PSO kovai su Ebola skirs 518 mln. dolerių

PSO planas bus įgyvendinamas nuo birželio iki lapkričio bendradarbiaujant su Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centrais.
„Nepradedame nuo nulio. Šis planas paremtas ankstesniais protrūkiais ir dabartinėmis ekstremaliomis sveikatos situacijomis“, – kalbėjo PSO vadovas. Ebolos suvaldymui esą reikalingas politinis įsipareigojimas, tvarus finansavimas ir pasitikėjimas bendruomenių įtraukimu.
Uganda penktadienį pranešė apie tris naujus Ebolos atvejus. Patvirtintų infekcijų skaičius šioje Rytų Afrikos šalyje išaugo iki 19, tinkle „X“ pranešė Ugandos Sveikatos ministerija. Du infekuotieji mirė, tarp jų vienas Kongo DR pilietis. Keturi pacientai pasveiko ir buvo išrašyti iš ligoninės.
Afrikos sveikatos institucija gegužės 15 d. paskelbė apie retos Bandibadžio Ebolos atmainos protrūkį. Tai jau 17-asis protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje. Iki šiol čia patvirtintas 381 ligos atvejis ir 62 mirtys.
PSO dėl epidemijos iš karto paskelbė „tarptautinio masto visuomenės sveikatos krizę“.
Ebolos virusas plinta per tiesioginį kontaktą su infekuoto asmens kūno skysčiais. Inkubacinis laikotarpis gali trukti iki trijų savaičių. Dabartinę epidemiją sukėlė pirmą kartą 2007 m. nustatyta Bandibadžio atmaina. Mirštamumas nuo šios viruso atmainos siekia maždaug 30–50 proc.
Naujausi komentarai