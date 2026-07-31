Prieš kelionę: kai kuriems skiepams reikia pasiruošti

Ne nuo visų infekcijų
„Kelionių medicina nėra vien skiepai. Konsultacijos metu vertiname visas galimas sveikatos rizikas, tačiau skiepijimo planavimas yra viena svarbiausių pasirengimo kelionei dalių“, – sako Santaros klinikų Infekcinių ligų centro vadovė prof. Ligita Jančorienė.
Konsultacijos metu gydytojas išsiaiškina, į kokią šalį ar regioną žmogus vyksta, kiek laiko ten planuoja praleisti, kokiu metų laiku keliaus, kokias vietoves lankys, kokiomis ligomis serga, kokius vaistus vartoja ir kokiais skiepais jau yra paskiepytas. Tik įvertinus visą šią informaciją galima sudaryti individualų apsaugos planą.
Pasak infekcinių ligų gydytojos prof. L. Jančorienės, tarp keliautojų vis dar paplitęs klaidingas įsitikinimas, kad nuo visų pavojingų infekcijų galima pasiskiepyti. „Yra infekcijos, nuo kurių galime apsisaugoti vakcinomis, ir yra tokių, kurių vakcinomis kontroliuoti negalime. Todėl kelionių medicinos konsultacija visada apima daugiau nei vien skiepų rekomendacijas“, – pabrėžia specialistė.
Prie vakcinomis valdomų infekcijų priskiriamos tokios ligos kaip hepatitas A, hepatitas B, vidurių šiltinė, geltonasis drugys, pasiutligė, meningokokinė infekcija, difterija, stabligė, sezoninis gripas.
Viena dažniausių keliautojų sveikatos problemų – ūminės žarnyno infekcijos. Daugumos jų išvengti skiepijantis negalima. „Salmoneliozė, šigeliozė, jersiniozė ir daugelis kitų bakterinių žarnyno infekcijų nėra ligos, nuo kurių galėtume apsisaugoti vakcinomis. Todėl labai svarbu laikytis rankų higienos, vartoti saugų maistą ir vandenį ir iš anksto žinoti, kaip elgtis susirgus kelionės metu“, – sako prof. L. Jančorienė.
Kada kreiptis dėl skiepų?
Specialistai rekomenduoja konsultaciją planuoti likus bent keliems mėnesiams iki kelionės. Kai kurios vakcinos skiriamos keliomis dozėmis, todėl apsauginiam imunitetui susiformuoti reikia laiko. Be to, kartais tenka įvertinti anksčiau gautų skiepų sukeltą apsaugą ir prireikus atlikti revakcinaciją.
„Kuo anksčiau žmogus kreipiasi, tuo daugiau galimybių turime optimaliam apsaugos planui sudaryti. Tačiau konsultuojame ir paskutinės minutės keliautojus“, – sako profesorė.
Anot jos, net ir iki kelionės likus kelioms savaitėms ar dienoms konsultacija gali būti naudinga: „Kai kurios vakcinos pradeda veikti jau kelionės metu. Žinoma, pirmosiomis dienomis apsauga gali būti dar nepakankama, tačiau vėliau ji susiformuoja ir padeda apsisaugoti nuo ligos. Todėl net ir kreipiantis vėliau nereikėtų atsisakyti konsultacijos“, – pažymi prof. L. Jančorienė.
Norint patekti pas infekcinių ligų gydytoją, reikalingas šeimos gydytojo siuntimas. Gavus siuntimą, registruotis galima telefonu arba per Išankstinę pacientų registravimo sistemą (IPR).
Pasak specialistų, didelių eilių dažniausiai nebūna, todėl konsultaciją neretai pavyksta gauti gana greitai. Vis dėlto planuojant tolimesnę ar sudėtingesnę kelionę rekomenduojama kreiptis kuo anksčiau.
Kuo anksčiau žmogus kreipiasi, tuo daugiau galimybių turime optimaliam apsaugos planui sudaryti. Tačiau konsultuojame ir paskutinės minutės keliautojus.
Rizikas įvertina individualiai
Kodėl, vykstant į užsienį, svarbus individualus rizikų vertinimas? Net ir toje pačioje šalyje infekcinių ligų rizika gali labai skirtis priklausomai nuo regiono. Prof. L. Jančorienė pasakoja, kad konsultacijų metu naudojami specialūs tarptautiniai kelionių medicinos informacijos šaltiniai ir specializuoti rizikų žemėlapiai, leidžiantys įvertinti rizikas sveikatai konkrečiuose regionuose.
Pavyzdžiui, vienoje šalies dalyje gali būti rekomenduojama vakcinacija nuo geltonojo drugio, o kitoje tokios rizikos gali nebūti. Kai kurių infekcinių ligų plitimas taip pat priklauso ir nuo sezono, klimato sąlygų ar tuo metu registruojamų ligų protrūkių.
Todėl gydytojai rekomenduoja nesivadovauti vien bendro pobūdžio informacija internete ar kitų keliautojų patirtimi, o prieš kelionę pasikonsultuoti su specialistu.
Jei vakcinos laikinai nėra
Nors dauguma keliautojams rekomenduojamų vakcinų Lietuvoje yra prieinamos, kartais pasitaiko laikinų tiekimo sutrikimų. „Yra buvę laikotarpių, kai pasaulyje trūko geltonojo drugio vakcinos. Tokiais atvejais vakcinų stygius dažniausiai būna susijęs ne su konkrečia šalimi, o su gamybos ar tiekimo problemomis pasauliniu mastu“, – sako prof. L. Jančorienė.
Kartais keliautojai teiraujasi ir apie naujesnes vakcinas, kurios Lietuvoje nėra nuolat prieinamos. Vienas tokių pavyzdžių – vakcina nuo dengės karštligės.
„Dengės vakcina pirmiausia buvo sukurta endeminėse teritorijose gyvenantiems žmonėms. Jos taikymas keliautojams vis dar vertinamas individualiai, atsižvelgiant į kelionės pobūdį, trukmę ir riziką užsikrėsti. Esant poreikiui, galima svarstyti ir individualų vakcinos užsakymą vardinio preparato tvarka“, – aiškina specialistė.
Konkrečių vakcinų poreikis nustatomas konsultacijos metu, įvertinus kelionės kryptį, trukmę, planuojamą veiklą ir individualią sveikatos būklę.
Infekcinių ligų specialistai pabrėžia, kad net ir pasiskiepijus išlieka svarbios kitos apsaugos priemonės – rankų higiena, saugus maisto ir vandens vartojimas, apsauga nuo uodų bei kitų vabzdžių ir tinkamai sukomplektuota kelionių vaistinėlė.
„Skiepai yra labai svarbi apsaugos dalis, tačiau kelionės saugumas prasideda nuo visapusiško pasirengimo. Kiekviena kelionė yra individuali, todėl ir rekomendacijos kiekvienam žmogui gali būti skirtingos“, – sako Santaros klinikų Infekcinių ligų centro vadovė.
Naujausi komentarai