Prastai miegate? Telefonas gali būti nekaltas

Per pastaruosius dešimt metų pasaulyje vis labiau nerimaujama dėl mėlynosios šviesos poveikio. Mums nuolat kartojama, kad telefonai, televizoriai, kompiuteriai, planšetės ir LED lemputės skleidžia pernelyg daug mėlynos šviesos. Teigiama, kad ji trikdo miegą, nes išbalansuoja natūralius dienos šviesos ritmus, pagal kuriuos veikia mūsų vidinis biologinis laikrodis.
Yra mokslinių įrodymų, iš dalies patvirtinančių šį teiginį, tačiau naujausi tyrimai ir jų analizės rodo, kad situacija yra gerokai sudėtingesnė. Labai tikėtina, kad daugelis mūsų esame susidarę klaidingą įspūdį apie mėlynosios šviesos žalą. Ekspertai teigia, kad vien telefono skleidžiama šviesa greičiausiai nėra pagrindinė prasto miego priežastis.
Mėlynasis mirties ekranas
Visuomenės nerimas dėl mėlynosios šviesos sustiprėjo po 2014 m. paskelbto tyrimo. Pusė iš dvylikos jo dalyvių prieš miegą skaitė naudodamiesi „iPad“, o kiti skaitė popierines knygas. „iPad“ naudotojams prireikė daugiau laiko užmigti, kitą dieną jie jautėsi mieguistesni, o jų organizme buvo pagaminta mažiau melatonino.
Tyrėjai teigė, kad kaltininkė buvo „iPad“ LED ekrano skleidžiama šviesa, kurios spektre buvo neproporcingai daug mėlynos spalvos. Tam tikromis aplinkybėmis mėlyna šviesa praturtintas apšvietimas gali sutrikdyti cirkadinį ritmą – natūralų organizmo biologinį laikrodį, kuris pagal dienos šviesą nustato, kada turėtume jaustis budrūs, o kada pavargę. Vėlesni tyrimai, regis, patvirtino šias išvadas.
„Tai buvo neįtikėtinai klaidinantis darbas“, – sako Stanfordo universiteto psichiatrijos ir elgesio mokslų profesorius Jamie Zeitzeris, tyrinėjantis šviesos poveikį cirkadinei sistemai. Pasak jo, pats tyrimas nebuvo prastas, tačiau jo rezultatai paskatino žmones padaryti neteisingas išvadas.
Ekranuose ir lemputėse naudojami šviesos diodai, arba LED, negali skleisti visiškai baltos šviesos.
Tiesa, šiuolaikiniai ekranai iš tiesų skleidžia daugiau mėlynos šviesos. Ekranuose ir lemputėse naudojami šviesos diodai, arba LED, negali skleisti visiškai baltos šviesos. Todėl naudojami mėlyni LED, kurių dalis padengiama geltonuoju fosforu vadinama medžiaga. Mėlyna ir geltona spalvos susilieja, todėl mūsų smegenys šią šviesą suvokia kaip baltą, tačiau jos spektre vis tiek lieka daugiau mėlynos spalvos.
Mėlyna šviesa iš tiesų gali paveikti miegą. J. Zeitzerio teigimu, taip yra daugiausia dėl akyse esančio šviesai jautraus baltymo melanopsino, kuris atlieka svarbų vaidmenį reguliuojant miego ir budrumo ciklą.
„Melanopsinas yra mėlynai šviesai jautrus baltymas. Tai iš esmės reiškia, kad jis stipriausiai reaguoja į mėlyną šviesą“, – aiškina mokslininkas.
Melanopsinas reaguoja ir į kitų spalvų šviesą, tačiau mėlynosios poveikis yra šiek tiek stipresnis.
Vis dėlto, pasak J. Zeitzerio, ekranų skleidžiamos šviesos kiekis iš tiesų yra labai nedidelis. Be to, įprastas žmogaus gyvenimas neatitinka daugelio laboratorinių mėlynosios šviesos tyrimų sąlygų.
„Atsivedame žmogų į laboratoriją, kur visą dieną jis būna labai blankioje šviesoje. Tuomet jam parodomas ryškios šviesos šaltinis“, – pasakojo jis.
Tokiomis sąlygomis mėlyna šviesa organizmą veikia stipriai, tačiau tai nėra tipiška kasdienė žmogaus patirtis.
Po daugelį metų trukusių įspėjimų ir milijonų žmonių sprendimo telefonuose įjungti mėlynos šviesos filtrus naujausi moksliniai duomenys rodo, kad ekranai vis dėlto nėra pagrindiniai prasto miego kaltininkai. Pavyzdžiui, neseniai atliktoje vienuolikos skirtingų tyrimų apžvalgoje nustatyta, kad blogiausiu atveju ekranų šviesa užmigimą pavėlina maždaug devyniomis minutėmis. Tai nėra visiškai nereikšminga, tačiau vargu ar gali iš esmės pakeisti žmogaus gyvenimą.
