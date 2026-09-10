Senoji medicina: vieši skrodimai ir gydymas sakramentais

Apie tai, kaip medicina atrodė Lietuvoje ir Europoje, kaip gydėsi valdovai ir kaip viskas vystėsi, su „Žinių radijo“ žurnalistu diskutavo lietuvių literatūrologė, kultūrologė, Vilniaus universiteto profesorė Dainora Pociūtė-Abukevičienė.
– Ką reiškia, kad atsirado medicina?
– Reikia skirti profesionaliosios medicinos studijų atsiradimą ir medicinos praktikos buvimą pasaulyje. Medicinos praktika egzistavo senovės Graikijoje, Egipte ar Indijoje. Ten nebuvo medicinos studijų ar mokyklų. Žymieji medikai perduodavo savo patirtį šeimos nariams. Tokios buvo senosios medicininės sistemos. Vakarų medicina ir Europos medicinos mokslas pradėjo formuotis senovės graikų, romėnų medicinos pagrindu.
– Kada universitetas išleido pirmąjį mediką?
– XII–XIII a. Bolonijos ir Padujos universitetuose, Italijoje prasidėjo medicinos studijos.
– Koks buvo bažnyčios vaidmuo?
– Religinės sistemos ir medicina yra labai tampriai susijusios. Mokymas apie tai, kas yra žmogus, kas yra jo kūnas ir siela, yra tos pačios sistemos dalis. Europoje medikai buvo ruošiami pradedant ne nuo medicinos ir anatomijos. Pirmus tris metus jie studijuodavo filosofiją, o po to būdavo leidžiama dar tris metus studijuoti mediciną. Studijas baigęs žmogus vadindavosi medicinos ir filosofijos daktaru.
Bažnyčia labai kontroliavo visą medicininę sistemą, nuo jos priklausė žmogaus suvokimas. Senasis medikas manė, kad žmogus yra ne tik kūnas, bet ir siela.
– Tai bažnyčia trukdė?
– Ne visai trukdė, bet kontroliavo. Pavyzdžiui, XVI a. popiežius uždraudė žydams gydyti krikščionius ligonius.
– Kodėl jis bijojo žydų?
– Katalikų bažnyčia visada turėjo stiprią antižydišką politiką. Žydai galėjo studijuoti mediciną tik Padujos universitete. XVI a. vyko medicinos judajizacija, vėliau žydai pasklido po Europą. Ir LDK buvo žydų medikų, kurie atvykdavo baigę studijas Italijoje.
Bažnyčia pernelyg bijojo, kad žydų medikai užvaldys medicinos praktikos erdvę. Tai buvo susiję su tuo, kad žydai neišpažino tokio žmogaus suvokimo kaip katalikai. Gydymas ir sakramentai turėjo eiti kartu.
– Ar buvo suprantama, iš ko sudarytas žmogus, kokios yra pagrindinės ligos ir kaip jas gydyti?
– Medicinos studijos ypač suklestėjo XVI a. Įvyko sprogimas ir žmonės labiausiai norėjo studijuoti mediciną. Tai yra susiję su anatomijos mokslo suklestėjimu. Šiai sričiai buvo skiriama daugiausia dėmesio.
Egzistavo anatomijos teatras. Tai buvo viešos žmogaus kūno disekcijos, rodomos visam miestui. Visas Padujos miestas galėjo susirinkti kartą per metus, dažniausiai žiemą, prieš Kalėdas. Būdavo daromas didelis anatominis teatras, į kurį galėjo ateiti pasauliečiai, valdovai, miesto svečiai, ir moterys, ir vyrai, ir vaikai. Buvo galima susirinkti ir žiūrėti viešą anatomijos pamoką, kūno skrodimą ir susipažinti su žmogaus kūno sandara. Iš pradžių anatomijos teatras buvo kilnojamas, o XVI a. antroje pusėje buvo įkurtas stabilus anatomijos teatras.
Žymiausia figūra – anatomas Andreas Vesalius iš Briuselio. 1543 metais jis išleido anatomijos knygą apie žmogaus kūno fabriką. Joje buvo profesionalių dailininkų nupiešti piešiniai, vaizduojantis gyvus organus, kūno dalis ir skrodimo pavyzdžius. Ši knyga padarė sprogimą, revoliuciją anatomijos istorijoje. Iki šiol viskas buvo vaizduojama tik schematiškai, o A. Vesalius visas kūno dalis pateikė kaip nufotografuotus vaizdinius.
Buvo galima susirinkti ir žiūrėti viešą anatomijos pamoką, kūno skrodimą ir susipažinti su žmogaus kūno sandara.
