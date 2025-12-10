Santaros klinikų vadovas: ligoninė nebankrutuoja, metus planuoja baigti su 12 mln. deficitu

„Santaros klinikos tikrai nebankrutuoja. (...) Trečią ketvirtį Santaros klinikos baigė su 14 milijonų deficitu. Manome, kad metų rezultatas bus geresnis – apie 12 mln., bet (...) paskutiniai mėnesiai, jie yra teigiami kaip atskiri mėnesiai. Todėl neabejoju, kad kitais metais mes jau veiksime subalansuotai“, – trečiadienį žurnalistams sakė Santaros klinikų vadovas.
Pasak jo, finansinė situacija 2025-aisiais yra geresnė, nes vyko daug pokyčių vadybos, veiklos planavimo bei paslaugų teikimo srityje.
„Metų pabaigoje teikiame žymiai daugiau paslaugų negu, kad teikėme metų pradžioje. Dėl to gerėja ir finansinė situacija. Šiais metais būsime suteikę 50 tūkst. daugiau ambulatorinių konsultacijų ir žymiai daugiau stacionarinio gydymo epizodų. Tai, manau, svarbiausia, kad yra ne tik pinigai, bet pacientai gauna žymiai daugiau paslaugų“, – aiškino jis.
T. Jovaiša pripažino, kad klinikos kai kurių paslaugų suteikė daugiau, nei buvo sutarusi su Valstybine ligonių kasa (VLK), ir nesivilia atgauti visų lėšų.
„Mes turime šiokį tokį viršijimą ligonių kasų. Žinome Ligonių kasos taisykles, tai už tas prioritetines paslaugas bus sumokėta. Yra mažiau prioritetinių paslaugų, už kurias galbūt visų pinigų negausime, bet irgi mes turime ir pacientų interesą atspindėti, tai kai kur net ir negaunant pinigų paslaugas vis tiek reikia teikti“, – teigė direktorius.
Kaip BNS informavo VLK, ji 2024 metais Santaros klinikoms skyrė 276 mln. eurų. Visas įstaigos biudžetas pernai siekė daugiau nei 357 mln. eurų.
BNS skelbė, kad kelios Lietuvos gydymo įstaigos yra sustabdžiusios kai kurių paslaugų teikimą dėl sutartinių įsipareigojimų viršijimo su VLK.
Praėjusią savaitę VLK direktorius Gytis Bendorius teigė, kad VLK nežada atlyginti Kretingos ligoninei, Klaipėdos Jūrininkų sveikatos priežiūros centrui kelių šimtų tūkstančių eurų už suteiktas viršplanines paslaugas.
Naujausi komentarai