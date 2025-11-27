Šiaulių ligoninę toliau krečia skandalai: po dviejų pacientų mirčių – griežtas sprendimas

„Manome, kad direktoriui turi būti keliami aukštesni reikalavimai. Dėl šios ligoninės mes, ministerija, sulaukiame žymiai daugiau skundų tiek raštu, tiek telefonu. Tai, sakykime, buvo ir yra finansinės problemos. Trečias didžiulis aspektas – konfliktai su gydytojais“, – kalbėjo Sveikatos apsaugos ministerijos kancleris Evaldas Raistenskis.
Iš pareigų atleistas M. Pauliukas nuo komentarų susilaiko. Tačiau socialiniuose tinkluose užminė mįslę – prabilo apie galimą susidorojimą su juo.
„Vakar buvo paskutinė mano darbo diena ligoninėje. Dėl kokių priežasčių buvau atleistas arba tikėtina – susidorota – kitame poste“, – pirmadienį nurodė M. Pauliukas.
Ar atleidimas nėra susijęs su naujai Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos pradėtu tyrimu?
„Kai gausime išvadas, tada vertinsime, kokias galime pamokas išmokti ir ar iš tikrųjų tai yra kažkaip susiję“, – kalbėjo Sveikatos apsaugos ministerijos kancleris.
Per savaitę dėl diagnozuotos tulžies akmenligės ir jos sukeltų komplikacijų Šiaulių ligoninėje mirė du pacientai. Viešumos vengiantys medikai teigia, kad žmonės mirė dėl gydytojų trūkumo. Gyvybę galėjo išgelbėti speciali medicininė procedūra, tačiau nebuvo jos galinčio atlikti endoskopuotojo. Deja, kol vyksta tyrimas, ligoninė šios situacijos nekomentuoja.
„Čia yra dviejų lygių problema. Tai yra, kad endoskopuotojų trūksta, o kitas dalykas – jeigu jų trūksta ir žinome, tarkime, kad nėra labai geros sąlygos gydymo įstaigoje, tai sunku prisivilioti“, – aiškino Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos narė Auristida Gerliakienė.
Šiaulių ligoninėje šiuo metu dirba vos du endoskopuotojai: vienas – 0,5 etato, kitas – tik 0,1 etato. Vadinasi, abu sudėjus nėra net vieno pilno. Anot medikų, jie siūlė administracijai pacientą dėl tulžies akmenligės komplikacijų vežti į kitą ligoninę, tačiau vadovybė atsisakė. Pablogėjus sveikatai, žmogus mirė.
„Vis dėlto tenka pripažinti, kad kompetencijų trūko vadovui. Galima kažko nežinoti, bet – mokytis. Manau, kad valios mokytis irgi nebuvo“, – tvirtino A. Gerliakienė.
Sveikatos apsaugos ministerija Šiaulių ligoninės problemas žada spręsti keisdama vadovą. Kol įvyks konkursas, laikinai įstaigai vadovaus ligoninės gydytojas, vieno iš Chirurgijos klinikos skyrių vadovas.
„Taip, tai yra didžiulė atsakomybė. Drąsos nėra tiek, kad ji trykštų čia labai, bet kažkas tą turi daryti. Mes su kolektyvo pagalba bandysime“, – sakė laikinas Respublikinės Šiaulių ligoninės vadovas Nerijus Rūkštelis.
Tiek Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, tiek medikai tiki, kad vadovo pakeitimas pagerins ligoninės veiklą.
„Man, kaip šiauliečiui, ilgą laiką buvo neramu, nes žinai, kokie medikai išvažiuoja, kiek medikų reikia, kad tam tikrą paros postą užtikrinti, ir kas bus, jeigu tau ar tavo artimajam būtų negerai“, – tvirtino privačios klinikos vadovas Martynas Gedminas.
Šiaulių ligoninėje skandalai prasidėjo dar 2021-aisiais, kai dėl patiriamo vadovybės mobingo nusižudė jauna medikė. Moters šeima kreipėsi į teismą ir įrodė, kad medikė iš darbo buvo atleista be priežasties.
