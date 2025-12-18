SAM: kitąmet šalyje bus kompensuojama per 2 tūkst. vaistų

„Nuo kitų metų pradžios kompensuojamųjų vaistų kainynas pasipildo daugiau nei pusšimčiu naujų vaistų, todėl galime pasidžiaugti rekordiniu vaistų skaičiumi. Didėja ir vaistų grupių skaičius, o tai reiškia geresnes gydymo galimybes pacientams“, – pranešime sakė SAM Farmacijos politikos departamento direktorė Anželika Oraitė.
Nuo kitų metų bus kompensuojama 2 212 vaistų, iš jų – 306 lygiagrečiai importuojami preparatai. Į 2026 metų pirmojo pusmečio kainyną įtraukti kompensuojamieji vaistai priklauso 901 vaistų grupei. Šių metų antro pusmečio kainyne tokių grupių yra 889, tai reiškia, kad kainynas papildytas 12 naujų vaistų grupių.
Preliminariais skaičiavimais, kitų metų pirmąjį pusmetį PSDF biudžetas sutaupys apie 5,5 mln. eurų. Pasak ministerijos, lėšos taupomos mažėjant kai kurių originalių bei generinių vaistų kainoms. Sutaupytos lėšos bus skiriamos naujų vaistų įtraukimui arba jau kompensuojamų vaistų skyrimo sąlygų plėtimui.
Pacientams, sukaupusiems priemokų krepšelį, kompensuojamųjų vaistų priemoka iki metų galo dengiama valstybės biudžeto lėšomis. Šiemet krepšelio dydis siekia 59,04 euro. Nuo kiekvienų metų pradžios krepšelis bus skaičiuojamas visiems apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu gyventojams.
