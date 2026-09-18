Septyni mitai apie alergijas: ką svarbu žinoti

1 MITAS: ALERGIJA IR NETOLERAVIMAS YRA TAS PATS. Maisto netoleravimas dažniausiai nesusijęs su imunine sistema, o kyla dėl fermentų stokos ar kitų metabolinių mechanizmų. Dėl to alergijos ir netoleravimo terminai medicinoje nelaikomi sinonimais. „Maisto netoleravimas ir alergija yra skirtingi sutrikimai. Pvz., laktozės netoleravimas dažniausiai atsiranda dėl fermento laktazės trūkumo virškinimo trakte ir neusijęs su imunine sistema“, – sako KTU Maisto instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja A. Zabulionė. Ji atkreipia dėmesį, kad pieno alergija yra imuninis atsakas į pieno baltymus. „IgE sukeltos alerginės reakcijos kai kuriais atvejais gali būti sunkios ir sukelti anafilaksiją – gyvybei pavojingą būklę“, – sako mokslininkė.
2 MITAS: ŠIEK TIEK PARAGAUTI NEPAKENKS. Kai kuriems labai jautriems žmonėms net itin mažas alergeno kiekis gali sukelti reakciją. A. Zabulionė pastebi, kad reakcijos slenkstis skirtingiems žmonėms labai skiriasi, todėl pavojingas gali būti ne tik kąsnis, bet ir labai nedidelis alergeno kiekis, patekęs dėl kryžminės taršos. „Reakcijos sunkumas taip pat individualus ir ne visada lengvai prognozuojamas“, – tikina ji. Pvz., žemės riešutų alergijos tyrimuose aprašomi labai skirtingi reakcijos slenksčiai – nuo miligramų iki dar mažesnio kiekio. Tai rodo, kad labai jautriems žmonėms saugumas negali būti vertinamas pagal principą „čia tik truputis“.
3 MITAS: TERMINIS APDOROJIMAS SUNAIKINA ALERGENUS. Pasak KTU mokslininkės, tai priklauso nuo konkretaus alergeno. Kai kurie baltymai yra jautrūs karščiui ir verdant ar kepant praranda dalį alergeniškumo. „Tarkim, dalis žmonių, alergiškų žaliems obuoliams dėl kryžminių reakcijų su beržo žiedadulkėmis, gali toleruoti termiškai apdorotus obuolius“, – teigia A. Zabulionė. Tačiau ji atkreipia dėmesį į tai, kad kiti alergenai, pvz., kai kurie žemės riešutų, medžių riešutų, žuvų ar vėžiagyvių baltymai, yra gana atsparūs terminiam apdorojimui ir po kaitinimo gali išlaikyti alergizuojantį poveikį. Įdomu, kad kaitinimas alergeno poveikį kai kuriais atvejais gali net sustiprinti. „Tam tikri terminio apdorojimo ir pramoninio perdirbimo procesai gali keisti baltymų erdvinę struktūrą, stabilumą ir epitopus. Pvz., žemės riešutų skrudinimo metu vykstančios Majaro (angl. Maillard) reakcijos gali padidinti kai kurių alergeninių baltymų atsparumą ir jų atpažinimą IgE antikūnais“, – sako KTU mokslininkė. Tai patvirtina ir tyrimai: nustatyta, kad skrudintus žemės riešutus alergiškų žmonių antikūnai IgE gali labiau atpažinti nei žalius. Viename tyrime nustatyta, kad skrudintų žemės riešutų ekstraktus alergiškų pacientų IgE antikūnai atpažino apie 90 kartų stipriau nei žalių žemės riešutų ekstraktus. Vis dėlto tai yra laboratorinio IgE prisijungimo, o ne tiesioginis klinikinės reakcijos sunkumo matas.
4 MITAS: IŠGĖRUS VAISTŲ NUO ALERGIJOS GALIMA SAUGIAI VARTOTI ALERGENĄ. Antihistamininiai vaistai gali sumažinti kai kuriuos simptomus, pavyzdžiui, niežėjimą ar dilgėlinę, tačiau jie neapsaugo nuo sunkios anafilaksinės reakcijos ir nepakeičia gydytojo paskirto skubios pagalbos plano. „Antihistamininiai vaistai nelaikomi leidimu vartoti žinomą alergeną. Žmonėms, kuriems yra anafilaksijos rizika, svarbiausia vengti alergeno ir laikytis gydytojo paskirto skubios pagalbos plano“, – teigia A. Zabulionė.
Šiuo metu nėra patikimų įrodymų, kad kurios nors konkrečios mitybos sistemos: visavalgystė, vegetarizmas ar veganizmas – savaime apsaugotų nuo maisto alergijų arba jas sukeltų.
