SAM atnaujino vardinių vaistų įsigijimo taisykles

Anot ministerijos, tai reiškia, kad gydytojai galės pacientams skirti inovatyvių, dar nė vienoje valstybėje neregistruotų vaistų.
„Vaistų registravimas yra būtina procedūra, (…) tačiau ji gali užtrukti mėnesius, nors vaistas jau yra sukurtas, išbandytas ir jau galėtų kažkam išgelbėti sveikatą ar netgi gyvybę. Būtent todėl mums reikalinga greita, efektyvi ir saugi vardinių vaistų skyrimo tvarka, kuri leistų naujiems vaistams greičiau pasiekti pacientus“, – pranešime teigė sveikatos apsaugos viceministras Danielius Naumovas.
Anot ministerijos, atnaujintose taisyklėse nustatytas valstybių, iš kurių gali būti įsigyjami vardiniai vaistai, prioritetiškumas, prioritetą teikiant Europos ekonominės erdvės šalims.
Taip pat pažymėtina, kad gydytojams išrašant vardinius vaistus nebereikės pildyti skyrimo pareiškimo, o pacientai nebebus susaistomi su konkrečia vaistine ir dėl vaistų atsiėmimo galės kreiptis ten, kur jiems patogiau.
Tuo metu pačios gydymo įstaigos, kad galėtų greičiau pradėti gydymą, galės laikyti didesnį kiekį tam tikrų vardinių vaistų atsargų bei pasinaudoti nustatyta specialiąja vardinių vaistų įsigijimo iš kitos valstybės tiekėjo procedūra.
Pažymima, kad visais atvejais nė vienoje valstybėje neregistruotą vardinį vaistą skirs gydytojų konsiliumas.
Priėmus sprendimą dėl paciento gydymo vardiniu vaistu, turės būti sudaromas individualus paciento gydymo ir ilgalaikės sveikatos priežiūros planas bei paskirtas gydytojas, atsakingas už šio plano vykdymą.
Naujausi komentarai