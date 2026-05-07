 PSO: hantaviruso protrūkis kruiziniame laive nėra epidemijos pradžia

2026-05-07 18:29
BNS inf.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ketvirtadienį tvirtino, kad mirtinas hantaviruso protrūkis kruiziniame laive Atlanto vandenyne nereiškia į COVID-19 panašios krizės pradžios.

„Tai nėra epidemijos pradžia. Tai nėra pandemijos pradžia“, – žurnalistams sakė PSO pasirengimo epidemijoms ir pandemijoms bei jų prevencijos direktorė Maria Van Kerkhove (Marija Van Kerchovė).

Ji pabrėžė: „Tai ne COVID-19.“

PSO vadovas anksčiau ketvirtadienį pranešė, kad šiuo metu patvirtinti penki užsikrėtimo hantavirusu atvejai, o dar trims asmenims hantavirusinė infekcija įtariama.

Nors Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas (Tedrosas Adhanomas Gebrejesusas) įspėjo, kad susirgimo atvejų skaičius gali augti, organizacija nurodo, kad protrūkis turėtų būti ribotas.

