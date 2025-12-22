Regionų ligoninėse bus diegiamos skubiosios telemedicinos paslaugos

Ministerijos teigimu, ši paslauga užtikrins profesionalią ir operatyvią medicinos pagalbą gyventojams nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.
„Laiko gaišimas transportuojant pacientą į aukštesnio lygio gydymo įstaigą gali pabloginti gydymo rezultatus, todėl svarbu skubiąją pagalbą užtikrinti kuo arčiau paciento gyvenamosios vietos. Inovatyvios technologijos – telemedicina, nuotolinės konsultacijos – šiandien siūlo pažangius pacientų srautų valdymo sprendimus“, – pranešime sakė sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas.
Projektą įgyvendina Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Klaipėdos universiteto ligoninė, Respublikinė Panevėžio ligoninė ir Respublikinė Šiaulių ligoninė.
Planuojama, kad prie projekto prisijungs 24 regiono ligoninės, kurių gydytojai galės konsultuotis su aukštesnio lygio gydymo įstaigų specialistais pasitelkdami telemedicinos galimybes.
Kauno klinikose taip pat bus išbandyta virtualios ligoninės koncepcija, kai dalis pacientų, pagerėjus jų būklei, bus gydomi namuose, stebint jų sveikatos būklę ir teikiant konsultacijas nuotoliu.
Projektui „Telemedicinos paslaugų plėtra Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ skirta 4,5 mln. eurų, jis finansuojamas Europos Sąjungos fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis.
Naujausi komentarai