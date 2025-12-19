Prieš šventes – svarbi informacija

„Švenčių dienomis poliklinikos ir šeimos medicinos centrai nedirba, o netikėtai pajutus negalavimus dažnam gyventojui kyla klausimas: kur kreiptis pagalbos?
Jei pakilo temperatūra, skauda, pablogėjo savijauta, bet būklė nėra pavojinga gyvybei, švenčių ir poilsio dienomis pagalba teikiama skubiosios ambulatorinės medicinos pagalbos kabinetuose, o ten, kur jų nėra – ligoninėse.
Į ligoninės skubios pagalbos skyrių reikėtų vykti tik tada, kai kyla reali grėsmė sveikatai ar gyvybei – patyrus sunkią traumą, sutrikus širdies veiklai, gausiai kraujuojant ar netekus sąmonės.
Jei situacija kritinė – skambinkite 112. Jei reikia tik patarimo ar medicininės konsultacijos – skambinkite 113 (linija veikia visą parą).
Gydymo įstaigos iš anksto informuoja savo pacientus, kur kreiptis ne darbo dienomis, todėl verta tuo pasidomėti dar prieš šventes“, – teigiama įraše.
Naujausi komentarai