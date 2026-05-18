 PSO vertinimu, hantaviruso keliama rizika vis dar yra nedidelė

2026-05-18 07:08
Jūras Barauskas (AFP)

Kruiziniam laivui, kuriame kilo hantaviruso protrūkis, artėjant prie Nyderlandų, Pasaulio sveikatos organizacija sekmadienį pranešė, kad ir toliau laikosi nuomonės, jog šio viruso sukeliamos ligos protrūkio rizika yra nedidelė.

PSO vertinimu, hantaviruso keliama rizika vis dar yra nedidelė / Scanpix nuotr.

„Remiantis naujausia turima informacija, buvo iš naujo įvertintas pavojus visuomenės sveikatai, ir visuotinė rizika išlieka nedidelė“, – teigiama PSO pranešime.

„Nors tarp keleivių ir įgulos narių, kurie iki įgyvendinant izoliavimo priemones buvo susidūrę su virusu apsikrėtusiais asmenimis, vis dar gali atsirasti naujų infekcijos atvejų, tikimasi, kad po to, kai bus išsilaipinti keleiviai ir įgyvendintos kontrolės priemonės, tolesnio viruso plitimo rizika sumažės“, – pridūrė organizacija.

Pasak pareigūnų, laivas „MV Hondius“ Nyderlandų Roterdamo uoste turėtų prisišvartuoti pirmadienį tarp 10:00 val. (8:00 val. Grinvičo laiku) ir vidurdienio, po to iš jo bus išlaipinti likę 27 žmonės: 25 įgulos nariai ir du medicinos darbuotojai.

Šis laivas, kurį valdo olandų bendrovė „Oceanwide Expeditions“, į naujienų antraštes pateko po to, kai trys jo keleiviai mirė nuo hantaviruso – reto viruso, nuo kurių nėra nei vakcinų, nei specifinių gydymo būdų.

