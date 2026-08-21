Santarose – neregėtas ligos protrūkis

Vilnietis Česlovas atvyko į Santaros klinikų Infekcinių ligų centrą. Medikų jam prireikė po to, kai prieš kelias savaites namų sode įsisiurbė erkė. Kad ji prikibo, vyras pastebėjo ne iš karto.
„Gal nešiojau kokią savaitę ar dvi, nepastebėjau. Pasidarė kaip obuolys“, – pasakojo Česlovas.
Erkės pats netraukė – atvyko pas medikus, o aplink įsisiurbimo vietą jau buvo atsiradęs paraudimas.
„Padarė kraujo tyrimus – teigiamas“, – sakė Česlovas.
Česlovas užsikrėtė Laimo liga. Jam iš dalies pasisekė – dabar vyras keliaus namo ir ten baigs antibiotikų kursą. Tačiau keliolika pacientų šiuo metu tebėra medikų rankose – juos erkės užkrėtė erkiniu encefalitu.
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„Paprastai į ligoninę lengvi atvejai neguldomi. Beveik 50 proc. infekcinių lovų dabar užima sergantieji encefalitu. Tie, kurie guli, yra ilgalaikiai pacientai. Vienas guli daugiau nei du mėnesius, gydymas toliau bus tęsiamas“, – pasakojo Santaros klinikų intensyvios terapijos gydytoja Gintarė Šostakaitė.
50 proc. lovų užimtumas reiškia, kad šiuo metu gydoma 17 pacientų. Be to, šį sezoną erkinio encefalito formos – ypač sunkios.
„Pernai buvo gerokai mažiau sunkių formų, neturėjome pacientų, kuriems būtų reikėjusi plaučių ventiliacija, palyginti su šiemet. Jie sąmonę turi, bet neryja, nekvėpuoja, nepajudina rankų, kojų. Jie priklausomi nuo pagalbos“, – aiškino G. Šostakaitė.
Sunkiausi pacientai patenka į reanimacijos skyrių, o jis šiuo metu užpildytas vien erkiniu encefalitu užsikrėtusiais pacientais.
„Iš tikrųjų turbūt dar nėra buvę, kad būtų vienos rūšies pacientai. Šiemet taip pasitaikė. Reanimacijos skyriuje pernai buvo gydyti trys pacientai ir jie nebuvo tokie sunkūs kaip šiemet. Šiemet turime 12, iš kurių penkiems reikėjo dirbtinės plaučių ventiliacijos, vienas mirė. Atsistatymas sudėtingas net ir jauname amžiuje“, – pasakojo G. Šostakaitė.
Būtent jaunas pacientų amžius šiemet taip pat stebina medikus.
„Buvo keletas vyresnių nei 60 metų, bet šiemet dominuoja jaunesni žmonės“, – sakė G. Šostakaitė.
Šiuo metu Santaros medikų rankose yra ir jaunesnis nei 30 metų žmogus. Į ligoninę pacientas atvyko jau sunkios būklės.
„Dar galūnes judino, bet rijimas buvo sutrikęs. Pirmą dieną prijungtas prie kvėpavimo aparato, nuo pirmos dienos maitintas, o per du mėnesius – jokio progreso. Jo gyvybė priklausoma nuo aparatūros“, – pasakojo G. Šostakaitė.
Anot medikų, tiek reanimacijoje, tiek infekcinių ligų skyriuje visi erkiniu encefalitu sergantys pacientai nebuvo pasiskiepiję. Vis dėlto sunkesnių ligos formų specialistai kol kas nesieja su galimai pakitusiu virusu.
„Čia reikia įrodyti, kokia tai viruso padermė, galbūt iš tikrųjų jos persimaišė ir sukelia sudėtingesnes formas“, – aiškino Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologė Milda Žygutienė.
Jei pirmieji šių metų mėnesiai buvo ramesni, vasarą erkės atsigriebė.
„Jeigu atskirai lygintume liepos mėnesį – pernai buvo 130 atvejų, o dabar apie 150“, – sakė M. Žygutienė.
Užsikrėtimų pikas – kaip tik dabar ir rugsėjį.
„Tai sutampa su derliumi miškuose – voveraitės dygsta ir žmonės ramybę praranda“, – kalbėjo M. Žygutienė.
Pasak specialistų, erkinio encefalito eiga gali būti labai įvairi.
„Dalis žmonių gali persirgti besimptome forma. Mes tokius vadiname laimės kūdikiais – jie neturi simptomų, bet vėliau turi imunitetą“, – sakė M. Žygutienė.
Šiemet nuo erkinio encefalito mirė jau penki žmonės. Vienas jų buvo pasiskiepijęs, tačiau sirgo ir kitomis sunkiomis ligomis.
Ramybės nereikėtų prarasti ir dėl Laimo ligos.
„Pastaruosius dvejus metus registravome po 15 tūkst. atvejų“, – sakė M. Žygutienė.
„Jeigu erkė įsisiurbia – stebėkime. Jeigu atsiranda nebūdingų simptomų, sąnarių ar galvos skausmas, rekomenduojame atvykti ir atliekame ištyrimą. Jeigu nėra uždelsta, antibiotikų kursas viską sutvarko“, – aiškino Antakalnio poliklinikos šeimos gydytoja Ieva Sterlingė.
Pasaulis su nekantrumu laukia ir vakcinos nuo Laimo ligos.
„Testavimą jau praėjo, dabar vyksta registracija, o tai sudėtingas procesas“, – sakė M. Žygutienė.
Medikai spėja, kad vakcina galėtų atsirasti per artimiausius porą metų, o jei ne COVID-19 pandemija, ją, tikėtina, jau turėtume.
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