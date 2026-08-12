Po tokių konsultacijų – ginčai gydytojų kabinetuose

Pacientai, kurie prieš vizitą konsultuojasi su dirbtiniu intelektu, jau tapo gydytojų kasdienybe. Esą medikams vis dažniau tenka ne tik įvertinti paciento būklę, bet ir paneigti arba patikslinti iš dirbtinio intelekto gautas išvadas.
„Apie 50–60 proc. atvejų taip ir būna, kad sako esą gydytojas yra neteisus. Juk konsultavausi su dirbtiniu intelektu ir jis sakė, kad čia yra taip, o ne kitaip“, – pasakojo šeimos gydytojas Irmantas Aleksa.
Gatvėje pakalbinti vilniečiai taip pat pripažino, kad sveikatos klausimais kartais kreipiasi į dirbtinį intelektą.
„Kartais, kad patikslinčiau informaciją apie vaistą, naudojuosi. Būna pakankamai tikslu“, – teigė vilnietė.
Pacientai, kurie prieš vizitą konsultuojasi su dirbtiniu intelektu, jau tapo gydytojų kasdienybe. Esą medikams vis dažniau tenka ne tik įvertinti paciento būklę, bet ir paneigti arba patikslinti iš dirbtinio intelekto gautas išvadas.
„Apie 50–60 proc. atvejų taip ir būna, kad sako esą gydytojas yra neteisus. Juk konsultavausi su dirbtiniu intelektu ir jis sakė, kad čia yra taip, o ne kitaip“, – pasakojo šeimos gydytojas Irmantas Aleksa.
Gatvėje pakalbinti vilniečiai taip pat pripažino, kad sveikatos klausimais kartais kreipiasi į dirbtinį intelektą.
„Kartais, kad patikslinčiau informaciją apie vaistą, naudojuosi. Būna pakankamai tikslu“, – teigė vilnietė.
Dirbtinis intelektas gali būti naudingas ir patiems gydytojams, pavyzdžiui, interpretuojant tyrimus ar pildant dokumentus.
Tiesa, dar viena alternatyva apsilankymui pas gydytoją – nuotolinės specialisto konsultacijos.
„Nuotolinė konsultacija yra ir gėris, ir blogis. Gėris tuo, kad yra patogu tiek sveikatos priežiūros specialistui, tiek pacientui. Minusas, ko gero, kad ne visada galima pamatyti objektyvius dalykus“, – pasakojo I. Aleksa.
Patys nuotolinių konsultacijų specialistai pabrėžė, kad tokia inovacija negali pakeisti gyvos gydytojo apžiūros. Ji veikiau gali būti naudojama kaip pagalbinė priemonė tolesniam gydymo planui sudaryti.
„Tam ir yra kitoje ragelio pusėje gydytojas, kuris perspėja, kad jau senokai buvote gyvoje konsultacijoje“, – teigė „Telesante“ klinikos vadovė Natalija Vaicekauskienė.
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