– Ar vieši skrodimai buvo daromi dėl švietimo, ar dėl šou?
– Tikslai buvo suderinti. Pamoką stebėdavo studentai medikai, kurie mokėsi anatomijos, bet buvo leidžiama stebėti ir visiems kitiems.
A. Vesalius ant knygos viršelio pavaizdavo patį save, darantį skrodimą moteriai. Vienu pirštu jis rodo į atvertus vidinius organus, o kitu – į viršų, į dieviškąją sistemą. A. Vesalius norėjo pademonstruoti, kad žmogus yra Dievo kūrinys. Skrodimas, žmogaus kūno anatomija rodė, kaip nuostabiai žmogus yra sutvertas Dievo.
– Parašėte knygą apie Stepono Batoro gydytoją. Papasakokite apie tai.
– Nuo XV a. pabaigos Lietuvos ir Lenkijos karalių dvaruose veikė medikai, 2–3 profesionalai ir dar keletas chirurgų. Chirurgai neprivalėjo būti baigę universiteto. Jie tvarkė žaizdas, traukė dantis ir aptarnavo kūną, o daktaras medikas išmanė teoriją, galėjo paskirti gydymą ir vaistus.
Lietuvoje medicinos studijų nebuvo labai ilgai – iki pat XVIII pabaigos. Profesionalius medikus reikėjo kviestis iš užsienio arba siųsti į užsienį studijuoti savus. Patys prestižiškiausi medikai Europoje buvo italai.
O kalbant Stepono Batoro dvarą, medikų buvo ne tik jo, bet ir Žygimanto Augusto ar Žygimanto Senojo dvare. Karalienės turėdavo atskirus medikus. Bona Sforca turėjo labai žymų mediką iš Italijos. Tai atskira sritis, kuriai skyriau labai daug dėmesio.
– Barbora Radvilaitė sunkiai sirgo. Ar kas nors ką nors suprato apie jos ligą?
– Ji buvo gydoma, bet priemonės buvo neinvazinės, nechirurginės. Žolelėmis ir vaistais jos buvo neįmanoma išgydyti. Vaistų buvo labai daug ir labai sudėtingų. Vienas sudėtingiausių vaistų Europoje viduramžiais buvo terijako milteliai – 65 ingredientų mišinys. Kai kurie buvo laikomi paslaptyje, gaminami tik Venecijoje ir buvo brangūs kaip auksas. Šiuos miltelius galėjo turėti tik didžiausi didikai ir karaliai.
– Ar šiandien mes žinome jų sudėtį?
– Taip, dalis ingredientų yra išnagrinėta. Jie labai stipriai veikė ir galėjo gydyti labai įvairias ligas. Terijako milteliais buvo gydomas ir S. Batoras.
– Kuo jis sirgo?
– S. Batoro ligos istorija yra labai įžymi. Jis mirė labai staigiai, 1586 m. gruodžio 12 d. po penkių dienų ligos. Kažkokių sveikatos problemų buvo ir anksčiau, pavyzdžiui, keletą dešimtmečių ant kojos jis turėjo negyjančią žaizdą. Tačiau didelių ligų jis neturėjo ir nugalėjo daug mūšių bei pirmuosius savo valdymo metus praleido karo žygiuose. Tai, kad žymus karvedys, labai stiprus žmogus mirė staiga, sukėlė didelį šoką visuomenėje ir dvare.
Buvo pradėta galvoti, kas įvyko. S. Batoro medikai ginčijosi ir pykosi dėl mirties priežasčių, nesutiko su vienas kito diagnoze. Dėl to Niccolo Buccella, vienas žymiausių XVI anatomų, atliko pirmąjį Lietuvos ir Lenkijos istorijoje dokumentuotą skrodimą. N. Buccella negalėjo nustatyti tikslios ligos. Jis norėjo atverti galvą, manė, kad liga yra ten, bet jam nebuvo leista to padaryti. Vidiniai organai buvo sveiki, bet N. Buccella aprašė nesveikus inkstus. Jis juos aprašė kaip gumbuotus, nelygius, tarsi jaučio inkstai. Medicinos istorijoje tai yra laikoma pirmu inkstų policistozės aprašymu. Tai genetinė liga, kuri tuo metu niekaip negalėjo būti išgydoma. S. Batoras sirgo šia liga, nors buvo įvairių diagnozių. N. Buccella manė, kad S. Batoras patyrė epilepsijos priepuolius.
Visas pokalbis – „Žinių radijo“ reportaže:
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