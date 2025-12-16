Sergantiems sunkiomis ligomis – savotiška dovana: ekspertai pataria neskubėti

Šventinis laikotarpis gali būti išnaudotas produktyviai. Pavyzdžiui, su šeima svarstant, ar verta pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos.
„Visi turės galimybę prie Kalėdų stalo pasišnekėti, ką čia daryti. Visų kartų žmonės sakys: mes taip galvojam, o jūs – taip“, – sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Savotišką kalėdinę dovaną valdžia turi sergantiems sunkiomis ligomis.
„Kai tolesnis pensijos kaupimas tampa beprasmiškas ir betikslis, sudaroma galimybė išsiimti iš antrosios pensijų pakopos sukauptas lėšas“, – aiškino sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
Sudarytas specialus sąrašas. Jame – 40 ligų, tarp kurių sunkūs cukrinio diabeto atvejai, psichikos sveikatos sutrikimai, įvairios lėtinės ligos.
„Tai ir onkologiniai susirgimai, piktybiniai navikai, lėtinis širdies nepakankamumas vėlesnėse stadijose, organų audinių transplantacijas patyrę žmonės, lėtinis inkstų nepakankamumas“, – vardijo M. Jakubauskienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Visiems kaupiantiems atsivers dvejų metų laikotarpis apsispręsti. Į ministerijų sudarytą ligų sąrašą patekusiesiems suteikiama galimybė visas lėšas atsiimti ir vėliau. Be to, jie galės susigrąžinti daugiau nei kiti.
„Tai yra ir savo įmokėtas lėšas, ir valstybės sumokėtus pinigus“, – pabrėžė J. Zailskienė.
Lietuvoje bent viena iš 40 ligų serga apie 100 tūkstančių žmonių. Būtent todėl, anot ministerijų, sąraše dominuoja itin sunkios ligų stadijos.
„Didžiausias iššūkis buvo sutarti dėl pačių ligų, nes yra du tikslai: vienas – atpažinti žmones, kurie tikrai sunkiai serga, kitas – kad neatsitiktų taip, jog visi atsiimtų pinigus, o pats kaupimas nebetektų prasmės“, – sakė sveikatos apsaugos ministrės patarėjas Nerijus Černiauskas.
Sprendžiant, ar ligą įtraukti į sąrašą, dalyvavo pacientų organizacijos ir gydytojai specialistai. Anot jų, buvo vertinama ligos įtaka gyvenimo kokybei, taip pat nuolatinis gydymo, vaistų ar tyrimų poreikis.
„Nuolatinės hospitalizacijos, nuolatinės gydytojų konsultacijos, nuolatinis poreikis grįžti į sveikatos sistemą vėl ir vėl, nes liga sunkiai pasiduoda gydymui“, – aiškino Santaros klinikų gydytojas Albinas Kalimavičius.
Kiek ilgai žmogus serga – nesvarbu.
Ministerijos sąrašą pristato kaip baigtinį, tačiau dalis organizacijų svarsto, kad ateityje jis turėtų būti plečiamas.
„Būtent atsižvelgus į realią situaciją. Kai teisės aktai sudėlioti teoriškai, viskas atrodo vienaip, o jiems pradėjus veikti matome, kad kai kurios ligos ar diagnozės gali būti praleistos“, – teigė asociacijos „Gyvastis“ vadovė Aušra Degutytė.
Trylika organizacijų vienijančios tarybos pirmininkė sako apie ligų sąrašą sužinojusi tik pirmadienį. Nors atstovauja sunkiai sergantiems pacientams, į darbo grupę pakviesta nebuvo.
„Tų organizacijų, kurios yra apsijungusios ir atstovauja įvairioms sunkioms ligoms, mūsų, pavyzdžiui, niekas neklausė“, – sakė pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė.
Organizacijos „Gyvastis“ vadovė atkreipia dėmesį, kad verta būtų apsvarstyti ir sergančių vaikų situaciją, kai diagnozė atitinka vieną iš 40 sąraše esančių.
„Kaip tokiu atveju būtų su vienu iš tėvų, kai abu neturi galimybės dirbti? Ar slaugantiems sergantį žmogų būtų sudaryta galimybė pasiimti lėšas?“ – klausė A. Degutytė.
Ar slaugantiems sergantį žmogų būtų sudaryta galimybė pasiimti lėšas?
Atsiimti visas lėšas galės ir tie, kuriems paskirta paliatyvioji slauga. Į sąrašą įtraukti ir gyventojai, netekę bent 70 proc. dalyvumo.
„Tie, kurie turi labai mažą dalyvumo lygį, sudaro daugiau nei tūkstantį pensiją kaupiančių žmonių – tai nemažas skaičius“, – nurodė J. Zailskienė.
Kiek kitokios sąlygos taikomos tiems, kurie sukauptas lėšas jau gauna kaip pensijos dalį – jie galės atgauti tik dalį pinigų.
„Jeigu anuitetas buvo pasirašytas sukaupus labai mažą sumą – iki 10 tūkstančių 400 eurų“, – paaiškino J. Zailskienė.
Visa informacija apie sunkias ligas bus kaupiama e.sveikatos sistemoje, todėl gyventojams nereikės rūpintis dokumentais. Ministerijų skaičiavimu, iš pensijų kaupimo sistemos galėtų pasitraukti apie 20 tūkstančių sergančiųjų. Ekspertai pataria neskubėti, nes kaupiantys gali tapti sukčių taikiniu.
„Reikia būti budriems ir paraiškas teikti tik oficialiose bankų ar kaupimo bendrovių interneto svetainėse, o ne suklastotuose tinklalapiuose“, – perspėjo „Artea Asset Management“ vadovas Vaidotas Rūkas.
Šią savaitę taip pat bus pristatyta speciali „Sodros“ skaičiuoklė, kuri padės apsispręsti, ar tęsti lėšų kaupimą pensijų fonde.
Naujausi komentarai