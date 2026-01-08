Šalčiai ir toliau nesitrauks: iš medikų – svarbus įspėjimas

Kaip pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, iki savaitės pabaigos daugiausia pasnigs pietrytiniuose rajonuose, o kitur sniego iškris nedaug, tačiau naktimis (ypač kažkur šalyje pragiedrėjus) gali stipriau pašalti.
„Vietomis oro temperatūra gali nukristi iki 15–20 laipsnių šalčio ar netgi dar labiau. Taigi, šiltų rūbų ir toliau prireiks, o ženklaus atšilimo kol kas neverta tikėtis. Tokią progą vertėtų išnaudoti žiemos pramogoms, kadangi praėjusiais metais žiema šalčiu ir sniegu nepalepino“, – teigė sinoptikai.
Kauno klinikų Skubios pagalbos skyriaus specialistai priminė, kad kai kurios pramogos ar laisvalaikio leidimo būdai žiemą gali būti itin pavojingi.
Štai žūklė ant ledo pavojinga ne tik dėl įlūžimo, bet ir dėl nušalimo.
„Šis pacientas atvyko dėl skausmingų pūslių ant pirštų, atsiradusių nušalus žvejybos metu. Suteikus skubią pagalbą jis buvo išleistas gydytis namuose, tačiau kaip šie nušalimai sugis – parodys tik laikas“, – prie nuotraukos, kurioje užfiksuota skausmingai atrodanti ranka, feisbuke ketvirtadienį rašė gydymo įstaigos atstovai.
Kas vyksta kūne?
Šaltyje kraujagyslės susiaurėja, pirštuose ir veide sumažėja kraujotaka.
Audiniuose gali formuotis ledo kristalai, pažeidžiantys ląsteles.
Atšilus kyla uždegimas ir smulkių krešulių susidarymas – pažeidimas gali progresuoti net po atšilimo.
Kaip atpažinti nušalimą?
Oda tampa šalta ir nejautri, po atšilimo – stipriai skauda.
Pūslės ar pilkšva oda gali atsirasti tik po 24–48 val.
Jei oda atrodo ir jaučiasi normali po atšilimo, tuomet greičiausiai nušalimo nėra.
Įtarti sunkesnį nušalimą galima, jei:
Buvote veikiami žemesnės nei 10 laipsnių šalčio temperatūros;
Oda buvo atidengta, drabužiai ploni ar drėgni;
Jaučiate dilgčiojimą, skausmą ar nejautrą pirštuose, rankose, pėdose ar kojose.
„Mitas, kad alkoholio gurkšnis padės sušilti. Alkoholis plečia kraujagysles, todėl kūnas praranda šilumą greičiau, slopina šalčio pojūtį – didina nušalimo ir hipotermijos riziką“, – priminė medikai.
Atėjus tokiems šalčiams pasivaikščiojimas į parduotuvę ar diena nešildomuose namuose gali būti pavojingi!
Kaip apsisaugoti nuo nušalimo?
Tinkamai apsirenkite ir nesušlapkite.
Veidą ir rankas pasitepkite riebiu kremu be vandens.
Nevartokite alkoholio ir nerūkykite – nikotinas ir alkoholis sutrikdo kraujotaką.
Savipagalba nušalus:
Eikite į šiltą vietą, nuimkite papuošalus.
Saugokite nušalusias vietas nuo trynimo ir traumų.
Šildykite šiltu (ne karštu) vandeniu apie 30 min.
Aloe vera turintys tepalai gali padėti greitesniam gijimui.
Netrinkite, nešildykite prie ugnies, nevartokite alkoholio, nerūkykite.
„Skausmui – ibuprofenas arba aspirinas (suaugusiems), nes mažina uždegimą ir gerina kraujotaką“, – priminė medikai.
Kreipkitės į medikus, jei:
Atsirado pūslės;
Oda patamsėjo;
Nejautra nepraeina;
Nušalimas yra didelio ploto.
