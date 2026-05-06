Rajonų ligoninėse – nerimas: gali nelikti vaikų skyrių

Kretingoje prieš ketverius metus neliko gimdymo skyriaus.
„Užtat ir negimdo niekas, į Klaipėdą veža. Nespėja nei seselės, nei sanitarės, nei akušerės. Turi būti čia viskas“, – sakė moteris.
„Čia neblogi gimdymo namai buvo. Pats čia gimiau“, – prisiminė vyras.
Dabar kretingiškius gąsdina tai, kad vietos ligoninėje gali nelikti ir vaikų skyriaus.
„Vaikučių tai yra. Ir vaikučiams labai patogu čia pat, prie namų“, – teigė gyventoja.
„Pati turiu vaiką. Ypač buvome susidūrę su nemalonia patirtimi Klaipėdoje. Čia mums prie pat namų. To gimdymo skyriaus nebėra – teko važiuoti į Klaipėdą, nors būčiau pėsčiomis atėjusi. Tai tikrai liūdna situacija“, – pasakojo moteris.
„Ir išlaidos, ir sąnaudos, ir laikas. Kad dar eilių nebūtų, bet jos visur, jos tada dvigubės, trigubės“, – sakė praeivė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Kretingos rajono valdžia nepritaria ministerijos planuojamiems pokyčiams dėl vaikų ligų skyrių veiklos.
„Keičiasi nuo liepos 1 dienos šių metų tvarka. Tai yra naujas sprendimas, jame įvardyta, kad turi būti 1,1 tūkst. atvejų į mūsų vaikų skyrių, o Kretingos rajone pagal statistiką turėtų būti 40 tūkstančių gyventojų“, – aiškino Kretingos meras Antanas Kalnius.
Trūksta kone tūkstančio. Kretingos valdžia situaciją vadina chaosu, todėl kreipėsi į Prezidentą ir kitus centrinės valdžios atstovus.
„Vis po truputėlį vidutinės ir mažos ligoninės bandomos eliminuoti iš visų žaidimų“, – teigė A. Kalnius.
„Gerbiamas Kretingos meras apeliuoja į pradinį SAM pasiūlymą, bet sutarta pas prezidentą, kad jį reikia tobulinti“, – sakė prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius.
„40 tūkstančių gyventojų yra vienas iš kriterijų, kuris galėtų būti taikomas, dabar vyksta tik diskusijos“, – aiškino Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
Susirūpinta ne tik dėl Kretingos. Teigiama, kad panaikinus skyrius ir kitose šalies ligoninėse, ypač vaikų ligų, rajonai taptų vis mažiau patrauklūs jaunoms šeimoms gyventi.
„Turime politinę valią vaikų ligų gydymo paslaugų prieinamumą regionuose išsaugoti“, – teigė M. Jakubauskienė.
Šiuo metu, anot ministrės, ne viena įstaiga sprendžia, ką daryti – išlaikyti vaikų ligų skyrių ar palikti tik dienos stacionarą.
„Šiuo metu mūsų žiniomis maždaug dešimt ligoninių svarsto alternatyvas“, – sakė M. Jakubauskienė.
„Visą laiką kalbama, kad vaikų mažėja. Jeigu nepasieks skaičiaus, uždarys. Pirmadienį išgirdome, kad vaikų ligų skyriai išliks, bet sudarysime darbo grupę, suprasdami, kad tai kainuos lėšas“, – teigė savivaldybių asociacijos Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Skirmantas Mockevičius.
Raminama, kad pinigų bus – dar praėjusių metų pabaigoje nuspręsta sveikatos apsaugos finansavimą kasmet nuosekliai didinti.
„Manome, kad šitoje vietoje PSDF turėtų padengti“, – sakė S. Mockevičius.
„Dėl kasmet didėsiančios valstybės įmokos bendrasis sveikatos finansavimas 2032 metais pasieks 6,9 proc. nuo bendrojo vidaus produkto ir priartės prie ES vidurkio. Šiuo metu finansavimas siekia apie 5,8 proc.“, – aiškino V. Augustinavičius.
Visgi neabejojama, kad prisidėti turės ir savivaldybės. Prezidentūra siūlo – kas išlaikys skyrių, tas gaus daugiau pinigų.
„Pasiūlyme buvo numatyta, kad jei uždaromas stacionarinis vaikų ligų skyrius ir paslaugos perkeliamos į skubios pagalbos skyrių, būtų išmokama 200 tūkst. eurų subsidija. Jei skyrius išlaikomas – 100 tūkst. eurų. Prezidentas pasiūlė šiuos dydžius suvienodinti, kitaip sakant, padvigubinti sumą tiems, kurie išlaikytų skyrius“, – teigė V. Augustinavičius.
Įtampų rajonų ligoninėse yra ir daugiau.
„Dėl chirurgijos paslaugų, dėl akušerijos – dėl visko kalbėsime“, – sakė S. Mockevičius.
Poįstatyminius teisės aktus norima pakeisti iki liepos, tačiau dar laukia diskusijos.
Naujausi komentarai