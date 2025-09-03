Iš priklausomybių išsivadavusio vyro išpažintis: sapnavau košmarus ir mačiau haliucinacijas

Pakilo iš dugno
D. Šulco teigimu, jis puikiai supranta su priklausomybėmis kovojančius žmones. Pasak jo, nors išgijimo kelias ir nėra lengvas, bet įmanomas.
„Mano istorija yra puikus pavyzdys, kaip galima tokioje situacijoje padėti žmonėms. Tai nebuvo lengvas kelias. Kentėjau ne tik nuo alkoholio priklausomybės. Lietuvai tapus nepriklausomai ir papūtus Europos vėjams, mūsų šalyje atsirado ir klubų kultūra. Vartojau ne tik alkoholį, bet ir įvairias narkotines medžiagas. Iš pradžių viskas atrodo įdomu ir nekalta. Tačiau kai nepriklausomybės tampa nebevaldomos, kai jos perauga į tam tikras fazes ir pradeda žmogų veikti žalojančiai, tada esame priversti kažką daryti ir ieškoti pagalbos. Arba atsiduriame medicinos įstaigose. Visą šį kelią teko praeiti ir man. Neįmanoma lengvai suvaldyti didelio alkoholio kiekio, juk tai yra nuodas“, – savo skaudžia patirtimi dalinosi vyras.
Visuomenėje alkoholis pripažįstamas kaip legalus narkotikas. Netgi skatinama vakarienės metu išgerti vieną ar dvi taures vyno. Tačiau, pasak specialisto, iš pažiūros nekaltai atrodantis alkoholio vartojimas gali kenkti socialiniams santykiams ar jūsų savivertei. Be to, tam reikia turėti ir pinigų.
„Taip, tu vagi tuos pinigus pats iš savęs. Kai žmonės paskambina dėl terapijos, tai labai dažnai stebisi dėl kainos. Keista, nes jie būna pragėrę namus, automobilius ir panašiai. Mano priklausomybės man kainavo beveik 1 mln. eurų. Bet tai tik pinigai. Blogiausia, kad tai kainavo man gyvenimą. Džiaugiuosi, kad dabar galiu uždirbti. Kiti priklausomybei paaukoja net savo gyvybę“, – kalbėjo hipnoterapeutas.
D. Šulcas pabrėžė, kad jam per gyvenimą teko daug visko patirti, o kelias dažnai buvo labai vingiuotas. Tačiau priklausomybės paskatino atrasti šviesą tunelio gale.
Taip, tu vagi tuos pinigus pats iš savęs.
„Praėjo jau penkiolika metų, kai aš esu nebepriklausomas ir laimingas. Renku žinias, domiuosi ir mokausi. Aišku, buvo beprotiškai sunku. Teko aplankyti ne vieną psichoterapeutą, koduotis. Gyjant nuo priklausomybių turėjau ir detoksikacijos procesą, kurio metu ne tik sapnavau košmarus, bet ir mačiau haliucinacijas“, – prisiminė vyras.
Kaip veikia kodavimas?
Specialistas sakė, kad žmonėms dažnai kyla klausimas: kaip tas kodavimas veikia? Tačiau seniau naudojamas būdas jau yra uždraustas ir kodavimas šiais laikais vyksta visai kitaip.
„Senasis kodavimas, kuris buvo naudojamas kaip medicinos procedūra šiuo metu yra uždraustas. Tai tokia procedūra, kai žmogui suleidžiamas vaistas. Šis metodas yra pagrįstas gąsdinimu: jeigu gersi, tai mirsi. Iki 2000-tųjų metų tokie metodai buvo naudojami. Vėliau žmonės išsiaiškindavo, kad tai neveikia. Įtaigai pasiekti yra du keliai: baimė ir sąmoningumas. Jeigu pasirenkame baimės kelią, tai užstringame praeityje. Todėl reikia rinktis sąmoningą kodavimą. Ši procedūra yra psichoterapinė – tai reiškia kalbos terapiją. Šis metodas leidžia pasiekti pasąmonę giliai ir turėti gerus rezultatus“, – aiškino D. Šulcas.
Hipnoterapeuto teigimu, dažnai tenka susidurti ir su skeptiškais klientais, kurie būna išbandę ne vieną psichoterapijos seansą, tačiau jiems niekas nepadeda.
„Kai pasakau, kad pats esu praėjęs šitą kelią, tuomet sulaukiu klientų susidomėjimo. Pirmą kartą paskambinę žmonės dažnai būna nedrąsūs – mano, kad teks kalbėtis su psichiatru, kuris tik iš knygų žino kaip gyventi“, – teigė specialistas.
Geriausias rezultatas – sąmoningas kodavimas
D. Šulcas pabrėžia, kad veiksmingiausias būdas nugalėti priklausomybes – sąmoningas kodavimas. Ši modernios hipnoterapijos šaka dirba su paciento baimėmis, nerimu ir priklausomybėmis.
„Mano hipnoterapijos kompleksas pasiekia giluminį pasąmonės pasaulį ir yra sudėtas iš kelių metodikų. Sąmoningo kodavimo terapija prasideda nuo kontakto ir detoksikacijos. Tai irgi reikalinga, priklausomai nuo veikliosios medžiagos vartojimo. Alkoholis – dešimt dienų, rūkymas – para. Tuomet vyksta terapija ir pasiekto rezultato palaikymas. Sąmoningo kodavimo terapija negali būti nesėkminga, nebent ji nebaigta. Žmogus pats manipuliuodamas savo mintis sutvarko neigiamas gyvenimo patirtis“, – pasakojo vyras.
Pasak specialisto, hipnozė ir hipnoterapija Lietuvoje vis labiau populiarėja. Ypatingai šia paslauga naudojamasi didžiuosiuose miestuose.
„Vis dar atsiranda pamąstymų apie Kašpirovskį ir jo sukamus laikrodukus, bet iš esmės viskas keičiasi. Hipnozė – sąmonės būsena, kai žmogus atsiriboja nuo aplinkos ir atsipalaiduoja. Hipnoterapijos procesas yra panaudojamas terapiniams tikslams, norint pakeisti žmogaus elgesį ar psichosomatiką. Kai viską sudedi į vieną, tai gauni itin gerą metodiką. Visa tai galima pasiūlyti žmogui, kuris susiduria su priklausomybe, baime ir nerimu“, – kalbėjo D. Šulcas.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
