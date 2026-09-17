Šešias savaites ramino, kad tai darželio ligos: tikroji priežastis paaiškėjo atlikus kraujo tyrimą

Sophie, gyvenanti Rainhame, Esekse, pasakojo, kad iš pradžių dukros simptomai atrodė įprasti.
„Darcey iki tol sirgo maždaug šešias savaites. Viskas prasidėjo nuo, atrodytų, įprasto kosulio ir peršalimo, todėl iš pradžių tam neteikėme daug reikšmės“, – sakė ji.
Tačiau netrukus šeima pastebėjo vieną nerimą keliantį dalyką – mergaitė taip ir nepasveikdavo iki galo.
„Ji galėdavo vieną ar dvi dienas jaustis geriau, o tada vėl susirgti, pakildavo aukšta temperatūra, ji būdavo visiškai išsekusi. Ji tiesiog nebebuvo savimi“, – pasakojo mama.
Temperatūra pakilo virš 40 laipsnių
Vienu metu Darcey buvo gydoma dėl tonzilito. Pasak motinos, skubios pagalbos skyriuje jai buvo duotas purškalas gerklei, nors mergaitės temperatūra buvo pakilusi aukščiau nei 40 laipsnių.
Sophie teigia, kad kiekvieno apsilankymo metu tėvai išsakydavo savo nerimą, tačiau jiems būdavo sakoma, kad vaikas greičiausiai pasigavo įprastą infekciją darželyje arba kad negalavimai gali būti susiję su vidurių užkietėjimu.
Kadangi šeimai nepavykdavo gauti vizito pas savo šeimos gydytoją, jie tris kartus kreipėsi į skubios pagalbos centrus ir kartą vyko į ligoninės skubios pagalbos skyrių.
„Mums buvo sakoma, kad ji tiesiog stiprina imuninę sistemą, kad ji dar maža, kad tokie dalykai normalūs ir kad mes tik pernelyg dramatizuojame, nes esame pirmą kartą tėvais tapę žmonės“, – prisiminė Sophie.
Darcey kelis kartus buvo skirti antibiotikai, tačiau jos būklė negerėjo.
„Viduje jautėme, kad kažkas negerai“, – sakė mama.
Pradėjo tinti pilvas, mergaitė nustojo valgyti
Po kelių savaičių atsirado dar vienas simptomas – Darcey pilvas pradėjo pastebimai tinti. Mergaitė taip pat nustojo valgyti.
Galiausiai šeimai pavyko patekti pas šeimos gydytoją. Pasak Sophie, gydytojas, vos pamatęs vaiką, sunerimo.
„Ji buvo labai išbalusi, beveik gelsvos spalvos. Gydytojas iš karto pasakė važiuoti tiesiai į skubios pagalbos skyrių“, – pasakojo moteris.
Darcey buvo nuvežta į Karalienės ligoninę Romforde, tačiau, pasak mamos, šeimai teko laukti dar keturias valandas.
„Mums sakė, kad ji atrodo gerai. Tuo metu jau buvau visiškai palūžusi ir primygtinai prašiau atlikti tyrimus“, – prisiminė Sophie.
Atsakymą davė kraujo tyrimas
Atlikus kraujo tyrimus, medikų reakcija pasikeitė.
Mergaitei prireikė kraujo perpylimo, todėl ji buvo palikta ligoninėje nakčiai.
Apie pirmą valandą nakties prie šeimos atėjo gydytojas ir paaiškino, kad specialistai peržiūrėjo kraujo tyrimų rezultatus.
„Jie dar nežinojo tiksliai, kas vyksta, tačiau manė, kad tai gali būti leukemija. Per vieną dieną pasikeitė visas mūsų pasaulis“, – sakė Sophie.
2022 metų lapkritį, nepraėjus nė parai nuo kraujo tyrimų atlikimo, 17 mėnesių Darcey buvo diagnozuota ūminė limfoblastinė leukemija (ŪLL).
Per 48 valandas mergaitė jau buvo Great Ormond Street ligoninėje ir pradėjo chemoterapinį gydymą.
Gydymas truko dvejus metus
Darcey gydymas ir chemoterapija truko dvejus metus. Per šį laikotarpį dėl gydymo poveikio jai ne kartą teko grįžti į ligoninę.
2024 metų gruodį šeima išgirdo žinią, kurios laukė visą šį laiką – mergaitė buvo paskelbta nebeserganti vėžiu. Šią akimirką ji pažymėjo paskambindama ligoninėje esančiu varpu, kuriuo pacientai tradiciškai pažymi gydymo pabaigą.
Dabar Darcey yra penkerių metų. Jos mama sako, kad žvelgiant atgal sunku negalvoti, kodėl teisingos diagnozės teko laukti šešias savaites.
„Aš nekaltinu atskirų gydytojų, bet manau, kad buvo nepastebėtas bendras vaizdas. Gydytojai mato labai daug kosulio, peršalimo ir infekcijų atvejų, aš tai suprantu. Tačiau jie taip pat turėtų klausytis tėvų“, – sakė Sophie.
Ji prisiminė, kad šeima nuolat kartojo, jog Darcey atrodo ne taip kaip įprastai – jos pilvas buvo patinęs, oda neįprastai išbalusi, o pati mergaitė buvo labai išsekusi.
Dabar jau lanko mokyklą
Praėjusiais metais Darcey pradėjo lankyti mokyklą. Jos mama sako, kad mergaitė jaučiasi puikiai ir džiaugiasi būdama vyresniąja vienerių metų Harry seserimi.
Sophie prisipažino, kad stebėti dukrą pirmą kartą įžengiančią į mokyklą buvo viena emocingiausių akimirkų šeimos gyvenime.
„Kai žinai, kad galėjai netekti savo vaiko, po visko, ką ji išgyveno, tai buvo nepaprastai ypatinga“, – sakė ji.
Darcey dar būdama trejų darželio darbuotojams pasakė norinti tapti gydytoja, kad galėtų padėti žmonėms taip, kaip gydytojai padėjo jai.
Mama ragina neignoruoti pasikeitusios vaiko būklės
Po dukros patirties Sophie ragina kitus tėvus pasitikėti savo nuojauta ir kreiptis į medikus, jei vaiko būklė atrodo neįprasta arba simptomai nesitraukia.
„Jūs savo vaiką pažįstate geriau nei bet kas kitas. Jei jis neįprastai pavargęs, išbalęs, atsiranda patinimų ar tiesiog atrodo nebe toks kaip įprastai, ieškokite atsakymų“, – sakė ji.
Ji taip pat pabrėžė, kad net ir tais atvejais, kai paaiškėja, jog priežastis nėra rimta, užsitęsusius ar blogėjančius simptomus verta įvertinti medikams.
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