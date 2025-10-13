Praėjusią savaitę nuo COVID-19 mirė keturi žmonės, 105 asmenys paguldyti į ligoninę

Visi nuo COVID-19 ligos mirę asmenys buvo vyresni nei 70 metų amžiaus.
Pasak NVSC, iš hospitalizuotų sergančiųjų du buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuose.
Taip pat į ligonines praėjusią savaitę paguldyti penki sergantieji gripu, mirties atvejų nebuvo užfiksuota.
NVSC duomenimis, praėjusią savaitę bendro sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis išliko panašus su ankstesne savaite ir siekė 1117,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Dar praėjusią savaitę jis siekė 1139,3 atvejo.
Mažiausias sergamumas buvo užfiksuotas Telšių apskrityje – 860 atvejo 100 tūkst. gyventojų, didžiausias – Vilniaus apskrityje, kur jis siekė 1308,6 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.
