Po staigių mirčių nuo pavojingos ligos – skubus įspėjimas

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologė Milda Žygutienė pasakė, ar verta dar skubėti skiepytis šiemet.
– Nuo erkinio encefalito mirė jau du žmonės. Kokios tai situacijos?
– Vienas žmogus jau yra daug. Juo labiau kad šios ligos galima išvengti, jeigu laiku pasiskiepysi. Abiem atvejais buvo neskiepyti ir vyresnio amžiaus žmonės.
– Kur jie užsikrėtė erkiniu encefalitu ir kokios tai situacijos buvo?
– Aišku, kad gamtoje ir nuo erkės įsisiurbimo. Kartais būna, kad nepastebi. Šiuo atveju pastebėtos erkės įsisiurbusios. Tai pasitaiko visoje Lietuvoje. Čia nėra taip, kad kažkuriame viename ar kitame administraciniame rajone.
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– Ar daugėja užsikrėtusiųjų šiais metais, kokia situacija?
– Šiais metais turime gerą situaciją, nes, palyginus su pusmečio duomenimis, praeitais metais buvo beveik dvigubai daugiau tiek vienos, tiek kitos ligos. Atsiminkime, kad turėjome tris mėnesius žiemos. Per tuos tris mėnesius žmonės nesirgo, nebuvo galimybės užsikrėsti, tas turėjo įtakos.
– Kalbant apskritai apie erkes, ar jų šiais metais yra daugiau? Žiema buvo ir šalta, ir snieguota.
– Nesvarbu joms, kadangi tikrai prisitaikiusios prie mūsų klimato. Tokio lygio žiema, kaip ši buvo, joms tikrai nepavojinga, todėl kad užsnigo prieš tai, negu kad užšalo, ir jos puikiai išgyveno.
– Ar antroje liepos pusėje dar verta skiepytis?
– Visada yra laikas skiepytis. Jeigu yra tokia intencija, tikrai galima skiepytis. Mes skiepijamės ne šiam sezonui, o visai gyvenimo ateičiai, jeigu būsime tvarkingi ir laikysimės schemos. To laikytis reikia, nes jeigu nepilna vakcinacija – ten du skiepai ir trylika metų pertrauka, – tai tikrai nesuveiks. Reikia grįžti į kabinetą ir tęsti toliau.
– Jeigu aš dabar pasiskiepijau, ar man dar tai padės, ar tai yra tik kitam sezonui? Ką daryti, jeigu įsisiurbė erkė?
– Tai pradedant apie skiepus. Jeigu dabar pasiskiepysime, yra vasaros metu taikoma pagreitinta schema. Už dviejų savaičių – antra injekcija, po antros praėjus dviem savaitėms jau susiformuoja imunitetas. Dar apsimoka skiepytis ir šiems metams. Kitas dalykas, reikia žinoti, kad erkių yra visur, grįžus reikia pasitikrinti, ar nėra įsisiurbusios. Tuo atveju, jeigu taip, – kaip galima greičiau šalinti. Nebūtina važinėti po miestą, ieškoti kažkokios pagalbos. Tiesiog šalia esantis žmogus ar pats, jeigu geba pasiekti, staigiu judesiu, be jokių tepalų, ištraukia. Čia jau yra prevencija prie Laimo ligos. Kuo trumpiau ji bus ant kūno, tuo mažiau tikimybės, kad perduos sukėlėją.
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