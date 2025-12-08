Santaros klinikos kalbina išėjusius neurochirurgus grįžti: skyriuje dirbs ir nauji specialistai

„Mūsų iniciatyva vyksta pokalbiai su išėjusiais gydytojais, teikusiais daugiausiai paslaugų vaikams, jų asmeniniai požiūriai dėl grįžimo į Santaros klinikas yra labai skirtingi. Vieno gydytojo neurochirurgo sutartis dar nėra pasibaigusi. Darome viską, kad komanda būtų sustiprinta, o tėvai – ramūs dėl savo vaikų gydymo“, – BNS perduotame Santaros klinikų komentare teigė ligoninės direktorius Tomas Jovaiša.
Jis viliasi, kad jau artimiausiu metu Vaikų neurochirurgijos skyrius sustiprės.
„Nuo sausio mėnesio vienas iš skyriaus gydytojų pasididins darbo apimtis, vasarą prie komandos prisijungs Vokietijoje rezidentūrą baigęs specialistas, dar du rezidentūrą netrukus baigsiantys gydytojai neurochirurgai ketina tęsti darbą skyriaus komandoje“, – sakė T. Jovaiša.
Jis taip pat teigė girdintis nuogąstavimus iš tėvų dėl visų reikalingų paslaugų užtikrinimo, todėl netrukus ketinama įkurti karštąją liniją.
„Artimiausiu metu bus įkurta karštoji linija tėvams, kurių vaikams reikalinga neurochirurgų pagalba“, – nurodė Santaros klinikų vadovas.
Klinikos BNS informavo, kad per lapkričio mėnesį Neurochirurgijos centre iš viso buvo atliktos 87 operacijos, konsultacijos suteiktos 56 vaikams ir 300 suaugusiųjų.
„Visos neurochirurginės paslaugos vaikams teikiamos taip pat kaip tai vyko anksčiau – didžioji dauguma operacijų atliekama vaikų padaliniuose, specialistai pacientus ambulatoriškai konsultuoja Vaikų konsultacinėje poliklinikoje“, – teigia ligoninė.
Kaip rašė BNS, darbą Santaros klinikose lapkričio pradžioje paliko trys neurochirurgai, o vėliau pasitraukė dar trys. Tarp išėjusiųjų – ir buvęs Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Neurochirurgijos centro vadovas Saulius Ročka.
Viešame pareiškime jis teigė įstaigą palikęs dėl „susidariusios toksinės aplinkos ir nebeužtikrinamų sąlygų saugiam, skaidriam ir kokybiškam darbui“.
Jo teigimu, pastaruosius kelerius metus centre vyko vidiniai konfliktai, jam sistemingai trukdyta vadovauti, blokuoti jo nurodymai, tęsėsi nepagrįsti kaltinimai.
Santaros klinikų generalinis direktorius T. Jovaiša savo ruožtu teigė, kad problemų būta organizuojant Neurochirurgijos centro darbą. Pasak jo, jaunesniems gydytojams buvo skiriamos „pusinės darbo dienos“, kai užrašomos trys ar keturios darbo valandos, tikintis, jog bus dirbama visą dieną, taip pat grafikuose numatyti „planiniai neatvykimai į darbą“, kada būdavo nurodyta, jog kolega turėtų dirbti ligoninėje, tačiau jo nėra su centro vadovo ar vadovų žinia.
BNS skelbė, kad dėl susidariusios situacijos Neurochirurgijos centro vaikų skyriuje Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) Santaros klinikas įpareigojo parengti krizės valdymo planą, kuris dabar įgyvendinamas.
Be kita ko, sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė Santarų klinikų vadovui yra pavedusi užduotį ieškoti sprendimų susigrąžinant darbą palikusius neurochirurgus.
Neurochirurgijos centre veikia du padaliniai – suaugusiųjų ir vaikų neurochirurgijos skyriai.
Naujausi komentarai