SAM: dėl pasitraukusių neurochirurgų Santaros klinikos įgyvendina krizės valdymo planą

„Šiuo metu Santaros klinikos yra parengę krizės valdymo planą ir juo remdamiesi ėmėsi jį įgyvendinti, neurochirurgijos paslaugos pacientams teikiamos“, – BNS perduotame komentare teigia ministerija.
Pasak jos, gilinantis į situaciją paaiškėjo, kad darbinė įtampa Neurochirurgijos centre tęsėsi ne vienus metus.
BNS skelbė, kad iš darbo Santaros klinikose pasitraukus šešiems neurochirurgams, SAM buvo pradėjusi vidinį tyrimą.
Ministerijos sudaryta speciali komisija aiškinosi, ką reiškia darbuotojų pareiškimai apie toksišką aplinką klinikų Neurochirurgijos centre. Buvo vertinama įstaigos psichosocialinė aplinka ir rizikos veiksniai klinikoje, kurie galėjo paskatinti keleto gydytojų išėjimą iš darbo.
Minėtas tyrimas baigėsi specialios tyrimo komisijos įpareigojimu Santaros klinikoms parengti krizės valdymo planą.
Ministrė Marija Jakubauskienė taip pat buvo susitikusi su darbą palikusiais medikais, dabar ten dirbančiais gydytojais.
SAM teigimu, M. Jakubauskienė Santarų klinikų vadovui yra pavedusi užduotį ieškoti sprendimų susigrąžinant darbą palikusius neurochirurgus.
Kaip rašė BNS, darbą Santaros klinikose lapkričio pradžioje paliko trys neurochirurgai, o vėliau pasitraukė dar trys. Tarp išėjusiųjų – ir buvęs Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Neurochirurgijos centro vadovas Saulius Ročka.
Viešame pareiškime jis teigė įstaigą palikęs dėl „susidariusios toksinės aplinkos ir nebeužtikrinamų sąlygų saugiam, skaidriam ir kokybiškam darbui“.
Jo teigimu, pastaruosius kelerius metus centre vyko vidiniai konfliktai, jam sistemingai trukdyta vadovauti, blokuoti jo nurodymai, tęsėsi nepagrįsti kaltinimai.
Santaros klinikų generalinis direktorius T. Jovaiša savo ruožtu teigė, kad problemų būta organizuojant Neurochirurgijos centro darbą. Pasak jo, jaunesniems gydytojams buvo skiriamos „pusinės darbo dienos“, kai užrašomos trys ar keturios darbo valandos, tikintis, jog bus dirbama visą dieną, taip pat grafikuose numatyti „planiniai neatvykimai į darbą“, kada būdavo nurodyta, jog kolega turėtų dirbti ligoninėje, tačiau jo nėra su centro vadovo ar vadovų žinia.
Neurochirurgijos centre veikia du padaliniai – suaugusiųjų ir vaikų neurochirurgijos skyriai.
Naujasis centro vadovas Aidanas Preikšaitis lapkritį teigė, kad planuojama įdarbinti du naujus specialistus: vieno iš jų sutartis įsigalios nuo sausio mėnesio, kitas turėtų pradėti dirbti nuo vasaros pradžios.
Santaros klinikų Neurochirurgijos centras įsteigtas 2015 metais, sujungus Neurochirurgijos skyrių, neurochirurgijos konsultacijų kabinetą ir Vaikų neurochirurgijos poskyrį.
