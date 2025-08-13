Rusnytė kovoja su piktybiniu akies vėžiu: šeima šaukiasi pagalbos

Ilgas ir brangus procesas
Šeima gyvenimą pakeitusią diagnozę išgirdo Rusnytei dar net neatšventus antrojo gimtadienio.
Retinoblastoma Lietuvoje nėra gydoma, taigi šeima susidūrė su nepaprastai sudėtingu iššūkiu – ilgu ir brangiu gydymosi procesu Šveicarijoje.
Pernai liepą mergaitei buvo pašalinta akis, nes chemoterapija nepadėjo sumažinti auglio. Visai netrukus bus pakeistas akytės protezas. Mergytė, kuriai prieš kelias savaites sukako treji metai, dar kelerius metus tęs gydymą Šveicarijos klinikoje, kad visiškai pasveiktų.
Paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“ dalijosi, kaip atrodo mergaitės viena tokia kelionė į Julies Gonin akių ligoninę Šveicarijoje.
Šeima pasakojo, kad liepos mėnesį pritaikius narkozę, medikai apžiūrėjo sveikosios kairės ir pašalintos dešiniosios akies akiduobes. Padarytas ir silikoninis atspaudas naujam akies protezui, nes senąjį jau reikėjo keisti.
Po akies pašalinimo operacijos, akiduobė užpildoma specialiu implantu. Ant implanto dedamas individualiai pagamintas akytės protezas, kuris apsaugo veidą nuo deformacijos.
Mergaitės šeima labai džiaugėsi Šveicarijos medikų darbu – mergytės organizmas priėmė implantą teigiamai, todėl neprireikė papildomos operacijos.
Kitą rytą Rusnytė su šeima vyko į Ženevą, okuliaristas atliko atspaudo primatavimą, o po kelių valandų – naujoji akytė jau vietoje.
„Ar dabar gražu?“
Nors pati procedūra nėra maloni, Rusnytė vis drąsiau pasakojo sesei Mėtai apie potyrius, sakydama, kad jai buvo išimta akytė ir įdėta nauja bei smalsiai teiravosi sesers: „Ar dabar gražu?“
Po visų iššūkių – šeima pasidžiaugė trumpa išvyka į Sauvabelin parką. Pasak mamos Dianos, vaikų džiaugsmas, maitinant antis ir višteles, priminė, kad didžiausią vertę kuria galimybė šeimai tokiomis akimirkomis būti kartu.
Per metus – 40 tūkst.
Nors gydymas yra kompensuojamas Valstybinių ligonių kasų, tačiau kelionės ir apgyvendinimo išlaidos per metus šeimai kainuoja apie 40 tūkst. eurų. Vykti į Šveicariją mažylei su šeima tenka kas 6–8 savaites.
„Tokia suma mums yra tik svajonė. Aš pati nedirbu jau šešerius metus – auginu dukras, rūpinuosi namais. Kai planavau grįžti į darbą – sužinojome apie Rusnės ligą. Mano vyras dirba be galo daug, jis yra aliuminio konstrukcijų dažytojas. Griebiasi bet kokių papildomų darbų, nes pinigų labai trūksta“, – sakė mažylės mama Diana.
Norėdama sutaupyti, Rusnytės šeima į Šveicariją keliauja automobiliu.
„Išvien dėl Rusnytės“
Piterboro lietuvių bendruomenė „GoFundMe“ platformoje renka paramą Rusnės kovai su vėžiu.
Be to, bendruomenė drauge su „Mamų unija“ spalio 19 d. kviečia į labdaros renginį „Išvien dėl Rusnytės“. Visos surinktos lėšos bus skirtos mergaitės gydymo išlaidoms.
„Bursime gerumo jėgą vėl – su muzika, veiklomis šeimoms, loterija, muge ir širdį sušildančia bendryste“, – feisbuke rašė Piterboro lietuvių bendruomenė.
„Mamų unija“ aukoti kviečia čia:
SEB bankas: LT61 7044 0600 0696 0787
SWIFT kodas: CBVILT2X
Paskirtis: Rusnės gydymui
Aukojant per paypal sistemą: [email protected]
