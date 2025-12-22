 Regionų ligoninėse bus diegiamos skubiosios telemedicinos paslaugos

2025-12-22 09:40
ELTOS inf.

Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono ligoninėse skubiosios medicinos pagalbos skyriuose planuojama plėtoti ir diegti skubiosios telemedicinos paslaugas, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM).

Regionų ligoninėse bus diegiamos skubiosios telemedicinos paslaugos
Regionų ligoninėse bus diegiamos skubiosios telemedicinos paslaugos / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Ministerijos teigimu, ši paslauga užtikrins profesionalią ir operatyvią medicinos pagalbą gyventojams nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.

„Laiko gaišimas transportuojant pacientą į aukštesnio lygio gydymo įstaigą gali pabloginti gydymo rezultatus, todėl svarbu skubiąją pagalbą užtikrinti kuo arčiau paciento gyvenamosios vietos. Inovatyvios technologijos – telemedicina, nuotolinės konsultacijos – šiandien siūlo pažangius pacientų srautų valdymo sprendimus“, – pranešime sakė sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas.

Projektą įgyvendina Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Klaipėdos universiteto ligoninė, Respublikinė Panevėžio ligoninė ir  Respublikinė Šiaulių ligoninė.

Planuojama, kad prie projekto prisijungs 24 regiono ligoninės, kurių gydytojai galės konsultuotis su aukštesnio lygio gydymo įstaigų specialistais pasitelkdami telemedicinos galimybes.

Kauno klinikose taip pat bus išbandyta virtualios ligoninės koncepcija, kai dalis pacientų, pagerėjus jų būklei, bus gydomi namuose, stebint jų sveikatos būklę ir teikiant konsultacijas nuotoliu.

Projektui „Telemedicinos paslaugų plėtra Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ skirta 4,5 mln. eurų, jis finansuojamas Europos Sąjungos fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis. 

