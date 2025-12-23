Sergamumas gripu sparčiai auga: artėjant šventėms – specialistų raginimai

NVSC pažymi, kad artėjant šventiniam laikotarpiui ypač svarbu ne tik saugoti savo sveikatą, bet ir netapti virusų platintojais – laikytis prevencijos priemonių bei atsakingai elgtis pajutus ligos simptomus.
Sergamumo rodikliai auga
Praėjusią savaitę bendras sergamumo gripu, COVID-19 liga ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) rodiklis Lietuvoje išaugo iki 1310 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Ankstesnę savaitę jis siekė 1246,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Kaip ir kitose Europos šalyse, didžiausias sergamumas Lietuvoje fiksuojamas tarp vaikų.
Epideminį sergamumo lygį jau pasiekė 7 savivaldybės. Didžiausias sergamumas registruotas Vilniaus ir Alytaus savivaldybėse.
Ligoninėse – daugiau gripo atvejų
NVSC duomenimis, praėjusią savaitę dėl gripo į ligonines buvo paguldyti 231 asmuo, iš kurių net 67 proc. sudarė vaikai. Dėl COVID-19 ligos hospitalizuoti 42 asmenys.
Taip pat registruoti 2 mirties nuo gripo atvejai – Kauno ir Klaipėdos apskrityse. Abu mirusieji priklausė 60–69 m. ir 80–89 m. amžiaus grupėms, turėjo lėtinių ligų ir nebuvo pasiskiepiję. Iš viso šį sezoną Lietuvoje jau užfiksuoti 4 mirties nuo gripo atvejai.
Nuo COVID-19 ligos praėjusią savaitę registruotas 1 mirties atvejis – Kauno apskrities gyventojas, priklausęs 80–89 m. amžiaus grupei, turėjęs lėtinių ligų ir neskiepytas. Iš viso šį sezoną Lietuvoje užfiksuoti 24 mirties nuo COVID-19 atvejai.
Gripo virusas plinta anksčiau nei įprastai
NVSC, remdamasis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras duomenimis, informuoja, kad šį sezoną gripo viruso cirkuliacija prasidėjo anksčiau nei įprastai. Šiuo metu Europoje plinta neseniai atsiradusi gripo A(H3N2) atmaina.
Didžiausia rizika susirgti sunkia gripo forma išlieka rizikos grupėms priklausantiems asmenims: 65 metų ir vyresniems žmonėms, sergantiesiems lėtinėmis ligomis, nėščiosioms, 2–7 metų vaikams, socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojams bei sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams.
Nors rizika sunkiai susirgti išlieka panaši kaip ankstesniais sezonais, dėl didėjančio sergamumo gali augti sveikatos priežiūros paslaugų poreikis ir ligoninėse gydomų pacientų skaičius.
Prevencija – svarbiausia
NVSC pabrėžia, kad viena pagrindinių prevencijos priemonių išlieka skiepijimas, tačiau kartu itin svarbios ir bendrosios apsaugos priemonės. Rekomenduojama vengti artimo kontakto su sergančiais asmenimis, dažnai plauti ar dezinfekuoti rankas, neliesti veido nešvariomis rankomis.
Pajutus slogą, kosulį ar čiaudulį, būtina laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo – prisidengti nosį ir burną vienkartine servetėle, ją iškart išmesti, dažnai vėdinti patalpas, o pagal galimybes likti namuose ir vengti kontaktų su kitais žmonėmis. Jei būtina vykti į vietas, kur galimas kontaktas su kitais asmenimis, rekomenduojama dėvėti medicininę kaukę.
NVSC ypač akcentuoja, kad pajutus ligos simptomus svarbu nesilankyti žmonių susibūrimuose, neiti į darbą ar ugdymo įstaigas – taip padedama apsaugoti ne tik save, bet ir aplinkinius.
