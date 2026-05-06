Seimo komitetas prašo ekspertų vertinimo dėl pagalbinio apvaisinimo pataisų

Nutarta kreiptis į Vilniaus, Mykolo Romerio, Vytauto Didžiojo bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetus bei Lietuvos teisės institutą.
Išvadas šios institucijos turės pateikti ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų.
Pagal projektą, pagalbinis apvaisinimas būtų taikomas pilnamečiams sutuoktiniams, partneriams, taip pat kartu ne mažiau kaip metus gyvenančioms vyro ir moters poroms, turinčioms tikslą sukurti šeiminius santykius, taip pat – vienišoms moterims.
Išvadas pateikti turinčių institucijų klausiama, ar galimybė pagalbiniu apvaisinimu pasinaudoti vienišoms moterims bei jam naudoti mirusio asmens lytines ląsteles yra suderinama su vaiko interesais augti abiejų tėvų šeimoje.
Taip pat siekiama sužinoti, kaip tai, kad pagalbiniam apvaisinimui galės būti naudojamos mirusio asmens lytinės ląstelės arba iš jo ląstelių sukurtas išsaugotas embrionas gali paveikti tėvystės, paveldėjimo santykius.
„Ar tokiu atveju, jei, pavyzdžiui, gimtų praėjus keleriems metams po tėvo mirties, valstybė tinkamai užtikrintų gimstančio vaiko, jau gimusių vaikų interesus? Jei reikalingi, kokie reikalingi Civilinio kodekso pakeitimai šių interesų užtikrinimui? Kokia kitų valstybių, ypač ES narių, praktika leidžiant ar ribojant naudojimąsi mirusio asmens ląstelėmis, iš jų sukurtais embrionais?“ – klausimus įgarsino komiteto pirmininkė Lina Šukytė-Korsakė.
Projekte numatyta, jog pagalbinį apvaisinimą atlikti leidžiama tik gydytojų konsiliumo sprendimu, kai nevaisingumo negalima išgydyti jokiais gydymo būdais arba kai siekiama išvengti sunkią negalią sukeliančios, gyvybei gresiančios ligos, sveikatos sutrikimo ir kai nėra medicininių kontraindikacijų, kad moteriai nepavyktų išnešioti bei pagimdyti vaiko.
Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) duomenimis, per septynerius metus nuo 2018-ųjų iki 2024-ųjų Lietuvoje pagalbinio apvaisinimo būdu iki šiol galiojusia tvarka, leidusia procedūrą susituokusioms poroms, gimė 2,8 tūkst. vaikų.
Dabartinę tvarką Konstitucinis Teismas yra paskelbęs prieštaraujančia Konstitucijai, tačiau iki naujo įstatymo priėmimo SAM leido gydymo įstaigoms toliau teikti paslaugas.
