Premjeras: į požemines operacines planuojama investuoti 300 mln. eurų

„Šiandien (ketvirtadienį – BNS) buvau susitikęs su didžiausių medicinos įstaigų atstovais. Tai buvo strateginio pobūdžio susitikimas ir mes galvojame jau kita linkme apie mūsų sveikatos priežiūros įstaigų pritaikymą įvairioms situacijoms ir investicijas į pasirengimą – operacines po žeme“, – „Northway Biotech“ medicinos centro atidarymo renginyje žurnalistams ketvirtadienį sakė M. Sinkevičius.
„Kauno klinikos, Santaros klinikos, Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė netrukus pradės inicijuoti savo projektus, kurie susiję su mūsų gynyba“, – pridūrė jis.
Anot jo, tokią ligoninių pertvarką svarstoma finansuoti iš Gynybos fondo.
„Greičiausiai galvojam apie Gynybos fondą. (...) Gynyba neužsibaigia tik dronais, tankais ir mūsų kariniais pajėgumais (...), turim žiūrėti ir vidaus saugumą, policiją, priešgaisrinę (tarnybą – BNS). Turim žiūrėti, kaip mūsų medicinos įstaigos yra pasiruošusios“, – aiškino premjeras.
M. Sinkevičius pabrėžia, kad reikia skubinti medicinos įstaigų pasiruošimą ekstremalioms situacijoms: „Turim procesą skubinti, nes klausimą galima užduoti sau – ar mes šiandien turim operacinių, kurios yra po žeme, kaip yra Izraelyje, kaip yra Suomijoje, kaip ruošiasi ir mūsų kaimyninė Lenkija tą daryti ir investuoti didžiulius pinigus?“
„Mes jau judam. Trys flagmanai – Kauno klinikos, Santaros ir Vilniaus respublikinė universitetinė ligoninė – jau startuoja, turi aiškius metmenis. (...) Investicijų reikia, investicijas tikrai rasim. Šiandien raginau vadovus judėti kaip įmanoma greičiau į priekį“, – pridūrė jis.
Anot premjero, planuojama, kad šie projektai būtų įgyvendinti iki 2030-ųjų, tačiau keliama ambicija juos užbaigti greičiau.
„Laiko skalė rodo, kad tie projektai galėtų būti realizuojami iki 2030-ų metų. Aš išsakiau poziciją, kad norėčiau, kad realizacija būtų daug greitesnė. Bet tai yra ilgas, komplikuotas procesas – mūsų statybas (...) reglamentuoja Statybos techninis reglamentas, kurie nepritaikyti Izraelio modeliams“, – teigė M. Sinkevičius.
„Tvirtos sienos, lubos, kiek reikia armatūros, kiek reikia betono – tai yra visai kitokio pobūdžio statyba, nes tai yra fortifikuotos (skirtos karui – BNS) įstaigos“, – pridūrė premjeras.
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