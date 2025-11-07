Santaros klinikos neigia viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją – pristatys faktinę situaciją

„Paneigsime viešojoje erdvėje sklandančius mitus, kurie kelia nerimą pacientams ir jų artimiesiems“, – rašoma Santaros klinikų pranešime.
Kaip skelbta, remdamasi savo šaltiniais LRT televizija antradienį pranešė, kad iš Santaros klinikų išėjo arba artimiausiu metu tai ketina padaryti šeši neurochirurgai.
Šaltinių teigimu, jau dvejus metus neurochirurgijos centre tvyro įtampa – kolegos neva elgiasi neetiškai, vyksta spaudimas, o administracija lieka nuošalyje.
Savo ruožtu Santaros klinikų vadovas Tomas Jovaiša teigė, kad įstaigą nuo rudens paliko trys neurochirurgai. Jis taip pat pabrėžė, kad masinio gydytojų išėjimo įstaigoje nėra.
„Šiais metais Santaros klinikose dirba daugiau gydytojų specialistų nei ankstesniais metais. Šiuo metu mūsų komandoje yra daugiau kaip 1 400 gydytojų specialistų – tai didžiausias skaičius per pastaruosius metus. Tai rodo, kad Santaros klinikas renkasi vis daugiau profesionalų (...). Tikrai apmaudu, kai viešai kalbama ir piktinamasi dėl trijų darbo santykius savo noru nutraukusių medikų, bet niekas nešneka apie vienuolika aukščiausio lygio gydytojų neurochirurgų, kurie tęsia darbą mūsų ligoninėje ir kasdien užtikrina neurochirurginę pagalbą tiek suaugusiesiems, tiek vaikams“, – trečiadienį išplatintame pranešime cituotas klinikų vadovas.
Vis dėlto viešojoje erdvėje imta nerimauti, kaip toliau bus užtikrinamos paslaugos vaikams, ar jiems bus suteikta pagalba įvykus komplikacijoms bei ar nebus uždaromas Santaros klinikų Vaikų neurochirurgijos skyrius. Savo ruožtu T. Jovaiša paneigė ir šiuos, pasak jo, klaidingai skelbiamus gandus.
„Noriu išsklaidyti ir dar vieną mitą – neva uždaromas Vaikų neurochirurgijos skyrius. Tai netiesa. Skyrius veikia kaip ir anksčiau, be to, ši sritis toliau stiprinama – pacientai gauna reikiamą pagalbą, o komanda pildoma naujais specialistais“, – teigta Santaros klinikų pranešime.
Nuo lapkričio 1 d. Santaros klinikų Neurochirurgijos centro vadovo pareigas pradėjo eiti konkurso būdu išrinktas Aidanas Preikšaitis. Pastarasis LRT televizijai teigė nežinantis, kodėl jo kolegos išeina iš darbo.
Neurochirurgijos sričiai priklauso epilepsijos chirurgija, gilioji smegenų stimuliacija, Parkinsono operacijos.
