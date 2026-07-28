Šešių vaikų mama kovoja už sergantį sūnų ir šeimos namus: kreipiasi į geradarius

„Šiandien prašau sustoti. Nes ši istorija gali pakeisti šešių vaikų gyvenimą!!!!
Ši nuostabi mama augina šešis vaikus. Vienas iš jų – Povilas. Šiandien jis ligoninėje kovoja su onkologine liga.
Kai mama atvežė Povilą į ligoninę, buvo labai susijaudinusi. Aš ją apkabinau ir ji pasakė:
„Mano širdis plyšta į dvi dalis” ir pravirko…
Ji nori likti su savo sūnumi Povilu , bet negali nes namuose jos laukia dar penki vaikai. Ji kiekvieną dieną eina į darbą, kad išlaikytų šeimą ir neprarastų namų, kuriuos kas mėnesį turi išpirkinėti. Susiskambinam ar susirašome beneik kiekvieną dieną.
Buvau ir jų namuose.
Nemačiau žmonių, laukiančių, kol kažkas juos išgelbės.
Mačiau mamą, kuri daro viską, mačiau vaikus, kurie kiekvieną rytą važiuoja su mama į darbą kartu – tvarko teritoriją.
Mačiau vaikus, kurie vienas kitą labai myli, padeda ir džiaugiasi net mažiausiomis smulkmenomis.
Mačiau šeimą, kuri nusipelnė galimybės gyventi ramiau.
TODĖL ŠIANDIEN KREIPIUOSI Į VISĄ LIETUVĄ!!!
Padovanokime šešiems vaikams jų namus – tai nėra didelė suma – reikia 18 000 eurų!
Kad mama nebegyventų nuolatiniame nerime, ar kitą mėnesį pavyks sumokėti įmoką. Kad ji galėtų daugiau laiko būti su Povilu. Kad šeši vaikai turėtų vieną dalyką, kurio negali pakeisti jokia dovana. Saugumo jausmą.
Jeigu šią istoriją perskaitys 9000 tūkstančiai ir kiekvienas paaukos tiek, kiek gali – po 1 , 2, 5 ar 10 eurų – mes kartu galime padaryti tai, kas šiandien šeimai atrodo neįmanoma.
Kartais stebuklai neįvyksta patys Juos sukuria žmonės.
Jeigu negalite paaukoti – pasidalinkite!!!
Galbūt būtent jūsų pasidalijimas pasieks žmogų, kuris pakeis šios šeimos gyvenimą.
Padovanokime Povilui ir jo broliams bei sesėms namus.
Per šiuos metus sutikau labai daug gerų žmonių, kurie girdi, kurie mato, kurie padeda ir keičia gyvenimus.
Tikiu žmonėmis.
Tikiu, kad visa Lietuva gali susivienyti dėl šios šeimos!!!
Kaip galite prisidėti?
Labdaros ir paramos fondas „Emocinės sveikatos uostas“
Įmonės kodas: 307189802
Banko sąskaita:
SEB
LT337044090114449075
Swedbank
LT457300010195050920
Paskirtis: Povilui ir jo šeimos namams
https://fondasesu.lt/aukoti
https://paypal.me/fondasesu
Ačiū visiems!!!“ – rašoma pranešime.
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