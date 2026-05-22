Rokiškio psichiatrijos ligoninė turi naują vadovę

Iš viso atrankoje dalyvavo 12 pretendentų.
G. Kliaugienė Rokiškio psichiatrijos ligoninėje dirba nuo 1994 metų. Naujas pareigas ji pradėjo eiti penktadienį.
„Rokiškio psichiatrijos ligoninė atlieka svarbią misiją – turi užtikrinti kokybiškas ir saugias psichikos sveikatos priežiūros paslaugas visos Lietuvos mastu. Todėl tikimės, kad vadovė, puikiai pažįstanti kolektyvą, gebės sutelkti komandą darbui, kad būtų užtikrintas pacientų saugumas, stiprinama paslaugų kokybė, orientuojant jas į visapusišką asmens atsigavimą“, – SAM pranešime sakė sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė.
„Labai svarbu, kad deramas dėmesys būtų skiriamas nemedikamentinėms intervencijoms, kartu nuosekliai plėtojant šiuolaikiškas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas“, – tvirtino ji.
G. Kliaugienė planuoja stiprinti įstaigos komandą, peržiūrėdama darbo krūvius ir jo organizavimą, stiprindama jaunųjų specialistų rėmimą, daugiau dėmesio skirdama vadovų atsakomybei ir perdegimo prevencijai.
„Mano vizija – dar stipresnė, modernesnė ir saugesnė ligoninė, kuri kuria vertę pacientams, visuomenei ir pačiai organizacijai. Todėl artimiausių metų mano veiklos prioritetai: stiprinti pacientų ir personalo saugą, sistemiškai spręsti specialistų trūkumo klausimus, nuosekliai stiprinti biopsichosocialinį modelį, kad pacientai gautų ne tik medikamentinį, bet ir psichologinį bei socialinį gydymą, diegti informacines sistemas ir atnaujinti infrastruktūrą“, – sakė ligoninės direktorė.
Anot jos, bus siekiama, kad Rokiškio psichiatrijos ligoninėje pacientams būtų teikiama daugiau psichologinių, užimtumo ir reabilitacinių paslaugų.
G. Kliaugienė Vilniaus universitete yra baigusi biologijos magistro studijas.
Ji šioje gydymo įstaigoje darbą pradėjo kaip laboratorinės diagnostikos specialistė, 2009 metais ėmė vadovauti ligoninės laboratorijai, 2013 metais paskirta Klinikinės diagnostikos skyriaus vedėja, o nuo 2025 metų spalio laikinai ėjo Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktoriaus pareigas.
Taip pat G. Kliaugienė yra dirbusi šios ligoninės Vidaus medicininio audito skyriaus auditore ir vedėja, Kupiškio ligoninės laboratorijos vedėja ir vidaus medicininio audito grupės vadove.
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