SAM atstovai su Baltijos šalių kolegomis aptarė pasirengimą krizėms, vaistų prieinamumą

Pasak sveikatos apsaugos viceministro Danieliaus Naumovo, pastarųjų metų patirtis rodo, kad vaistų tiekimo saugumas turi būti planuojamas iš anksto, o regioninis bendradarbiavimas tampa ypač svarbus.
„Vaistų prieinamumas krizės metu nėra savaime suprantamas dalykas. Todėl turime ne tik dalintis patirtimi, bet ir kartu ieškoti sprendimų, kurie realiai veiktų ir leistų greičiau reaguoti sudėtingose situacijose“, – pranešime cituojamas D. Naumovas.
SAM teigimu, darbo grupės susitikime daug dėmesio skirta farmacijos sektoriaus pasirengimui – aptarti gamintojų, didmeninio platinimo įmonių ir vaistinių vaidmenys, vaistų rezervo kaupimo bei kiti aktualūs klausimai.
Antroje susitikimo dalyje daug dėmesio skirta civilinio ir karinio sektorių bendradarbiavimui, aptartos gerosios praktikos ir kylantys iššūkiai, bendrų mokymų ir veiklų galimybės.
„Glaudesnis regioninis bendradarbiavimas yra vienas svarbiausių veiksnių, stiprinant sveikatos sistemų atsparumą ir pasirengimą galimoms krizėms“, – teigia sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis.
Naujausi komentarai