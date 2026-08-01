Sergantiesiems miego apnėja – kompensacijos

Anot jos, deguonies aparatai (CPAP ar autoCPAP) bus skiriami pacientams, kuriems, atlikus polisomnografijos tyrimą, patvirtinta obstrukcinė miego apnėja ir nustatyta vidutinio sunkumo arba sunki ligos forma.
Kaip teigiama pranešime, šie aparatai užtikrina nuolatinį teigiamą slėgį kvėpavimo takuose, todėl miego metu jie lieka atviri ir žmogus gali normaliai kvėpuoti.
„Daugeliui pacientų deguonies terapija leidžia iš esmės pagerinti gyvenimo kokybę – sumažėja mieguistumas dieną, pagerėja miego kokybė, darbingumas ir bendra savijauta“, – teigė VLK Medicinos priemonių kompensavimo skyriaus vedėjas Giedrius Baranauskas.
„Iki šiol nemažai žmonių šiuos aparatus turėdavo įsigyti ar nuomotis savo lėšomis, todėl gydymas ne visiems buvo prieinamas. Šis sprendimas sudaro galimybes daugiau pacientų laiku gauti reikiamą gydymą ir išvengti su liga susijusių komplikacijų“, – pabrėžė skyriaus vedėjas.
Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugijos bei Lietuvos pulmonologų draugijos duomenimis, Lietuvoje gali būti apie 600 naujų vidutinio sunkumo ir sunkios obstrukcinės miego apnėjos atvejų, kai pacientams reikalingas gydymas deguonies aparatais.
VLK teigimu, numatyta, kad tokių aparatų skyrimo tikslingumą vertins antrinio arba tretinio lygio sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsiliumas, kuriame dalyvaus bent vienas gydytojas pulmonologas arba neurologas. Aparatus galės skirti tik tos gydymo įstaigos, kurios turi galimybę atlikti polisomnografijos tyrimą ir jo metu patvirtinti diagnozę.
VLK skaičiavimais, vieno deguonies aparato, skirto miego apnėjai gydyti, mėnesio nuomos bazinė kaina sieks daugiau nei 54 eurus, o metinės fondo išlaidos sudarys apie 391 tūkst. eurų.
Obstrukcinė miego apnėja – viena dažniausių miego sutrikimų formų, kai miegant periodiškai sustoja kvėpavimas arba jis tampa labai paviršutiniškas. Dėl to žmogus neišsimiega, jaučia nuolatinį nuovargį, mieguistumą dieną, sunkiau susikaupia, o ilgainiui didėja širdies ir kraujagyslių ligų, insulto, cukrinio diabeto ir kitų sveikatos sutrikimų rizika.
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