PSO: hantavirusas patvirtintas 5 žmonėms, dar trims įtariamas, bet protrūkis turėtų būti ribotas

Nors Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas (Tedrosas Adhanomas Gebrejesusas) įspėjo, kad susirgimo atvejų skaičius gali augti, organizacija nurodo, kad protrūkis turėtų būti ribotas.
„Iki šiol pranešta apie aštuonis atvejus, įskaitant tris mirties (atvejus). Penki iš aštuonių atvejų patvirtinti kaip hantavirusas, o kiti trys yra įtariami“, – žurnalistams Ženevoje sakė Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.
„Šiuo atveju nustatyta hantaviruso rūšis yra Andų virusas, aptinkamas Lotynų Amerikoje (...). Atsižvelgiant į Andų viruso inkubacinį laikotarpį, kuris gali trukti iki šešių savaičių, gali būti pranešta apie daugiau atvejų“, – pridūrė jis.
Tačiau PSO ketvirtadienį pareiškė besitikinti, kad mirtinas hantaviruso protrūkis kruiziniame laive Atlanto vandenyne bus ribotas, jei bus įgyvendintos visuomenės sveikatos priemonės ir išlaikytas solidarumas.
„Manome, kad tai bus ribotas protrūkis, jei bus įgyvendintos visuomenės sveikatos priemonės ir (jei) visos šalys parodys solidarumą“, – žurnalistams sakė PSO Skubios pagalbos ir reagavimo direktorius Abdi Rahmanas Mahamudas.
Naujausi komentarai