PSO skelbia apie pirmąjį pasveikusįjį per Ebolos protrūkį KDR

„KDR pranešė, kad gegužės 27 dieną pacientas pasveiko, paliko ligoninę ir buvo išleistas į bendruomenę“, – žurnalistams sakė PSO atstovė Anais Legand (Anais Legan).
Ji teigė, kad tai pirmasis toks atvejis tarp pacientų, kuriems buvo patvirtinta Ebola, tačiau pabrėžė besitikinti, jog pasveiko ir daugiau žmonių, kurių tyrimų rezultatai dar nepatvirtinti laboratoriškai.
„Tai pirmasis asmuo“, išleistas iš gydymo centro „po dviejų neigiamų testų“, sakė PSO virusinių hemoraginių karštinių techninė pareigūnė A. Legand.
Pasak jos, nuo protrūkio paskelbimo gegužės 15 dieną PSO KDR iki šiol užregistravo 17 patvirtintų ir 223 įtariamus mirties nuo Ebolos atvejus iš 125 patvirtintų ir daugiau kaip 900 įtariamų užsikrėtimo atvejų.
Kaimyninėje Ugandoje taip pat patvirtinti septyni atvejai, įskaitant vieną mirties.
A. Legand teigė, kad trys iš šių atvejų buvo įvežti iš KDR, o kiti buvo susiję, ir „šiame etape nėra jokių perdavimo bendruomenėje įrodymų“.
Iš patvirtintų atvejų KDR, pasak jos, 16 buvo tarp sveikatos priežiūros darbuotojų, kurie gali būti ypač pažeidžiami Ebolos viruso, plintančio per kūno skysčius ir artimą kontaktą su simptomų turinčiais pacientais arba nuo viruso mirusių asmenų kūnais.
„Tai baisi liga“, – sakė A. Legand ir atkreipė dėmesį, kad „ja užsikrečiama norint padėti sergančiam žmogui“.
Ji pabrėžė reagavimo į tokius protrūkius sudėtingumą, kai norint sustabdyti viruso plitimą, „reikia, kad bendruomenės neliestų mylimo žmogaus, kai jis serga“.
„Svarbiausia, kad galime padėti jiems anksti gauti priežiūrą“, – sakė ji ir pabrėžė, kad tai gali labai pagerinti išgyvenamumo rodiklius.
Kelionių apribojimų nerekomenduojama
Per pastaruosius 50 metų Afrikoje nuo Ebolos mirė daugiau kaip 15 tūkst. žmonių.
KDR tai jau 17-asis šios ligos protrūkis. Mirtingiausias iš jų 2018–2020 metais nusinešė beveik 2,3 tūkst. gyvybių iš 3,5 tūkst. užsikrėtimo atvejų.
Nuo dabartinį protrūkį sukėlusios Ebolos atmainos nėra jokios vakcinos ar specifinio gydymo.
Šios atmainos mirštamumas gali siekti iki 50 procentų.
Žinomų šio protrūkio atvejų mirštamumas šiuo metu, regis, nesiekia 25 proc., nors šis skaičius kinta.
A. Legand pabrėžė, kad galima padaryti daugiau, siekiant sumažinti didžiulį Ebolos mirštamumo rodiklį.
„Galime išplėsti optimizuotą intensyviąją terapiją. Galime padėti bendruomenėms anksti atpažinti simptomus, kad būtų galima atlikti ankstyvą diagnostiką ir jie gautų reikiamo lygio priežiūrą“, – atkreipė dėmesį ji.
„Prieiga prie priežiūros gali padėti išgelbėti gyvybę“, – teigė PSO pareigūnė.
PSO teigimu, norint pažaboti viruso plitimą, taip pat būtina stipri infekcijų prevencija ir kontrolė bei saugus nuo Ebolos mirusių asmenų, kurių kūnai yra labai užkrečiami, laidojimas.
Tuo tarpu agentūra nerekomenduoja taikyti tarptautinių kelionių apribojimų, nors teigia, kad nė vienas Ebolos virusu sergantis asmuo neturėtų keliauti, taip pat neturėtų keliauti asmenys iš paveiktų vietovių, turėję kontaktą su patvirtintais ar įtariamais atvejais.
Pagal vadinamąsias Tarptautines sveikatos taisykles KDR ir Uganda taip pat privalo įgyvendinti išvykstančiųjų tikrinimo priemones.
Tačiau, be to, A. Legand sakė, kad „remiantis dabartine informacija, PSO nerekomenduoja jokių kelionių ar prekybos su Kongo Demokratine Respublika ar Uganda apribojimų“.
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