Neseniai atliktoje vienuolikos skirtingų tyrimų apžvalgoje nustatyta, kad blogiausiu atveju ekranų šviesa užmigimą pavėlina maždaug devyniomis minutėmis.
Taip pat nustatyta, kad telefonų, nešiojamųjų kompiuterių ir planšečių ekranų skleidžiamos mėlynos šviesos kiekis yra labai mažas, palyginti su tuo, kiek jos gauname iš Saulės. Viename tyrime teigiama, kad per 24 valandas iš skaitmeninių įrenginių gaunamas mėlynos šviesos kiekis prilygsta mažiau nei vienai minutei, praleistai lauke.
Kiti tyrimai parodė, kad ekranų šviesos gali nepakakti tam, kad reikšmingai pasikeistų miegą kontroliuojančių hormonų kiekis.
Tad kodėl vis tiek nuolat jaučiamės pavargę? J. Zeitzeris ir kiti specialistai teigia, kad šviesa – tiek mėlyna, tiek kitų spalvų – gali trikdyti miego režimą įvairiais būdais. Tačiau norint iš tiesų suvaldyti šią problemą, gali prireikti rimtesnių gyvenimo būdo pokyčių.
Kaip sumažinti mėlynos šviesos poveikį?
Ekspertai sutaria, kad svarbiausia yra ne vien šviesos spalva, bet ir bendra per dieną gaunama jos dozė. Geram miegui reikia daug šviesos ryte ir gerokai mažiau vakare. Mėlyna šviesa yra svarbi, tačiau didžiausią skirtumą lemia bendras apšvietimo intensyvumas.
„Kuo daugiau šviesos gauname dieną, tuo mažesnį poveikį mums daro vakaro apšvietimas“, – sako J. Zeitzeris.
Anot jo, iki pandemijos žmonės gaudavo gerokai daugiau šviesos, nei patys manė. Ryte ir vakare juos veikdavo saulė keliaujant į darbą ir iš jo, biuruose degdavo ryškios fluorescencinės lempos, o per pietų pertrauką daugelis išeidavo pasivaikščioti.
Dabar nemažai žmonių išlipa iš lovos ir visą dieną iki pat miego praleidžia beveik tokiomis pačiomis apšvietimo sąlygomis. Dėl to organizmui tampa sunkiau aiškiai atskirti dieną nuo nakties.
Išėjimas iš namų gali padėti greičiau nei bet kokia speciali lempa. Pasak J. Zeitzerio, net pilką ir apsiniaukusią dieną lauke šviesos intensyvumas gali siekti apie 10 tūkst. liuksų. Ryškią saulėtą dieną jis gali siekti net 100 tūkst. liuksų.
Palyginimui, svetainėje apšvietimas tikriausiai siekia apie 100 liuksų. Telefono ekrano šviesos intensyvumas yra vos 50–80 liuksų, o sumažinus jo ryškumą – dar mažesnis.
Net 30 minučių rytinis pasivaikščiojimas gali turėti didelės reikšmės. Jei įmanoma, naudinga dar kartą išeiti į lauką ir po penkioliktos valandos. J. Zeitzerio teigimu, tai padeda dar labiau sustiprinti biologinio laikrodžio ritmą ir sumažinti jautrumą vakarinei šviesai.
Dirbantiems iš namų siūlomas dar vienas iš pirmo žvilgsnio nelabai įprastas patarimas: dieną naudoti ryškesnį apšvietimą, o vakare pamažu išjungti arba pritemdyti šviesas.
Dirbantiems iš namų siūlomas dar vienas iš pirmo žvilgsnio nelabai įprastas patarimas: dieną naudoti ryškesnį apšvietimą, o vakare pamažu išjungti arba pritemdyti šviesas.
„Svarbiausia renkantis apšvietimą yra kontrastas“, – sako J. Zeitzeris.
Jeigu visą dieną praleidžiate patalpose, prilipę prie ekranų ir beveik negaudami natūralios dienos šviesos, tai gali pakenkti miego ritmui. Tačiau iš ekranų sklindanti mėlyna šviesa yra tik nedidelė kur kas platesnės šiuolaikinio gyvenimo būdo problemos dalis.
Tikroji problema, pasak J. Zeitzerio, dažnai yra ne pati telefono ar kompiuterio šviesa, o tai, ką šiais įrenginiais veikiame prieš miegą.
„Žmones budrius dažniau išlaiko įrenginiuose matomas turinys, o ne jų skleidžiama šviesa“, – sako jis.
Poveikis taip pat gali priklausyti nuo individualaus jautrumo šviesai. Vieni žmonės jai gali būti jautresni, kiti – mažiau. Vis dėlto bendra išvada aiški: norint geriau miegoti, svarbu ne tik vakare mažinti ekranų ryškumą, bet ir dieną gauti pakankamai natūralios šviesos.
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