedehidratavote. Jei vis tik skrydis buvo ilgas, norint atsidėkoti odai, kad ji išlaikė tą 12 val. skrydį, galime 15 minučių pasivaikščioti, gauti deguonies, pramiklinti savo limfotaką. Jei yra galimybė, atsigulti ant sofos su pakeltomis kojomis ir pamasažuoti jas bent 10 minučių, tada jau eiti į vėsų dušą.
Svarbu naudoti švelnius prausiklius, be jokių spalvų, kvapų – ne šveitikliai ar šarminiai muilai. Paskui galima palepinti savo odą drėkinančia kauke ir kūno losjonais.
– Socialiniuose tinkluose plinta vaizdai, dažniausiai siejami su influencerėmis, kurios skrydžio metu yra užsidėjusios veido kaukę. Gal mes taip pat turėtume skristi su veido kaukėmis?
– Gudru. Žinoma, galima užsidėti lakštinę kaukę ir su ją būti, bet yra keletas niuansų. Toji kaukė negali būti ant veido visas 12 val., vadinasi, kaukes reikės keisti, nepamirštant apie elementarią higieną. Toks metodas sveikintinas, bet labai abejoju, kad visi pulsime skraidyti su kaukėmis.
– Galbūt patalpa taip pat yra vienas iš sausos odos veiksnių, pavyzdžiui, dabar, kai prasideda šildymo sezonas?
– Turiu nemažai pacienčių, kurios pasakoja, kad jų ofise, kur neatsidaro langai ir yra daug žmonių vienoje patalpoje, drėgmė yra apie 20-30 proc.. Net nereikia kažkur skristi, kad oda dehidratuotų. Kartais užtenka būti netinkamai drėkinamoje aplinkoje. Jei turi hidrometrą, gali išsimatuoti drėgmę, kad ji būtų apie 50 proc. Bet jei drėgmė siekia tik 30 proc., turėtumėte nusistatyti drėkintuvą.
