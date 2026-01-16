Ši dieta žada greitą rezultatą, bet ar ji iš tiesų veikia?

OMAD – tai viena iš protarpinio badavimo formų, kai žmogus visas dienos kalorijas suvartoja per vieną pagrindinį valgį, dažniausiai per maždaug vienos valandos laikotarpį. Likusias beveik 24 valandas nevalgoma – leidžiama tik gerti vandenį ar nekaloringus gėrimus, pavyzdžiui, juodą kavą ar arbatą.
Pradžia – entuziazmas ir „Chipotle“ dubuo
W. Tennysonas, neturėjęs konkrečių sportinių tikslų, nusprendė išbandyti OMAD tam, kad pamatytų, ar jo svoris kris, ar augs, ir kiek kalorijų jis sugebės suvartoti per vieną valgymą.
Eksperimentą jis pradėjo nuo didžiulio „Chipotle“ dubens ir treniruotės. Pasak jo, pradžioje OMAD neturėjo didelės įtakos sportui, nes jis ir įprastai treniruojasi nevalgęs.
Vis dėlto netrukus paaiškėjo esminis skirtumas – laiko tarpas tarp treniruotės ir valgymo tapo itin ilgas.
„Buvau visiškai išsekęs“, – pasakojo W. Tennysonas, prisimindamas dieną, kai po 11 val. ryto treniruotės dar bandė dalyvauti „Orange Theory“ užsiėmime 17.45 val., bet galiausiai buvo priverstas išeiti iš treniruotės.
Alkis, kava ir socialinis gyvenimas
Dažniausiai W. Tennysonas badavimą nutraukdavo apie 15 valandą, tačiau būtent nuo to momento, pasak jo, visos mintys sukosi tik apie maistą. Valgyti jis pradėdavo apie 18 val. ir jausdavo stiprų norą persivalgyti.
Po keturių dienų situacija negerėjo – alkio jausmas niekur nedingo. Dėl to jis pradėjo vartoti daugiau kofeino, eidavo pasivaikščioti ir gerdavo kavą kiekvieną kartą, kai pajusdavo alkį.
Be to, tapo akivaizdu, kiek daug socialinis gyvenimas sukasi aplink maistą – jis nebegalėjo spontaniškai pavalgyti su draugais.
Lūžis penktą dieną
Tik penktą dieną W. Tennysonas pastebėjo teigiamą pokytį. Jis pradėjo atskirti tikrą alkį nuo įpročio valgyti. Paaiškėjo, kad daugeliu atvejų tai, ką jis palaikydavo alkiu, iš tiesų buvo troškulys – užteko vandens ar juodos kavos.
Per savaitę jis numetė apie 3,8 svaro (apie 1,7 kg), tačiau bendrą patirtį apibūdino kaip itin sudėtingą.
„Apskritai tai nebuvo labai gera patirtis. Tai tiesiog per daug ekstremalu ir man pasirodė visiškai netvaru. Tikriausiai – ne tik man, bet ir daugeliui žmonių“, – teigė jis.
Kaip OMAD veikia organizmą?
Kaip aiškina WebMD, suvalgyti angliavandeniai organizme virsta cukrumi, kuris patenka į kraują. Perteklinis cukrus skatina insulino – hormono, pernešančio energiją į riebalų ląsteles – išsiskyrimą.
Pasninko metu insulino lygis krenta, todėl organizmas pradeda naudoti sukauptą energiją, skatindamas riebalų deginimą. Tačiau toks metabolinis „persijungimas“ įvyksta tik tada, kai nevalgoma pakankamai ilgai.
Tyrimai rodo, kad OMAD gali padėti numesti svorio, tačiau mokslininkai pabrėžia, kad vis dar trūksta ilgalaikių tyrimų. 2018 m. apžvalga parodė, jog protarpinis badavimas dažnai lemia svorio kritimą, o kai kurie tyrimai rodo galimą teigiamą poveikį medžiagų apykaitai.
Rizikos ir pavojai
Vis dėlto OMAD turi ir rimtų minusų. WebMD pažymi, kad nėra pakankamai įrodymų, jog vienas valgymas per dieną yra veiksmingesnis nei paprastas kalorijų ribojimas. Be to, ši dieta gali didinti alkį ir būti sunkiai išlaikoma.
2022 m. Nacionalinės medicinos bibliotekos publikuotas tyrimas parodė, kad vienas valgymas per dieną buvo susijęs su didesne mirtingumo rizika, įskaitant mirtį nuo širdies ir kraujagyslių ligų.
Taip pat yra duomenų, kad OMAD gali padidinti kraujospūdį, cholesterolio kiekį, sukelti cukraus šuolius kraujyje.
Pasak Healthline, galimi šalutiniai poveikiai – pykinimas, galvos svaigimas, dirglumas, energijos stoka ir vidurių užkietėjimas.
Specialistų įspėjimas
Prieš pradedant OMAD dietą, rekomenduojama pasitarti su gydytoju, ypač jei žmogus turi sveikatos problemų ar aktyviai sportuoja.
