Priemokų naikinimo klausimas išimtas iš Seimo darbotvarkės, kol etikos sargai išaiškins procedūras

„Ar tikrai norite tokį sau svarbų programiškai klausimą priimti pažeidžiant procedūras, siūlau to nedaryti“, – ketvirtadienį per Seimo valdybos posėdį klausė liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Anot jos, Seimo Etikos ir procedūrų komisija dar neapsvarstė gautų skundų dėl galimo procedūrinio pažeidimo priemokų projektą svarstant Sveikatos reikalų komitete.
Valdyba nutarė priėmimo procedūrą atidėti.
Etikos komisija trečiadienį nusprendė pradėti tyrimą dėl trijų vienodų skundų. Juose teigiama, kad procedūros pažeistos, kai Sveikatos reikalų komitete antrą kartą balsuota už demokrato Lino Urmanavičiaus pasiūlymą, nors anksčiau jam buvo pritarta, o antrą kartą – atmesta. L. Urmanavičius siūlė palikti galimybę pacientams primokėti ne tik už vadinamąjį komfortą, brangesnes medicinos priemones, bet ir paslaugas.
Parlamentas ketvirtadienį planavo galutinai apsispręsti dėl Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir Vyriausybės siūlymo uždrausti gydymo įstaigoms imti papildomas priemokas už valstybės finansuojamas sveikatos priežiūros paslaugas.
Šį ir dalį kitų ministerijos inicijuotų pokyčių anksčiau kritikavo didžioji dalis opozicijos, dalis medikų ir pacientų. Jie nuogąstavo, kad tai apsunkins galimybę gauti paslaugas, paskatins kyšių davimą, kenks privačiai medicinai.
Vis dėlto trečiadienį Lietuvos verslo konfederacija ir SAM pasirašė susitarimą dėl sveikatos sistemos stiprinimo ir sako, kad „karas tarp viešojo ir privataus sektoriaus yra pabaigtas“.
Pagal Vyriausybės parengtas jas, gydymo įstaigos jau nuo kitų metų gegužės nebegalėtų už valstybės laiduojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš paciento reikalauti papildomo mokesčio.
Sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės teigimu, jeigu pacientas turės šeimos gydytojo siuntimą pas gydytoją-specialistą, o paslaugą teikianti įstaiga bus sudariusi sutartį su Valstybine ligonių kasa, gydymas privalės būti suteiktas nemokamai, nepaisant to, ar ta įstaiga privati, ar valstybinė.
Anot jos, prieš įsigaliojant įstatymo pakeitimui bus išplėstas kompensuojamų medicininių indikacijų sąrašas, padidinti paslaugų įkainiai.
Projekte numatyta, kad pacientas tam tikrai atvejais galės paprašyti brangesnių priemonių, negu apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo. Tokiu atveju jis turėtų sumokėti skirtumą, kuris susidarytų tarp Ligonių kasos ir sveikatos priežiūros įstaigos nustatyto įkainio.
Pacientas pageidavimą gauti brangesnę priemonę turės pareikšti raštu.
Seimo Sveikatos reikalų komitete taip pat pritarta siūlymui palikti pacientui teisę jo pageidavimu susimokėti už nemedicininio aptarnavimo („komforto“) paslaugas.