„Nepamirškite pasirūpinti vyresnio amžiaus, sunkiau apsitarnaujančiais artimaisiais. Atėjus tokiems šalčiams pasivaikščiojimas į parduotuvę ar diena nešildomuose namuose gali būti pavojingi! Kuo anksčiau atpažįstame – tuo lengviau galima padėti!“ – rašė medikai.
Padaugėja traumas patyrusių žmonių
Snieguotomis dienomis padidėja pacientų, patyrusių galūnių ir galvos traumas, srautas, tad, ar kiekviena trauma reiškia vizitą į Skubios pagalbos skyrių? Anot specialistų, daugeliu atvejų tai būna lengvi sužalojimai, kuriuos galima saugiai prižiūrėti namuose. Tačiau svarbu žinoti, kada pakanka savipagalbos, o kada būtina kreiptis į medikus.
Jei susižalojote ranką ar koją:
Po kritimo rekomenduojama nejudinti skaudamos vietos, galūnę pakelti ir uždėti šaltą daiktą 10–15 minučių. Jei skausmas nestiprus, nėra ryškaus tinimo ar deformacijos, o galūnę galite judinti, dažniausiai pakanka poilsio ir stebėjimo namuose.
„Nepamirškite vaistų nuo skausmo! Į Skubios pagalbos skyrių reikėtų kreiptis, jei skausmas stiprus ar didėja, galūnė tinsta, deformuota, tampa sunku ar ją judinti“, – rašė medikai.
Jei kritimo metu trenkėtės galva:
Lengvas galvos sumušimas ne visada reikalauja skubios pagalbos. Jei nebuvo sąmonės praradimo ir jaučiatės pakankamai gerai, rekomenduojama stebėti savijautą namuose bent 24 valandas. Svarbu atkreipti dėmesį, ar neatsiranda stiprėjantis galvos skausmas, svaigimas, pykinimas, mieguistumas, sumišimas, atminties ar regėjimo sutrikimai. Ypatingai svarbu suklusti kraują skystinančius vaistus vartojantiems pacientams. Jei skausmai stiprėja, atsiranda vėmimas, mieguistumas – nedelskite kreiptis į Skubios pagalbos skyrių.
Kaip saugotis kritimų žiemą
Rinkitės avalynę su neslystančiu padu, venkite skubėjimo ir žiūrėjimo į telefoną einant. Eikite mažais žingsniais, laikykite rankas laisvas pusiausvyrai palaikyti. Jei matote apledėjusias vietas – apeikite jas, jei įmanoma. Jei vis dėlto krentate, stenkitės nekristi ant ištiestų rankų. Jei įmanoma, kriskite ant šono, smakrą priglauskite prie krūtinės, kad apsaugotumėte galvą. Leiskite kūnui „susisukti“, kad smūgis pasiskirstytų, o ne tektų vienai vietai.
„Skubios pagalbos skyrius yra skirtas rimtoms būklėms, tačiau žinojimas, kaip elgtis namuose ir kaip saugotis, padeda išvengti traumų ir nereikalingo nerimo“, – feisbuke rašė medikai.
Greitosios medicinos pagalbos tarnyba pasidalijo svarbia informacija
Greitosios medicinos pagalbos tarnyba pranešė, kad dėl pablogėjusių oro sąlygų, intensyvaus snygio ir dalies slidžių bei ne iki galo nuvalytų kelių, ypač kaimiškose vietovėse bei kiemų, medikų ekipažų atvykimas pas pacientus gali užtrukti ilgiau nei įprastai.
„Dėl apsnigtų kiemų ar neprivažiuojamų vietų ekipažams neretai tenka automobilį palikti toliau ir dalį kelio eiti pėsčiomis, todėl atvykimo laikas gali pailgėti. Prašome gyventojų kantrybės ir supratingumo – greitosios medicinos pagalbos komandos daro viską, kad pagalba pasiektų kiekvieną, kuriam jos reikia, kaip įmanoma greičiau. Primename: esant gyvybei pavojingai būklei, visada skambinkite 112 , o neskubiais atvejais – pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistais skambindami 113. Rūpinkimės savo ir artimųjų saugumu – būkime atsargūs žiemiškomis sąlygomis“, – feisbuke rašė tarnyba.
