Ramina dėl hantaviruso: tai ne COVID-19

Sekmadienį dar prieš aušrą kruizinis laivas, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, pasiekė Tenerifės krantus. Policija aptvėrė dalį uosto teritorijos, krantinėje pastatė palapines, tačiau pats laivas liko kiek atokiau. Aplink jį uždrausta laivyba.
Į salą atvyko ir Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Ne tik prižiūrėti evakuacijos, bet ir nuraminti širstančių Tenerifės gyventojų. Jis toliau kartoja, kad hantavirusas – tai ne COVID-19.
„Nerimas pagrįstas, nes visi patyrėme COVID-19, ypač 2020-aisiais. Ta trauma iki šiol liko mūsų galvose. Taigi žmonės turės klausimų, žmonės nerimaus. Būtent tai bandžiau pabrėžti savo žinutėje Tenerifės žmonėms – mes jus girdime, mes suprantame, bet situacija dabar žymiai geresnė“, – kalbėjo Pasaulio sveikatos organizacijos generalinis direktorius Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Beveik pusantro šimto keleivių planuojama evakuoti per dvi dienas.
Ispanijos valdžia tvirtina, kad su vietos gyventojais nebus jokio kontakto – keleiviai iš kruizinio laivo bus sodinami tiesiai į lėktuvą. Evakuacija numatyta paeiliui pagal tautybių grupes, kad prireikus būtų lengviau atsekti galimus užsikrėtimo atvejus.
Visa keleivių grupė nejaučia jokių simptomų.
„Visa keleivių grupė nejaučia jokių simptomų. Pirmieji išlips Ispanijos piliečiai, kurių pervežimui lėktuvas jau paruoštas. Tada dalį keleivių evakuosime į Nyderlandus – tai Vokietijos, Belgijos, Graikijos piliečiai ir dalis įgulos narių“, – aiškino Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė Monica Garcia.
Keturiolika ispanų jau išskrido. Jie karinėje ligoninėje Madride privalės laikytis karantino.
Kiti keleiviai iš laivo išlips pagal jiems numatytą skrydžio laiką.
Paskutinis reisas suplanuotas pirmadienį po pietų. Lėktuvu keliaus šeši žmonės iš Australijos, Naujosios Zelandijos ir Azijos regiono.
„Dėl šios operacijos bendradarbiavo 23 šalys. Noriu tai pabrėžti. 23 šalys yra įtrauktos į šią operaciją. Noriu padėkoti visoms institucijoms ir, žinoma, Pasaulio sveikatos organizacijai“, – teigė M. Garcia.
Nuo retos ligos, kuri paprastai plinta tarp graužikų, mirė trys žmonės.
Laive patvirtintas vienintelis hantaviruso tipas, kuris gali plisti nuo žmogaus žmogui.
Iš aštuonių užsikrėtimo atvejų patvirtinti šeši. Įtariamų atvejų laive neliko, o visi jame buvę žmonės dabar laikomi didelės rizikos kontaktu.
Naujausi komentarai