5 MITAS: JEI VARTOSI LABAI MAŽAS ALERGENO DOZES, ORGANIZMAS SAVAIME PRIPRAS. KTU mokslininkė pabrėžia, kad savarankiškas mikrodozavimas gali būti pavojingas. Nors medicinoje egzistuoja oralinės imunoterapijos metodai, jie atliekami tik griežtai prižiūrint gydytojams alergologams ir taikomi ne visiems pacientams. „Bandymas namuose reguliariai vartoti mažą alergeno kiekį gali ne sumažinti, o padidinti sunkios reakcijos riziką“, – tikina A. Zabulionė. Tai, kad tokia terapija nėra tiesiog organizmo pratinimas prie alergeno, rodo ir tyrimų duomenys: net taikant gydymą pagal protokolą ir prižiūrint medikams, gali pasitaikyti nepageidaujamų reakcijų, įskaitant sunkias reakcijas ar anafilaksiją. Todėl svarbi ne tik pati alergeno dozė, bet ir tiksliai parinkta gydymo schema, paciento būklė ir medicininė priežiūra.
6 MITAS: KUO MAŽIAU SKIRTINGŲ PRODUKTŲ VALGOME, TUO MAŽESNĖ ALERGIJŲ RIZIKA. Mityba gali turėti įtakos alerginių ligų rizikai, tačiau nėra pagrindo manyti, kad kuo mažiau skirtingų produktų valgome, tuo labiau nuo alergijų apsisaugome. Priešingai: tyrimai rodo, kad įvairi mityba, ypač gausi skirtingų augalinių produktų ir skaidulų, gali būti palanki žarnyno mikrobiotai, kuri svarbi imuninei sistemai ir jos gebėjimui toleruoti nekenksmingas medžiagas. „Šiuo metu nėra patikimų įrodymų, kad kurios nors konkrečios mitybos sistemos: visavalgystė, vegetarizmas ar veganizmas – savaime apsaugotų nuo maisto alergijų arba jas sukeltų. Didesnę reikšmę, tikėtina, turi bendra mitybos įvairovė, mikrobiotos būklė, genetinis polinkis ir ankstyvosios gyvenimo aplinkos veiksniai“, – teigia A. Zabulionė. Todėl alergijų prevencija neparemta principu „kuo mažiau, tuo saugiau“. Ypač vaikystėje svarbus saugus ir įvairus maisto produktų pažinimas. Klinikiniai tyrimai ir sisteminės apžvalgos rodo, kad ankstyvoje vaikystėje laiku ir saugiai į papildomą maitinimą įtraukiami kai kurie dažni alergenai, ypač gerai termiškai apdoroti kiaušiniai ir žemės riešutai, gali būti susiję su mažesne šių alergijų rizika. Tačiau tai nėra savarankiško alergeno bandymo rekomendacija žmogui, kuriam alergija jau nustatyta.
7 MITAS: JEI ANT PAKUOTĖS PARAŠYTA „GALI BŪTI PĖDSAKŲ“, PRODUKTE TIKRAI YRA ALERGENO. Užrašas „gali būti riešutų, kiaušinių, pieno, sojų pėdsakų“ nereiškia, kad šie alergenai yra produkto sudedamoji dalis. Dažniausiai jis įspėja apie galimą atsitiktinę kryžminę taršą gamybos, transportavimo ar pakavimo metu. „Maisto pramonėje tie patys įrenginiai, konvejeriai, maišyklės ar pakavimo linijos dažnai naudojami skirtingiems produktams gaminti. Net ir kruopščiai valant įrangą, labai mažas baltymų kiekis kartais gali likti ant paviršių ir patekti į kitą produktą. Nors daugumai žmonių tai nesukelia jokios rizikos, labai jautriems alergiškiems žmonėms net nedidelis alergeno kiekis gali sukelti reakciją“, – tikina pašnekovė. Moksliniu ir reguliaciniu požiūriu ši sritis vis dar sudėtinga. ES privaloma aiškiai nurodyti alergenus, kai jie yra produkto sudedamosios dalys, tačiau atsargumo ženklinimui dėl galimos kryžminės taršos nėra vienodai taikomų privalomų kiekybinių ribų visiems alergenams ir visoms produktų kategorijoms. „Dėl to skirtingų gamintojų ženklinimo praktika gali skirtis: vienais atvejais toks užrašas gali būti naudojamas esant labai mažai kryžminės taršos tikimybei, kitais – kai rizika didesnė. Tačiau, net ir nesant tobulai vienodos praktikos, šis ženklinimas alergiškiems žmonėms yra svarbus, nes leidžia, atsižvelgiant į savo jautrumą ir gydytojo rekomendacijas, priimti saugesnį sprendimą“, – sako A. Zabulionė.
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