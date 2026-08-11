Reta kaulų vėžio forma: Kauno klinikose laiku pritaikytas gydymas padėjo Ernestui išsaugoti galūnę

Sarkomos – tai reta piktybinių navikų grupė, sudaranti apie 1–3 proc. visų suaugusiųjų piktybinių navikų. Pasak Kauno klinikų Onkologijos ir hematologijos klinikos gydytojos onkologės chemoterapeutės Linos Pužauskienės, šie navikai gali augti giliai audiniuose, nesukeldami skausmo ar kitų aiškių simptomų, todėl pacientai dažnai ne iš karto kreipiasi į specialistus.
Ernesto gydymo kelias prasidėjo bene prieš dešimtmetį, kai jis blauzdoje pastebėjo kelių centimetrų dydžio gumbą. Tuomet Kauno klinikose jam buvo diagnozuotas gerybinis kaulo navikas ir atlikta operacija, kurios metu navikas buvo pašalintas. Vis dėlto praėjus septyneriems metams pacientas ant kojos vėl aptiko gumbą, tad Kauno klinikose Ernestui buvo atlikta ir antroji naviko pašalinimo operacija.
Praėjus mėnesiui po operacijos, pacientas sulaukė nemalonios žinios – paaiškėjo, kad šį kartą ant kojos atsiradęs darinys buvo piktybinis. „Ernestui nustatyta lokalizuota osteosarkoma – agresyvus pirminis piktybinis kaulų vėžys“, – teigia L. Pužauskienė. Nustačius, kad darinys piktybinis, Ernestui nedelsiant skirta chemoterapija, kuri padėjo sumažinti naviko apimtį ir užtikrino palankesnes sąlygas operacijai.
„Atlikdami operaciją siekėme išsaugoti kuo daugiau jo kaulo ir galūnės funkcijos. Tam buvo panaudoti individualiai pacientui suprojektuoti instrumentai, leidę tiksliai pašalinti naviką ir kartu išsaugoti kuo daugiau sveiko kaulo“, – nurodo operaciją atlikęs Mindaugas Stravinskas, Kauno klinikų Ortopedijos traumatologijos klinikos gydytojas ortopedas traumatologas. Mediko teigimu, pašalinta kaulo dalis buvo atkurta donoriniu kaulu iš Kauno klinikų Audinių banko.
Toks sprendimas leido išsaugoti paciento galūnės funkciją ir sudarė prielaidas sėkmingam tolesniam gydymui. Po operacijos Ernestui buvo tęsiama chemoterapija. „Tęsiamas gydymas mažina ligos atsinaujinimo riziką. Visas procesas paprastai trunka apie 8–10 mėnesių. Tokia eiga šiandien yra pripažintas lokalizuotos osteosarkomos gydymo standartas“, – pasakoja gydytoja onkologė chemoterapeutė.
Ernestas neslepia, kad sudėtingiausias etapas gydymo kelyje buvo itin fiziškai alinantis chemoterapijos ciklas. „Po chemoterapijos dvi paras stipriai pykindavo. Trečią parą vos įlipdavau į antrą aukštą. Ketvirtą parą grįždavo po truputį apetitas ir jėgos“, – prisimena vyras. Pasak Ernesto, Kauno klinikos jam buvo tapusios antraisiais namais – intensyviausiu laikotarpiu ligoninėje tekdavo gulėti po penkias paras.
Šiandien Ernestas gali džiaugtis puikia savijauta. Jo teigimu, išgyvenus tokius likimo mestus išbandymus pradedi labiau vertinti tai, ką turi. Svarbų vaidmenį gydymo kelyje atliko ne tik medicininis gydymas, bet ir paties paciento nusiteikimas. „Ernestas išsiskyrė savo motyvacija, drąsiu požiūriu į situaciją ir aktyviu įsitraukimu į gydymą. Viso gydymo laikotarpiu vyras nuosekliai laikėsi gydymo rekomendacijų ir aktyviai bendradarbiavo su jį gydžiusiais specialistais“, – teigia L. Pužauskienė.
Pasak onkologės, toks sąmoningumas itin svarbus, nes sarkomos – reti ir labai sudėtingi jungiamojo audinio navikai. Nors žinoma daugiau kaip 100 skirtingų jų potipių, ši liga yra gana reta: Lietuvoje kasmet diagnozuojama iki 250 naujų sarkomų atvejų.
M. Stravinskas pabrėžia, kad pastebėjus deformaciją, guzą ar kitus neįprastus pakitimus svarbiausia – nedelsti ir kuo greičiau kreiptis į specialistą. „Žmonės dažnai per ilgai laukia, o liga savaime nepraeina – kuo anksčiau pradedamas gydymas, tuo daugiau galimybių pasiekti gerą rezultatą“, – pasakoja ortopedas traumatologas.
Kauno klinikose veikia vienintelis Lietuvoje specializuotas Sarkomų centras, kuriame pacientams užtikrinamas visas šiuolaikinis diagnostikos ir gydymo spektras – nuo tikslios diagnostikos bei molekulinių tyrimų iki sudėtingų operacijų, sisteminio gydymo, spindulinės terapijos, reabilitacijos ir ilgalaikės stebėsenos.
Šiame centre dirba daugiadalykė specialistų komanda, įgijusi patirties užsienio centruose, kuriuose sukaupta didelė sarkomų gydymo patirtis. Kadangi sarkomos yra itin retos ir labai įvairios, gydymo rezultatai yra geresni, kai pacientai gydomi tokiuose specializuotuose centruose, turinčiuose didelę patirtį bei sukaupusiuose reikiamas kompetencijas.
Ernesto istorija primena, kad šiuolaikinė medicina, profesionali medikų komanda ir paties vyro ryžtas kartu gali pasiekti labai gerų rezultatų. Būtent tokios patirtys suteikia vilties tiek pacientams, tiek jų artimiesiems.
Naujausi komentarai